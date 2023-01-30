«Лейпциг» хочет подписать Иско из-за травмы Ольмо. «Унион» тоже работает над трансфером испанца

Теги бундеслига Германия травмы возможные трансферы Унион Берлин Иско РБ Лейпциг Дани Ольмо Здоровье Футбол

Экс-полузащитник «Реала» Иско может перейти в клуб Бундеслиги на правах свободного агента.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, над трансфером работают «Лейпциг» и «Унион». Переговоры с представителем хавбека уже состоялись.

«Ред Булл» рассматривает испанца как укрепление состава на фоне травмы Дани Ольмо – полузащитник из-за мышечной травмы, полученной в матче со «Штутгартом» (2:1), пропустит несколько недель.

В текущем сезоне Иско играл за «Севилью», на его счету 12 матчей в Ла Лиге и два голевых паса. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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titov-and-trubach
Странный выбор. Иско на моей памяти никогда не отличался работоспособностью. А сейчас уже и возраст, и растренированность. Что он в быстром немецком чемпионате-то делать будет, тем более, в такой команде, как Лейпциг? Он даже их философии не соответствует. И возраст, и профиль. Похоже на слухи.
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corazón blanco
Ответ Astan4o
Он хоть и выиграл все в пиковом Реале, но реализовать себя на все 100 не сумел, жаль.
Это да, есть чувство недосказанности. Мог добиться намного большего. Техника была потрясающей, обращение с мячом, очень похож в этом плане на Месси, тоже мяч к ноге как-будто преклеен. Виденье поля тоже было хорошим, да и вот это его знаменитые "косолапые" удары, которые заставляли голкиперов в расплох. Тем не менее как футболист, выиграл абсолютно все.
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GuruFutbola
Плохая идея, этот мерзотный игрок уже показал свое нутро в Севилье
Впринципе другого сложно ожидать от бывшего игрока меньше чем клуба)
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Astan4o
Он хоть и выиграл все в пиковом Реале, но реализовать себя на все 100 не сумел, жаль.
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corazón blanco
Отличные варианты для Иско, если учесть, что период в Севилье никак нельзя назвать удачным. Главное, чтобы Сара Сальмо ему разрешила и он этого хотел.
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