«Лейпциг» хочет подписать Иско из-за травмы Ольмо. «Унион» тоже работает над трансфером испанца

Экс-полузащитник «Реала» Иско может перейти в клуб Бундеслиги на правах свободного агента.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, над трансфером работают « » и «Унион». Переговоры с представителем хавбека уже состоялись.

«Ред Булл» рассматривает испанца как укрепление состава на фоне травмы – полузащитник из-за мышечной травмы, полученной в матче со «Штутгартом» (2:1), пропустит несколько недель.

В текущем сезоне Иско играл за «Севилью», на его счету 12 матчей в Ла Лиге и два голевых паса. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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