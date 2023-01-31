Трансфер Иско в «Унион» под угрозой срыва. Экс-хавбек «Реала» провалил медосмотр

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Севилья Ла Лига возможные трансферы Унион Берлин Иско Футбол

Переход Иско в «Унион Берлин» может сорваться.

Ранее сообщалось, что испанец согласовал контракт с клубом немецкой Бундеслиги по схеме 1+1. Фабрицио Романо сообщает, что во вторник Иско провалил медосмотр. Однако окружение игрока сообщает, что трансфер по-прежнему может состояться, однако условия сделки изменятся.

После расторжения контракта с «Севильей», куда Иско перешел летом по истечении контракта с «Реалом», полузащитник находится в статусе свободного агента. Статистику игрока можно изучить здесь.

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19 комментариев

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AryanPamir1488
Ответ Иван Пименов
В какой-то момент был лучше.
В какой? Когда Иньеста уже ушёл в Японию? Иско никогда не был на уровне Андреаса
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Бухгалтер2021
в мю эриксон как раз 3 месяца в отпуске
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Иван Пименов
Ответ Футбол_это_жизнь
Гы Редондо на стенозных щщах утверждал, что Иско лучше Иньесты. Клоун мадридский
В какой-то момент был лучше.
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Rio de Janeiro
Ответ Мохнатый55
А ведь когда-то Иско практически с Месси сравнивали.
Но у него действительно было ударное начало сезона 17/18 в клубе и сборной.Затухание на удивление началось после ЧМ в России когда в четвертьфинале его деклассировал Кутепов
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Tiestorzn17
Они не играют в его футбол, вообще Бундеслига не его турнир. Он пешеход лет 5 уже, какой прессинг и давление по 90 минут?!
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Сикарио
Ответ Мохнатый55
А ведь когда-то Иско практически с Месси сравнивали.
Ну так когда-то Иско лучше Месси и играл.
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Amalfitano
Ответ Адепт Суперлиги
Отличный, ненапряжный клуб и лига для окончания карьеры. Иско попылил знатно в своё время в Реале, пора и отдохнуть
Ага. Отличный ненапряжный клуб в котором надо напрягать и пахать. Ибо отличительной чертой этого Униона является прессинг по всему полю, отработка в обороне всех игроков и быстрые выходы в контратаку. Иско же уже несколько лет просто прогуливается по полю.
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Madhamish
Ответ Адепт Суперлиги
Отличный, ненапряжный клуб и лига для окончания карьеры. Иско попылил знатно в своё время в Реале, пора и отдохнуть
В бундес-лиге нужно все-таки играть в футбол.
+2
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Amalfitano
А что случилось? Или пока врачи подключали датчики Иско устал ждать и уже ко второй минуте стал симулировать травму и попросил замену?
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Адепт Суперлиги
Ответ Madhamish
Иско уже года три, как завязал с футболом. Какой Унион?
Отличный, ненапряжный клуб и лига для окончания карьеры. Иско попылил знатно в своё время в Реале, пора и отдохнуть
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ cektor
пузико ?))
Видимо из за отсутсвие тренировки растолстел, норматив здоровья непрошел одышка,сердцебьиение то ли скачка давлений крови.
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Pavel Harriss
Закончил с футболом парень
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Мохнатый55
А ведь когда-то Иско практически с Месси сравнивали.
+2
-2
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Madhamish
Иско уже года три, как завязал с футболом. Какой Унион?
+4
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ cektor
пузико ?))
Развал-схождение не прошёл🤓
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Виктор Никитин
не в медосмотре дело.. говорят что обе стороны обвиняют друг друга в том что в последнее время не согласились на то о чём уже вроде бы договорились
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Футбол_это_жизнь
Гы
Редондо на стенозных щщах утверждал, что Иско лучше Иньесты.
Клоун мадридский
+3
-8
-5
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cektor
пузико ?))
+4
-3
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Юрий Кечко
Трансфер Иско в зоне риска
+27
-1
+26
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