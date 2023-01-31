Трансфер Иско в «Унион» под угрозой срыва. Экс-хавбек «Реала» провалил медосмотр

Переход Иско в «Унион Берлин» может сорваться.

Ранее сообщалось, что испанец согласовал контракт с клубом немецкой Бундеслиги по схеме 1+1. Фабрицио Романо сообщает, что во вторник Иско провалил медосмотр. Однако окружение игрока сообщает, что трансфер по-прежнему может состояться, однако условия сделки изменятся.

После расторжения контракта с «Севильей», куда Иско перешел летом по истечении контракта с «Реалом», полузащитник находится в статусе свободного агента. Статистику игрока можно изучить здесь.