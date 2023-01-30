«Лейпциг» хочет подписать Иско из-за травмы Ольмо. «Унион» тоже работает над трансфером испанца
Экс-полузащитник «Реала» Иско может перейти в клуб Бундеслиги на правах свободного агента.
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, над трансфером работают «Лейпциг» и «Унион». Переговоры с представителем хавбека уже состоялись.
«Ред Булл» рассматривает испанца как укрепление состава на фоне травмы Дани Ольмо – полузащитник из-за мышечной травмы, полученной в матче со «Штутгартом» (2:1), пропустит несколько недель.
В текущем сезоне Иско играл за «Севилью», на его счету 12 матчей в Ла Лиге и два голевых паса. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
«Унион» заигрывает с Иско в соцсетях – тот отвечает эмодзи. Усиление для гонки с «Баварией»?
Впринципе другого сложно ожидать от бывшего игрока меньше чем клуба)