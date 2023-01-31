«Пари НН» арендовал воспитанника «Барсы» Баньяка у «Кайрата» с правом выкупа

Теги премьер-лига Россия Барселона трансферы высшая лига Казахстан Кайрат Франк Баньяк Пари НН Sports.ru - Казахстан Футбол

Воспитанник «Барселоны» перешел в «Пари НН».

27-летний центральный защитник Франк Баньяк будет выступать за клуб из Нижнего Новгорода правах аренды до конца этого сезона с правом выкупа.

Выступая за «Олимпию», «Партизан» и «Кайрат», Баньяк провел 23 матча в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, забив 1 гол.

Футболист из Камеруна был в академии «Барселоны» с 2008 по 2013 год, с 2012-го по 2016-й он играл за «Барселону Б» и провел 43 матча.

В Казахстане Франк провел 34 игры, забил 1 гол, отдал 1 ассист, заработал 9 желтых и 1 красную карточку. Его статистика здесь.

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9 комментариев

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Игорь Новиков
Ответ pybkir_kiliin
Сравниваю исключительно как болельщик «Кайрата».
Понял)
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Брэд Либил
Ответ Рустам Микогазиев
кто-то помнит, что в Нижнем уже играл чел из Барсы?
Да, был в Волге Марк Кросас.
0
0
0
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pybkir_kiliin
Ответ Игорь Новиков
"посильнее Алипа" - так себе комплимент) Много кто "посильнее Алипа". Ну и Алип не легионер.
Сравниваю исключительно как болельщик «Кайрата».
+1
0
+1
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Игорь Новиков
Ответ pybkir_kiliin
Хороший, а главное умный защитник. Уж посильнее Алипа.
"посильнее Алипа" - так себе комплимент) Много кто "посильнее Алипа". Ну и Алип не легионер.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Новый тренер ФК Спартак
Купили Коньяк
0
-1
-1
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Рустам Микогазиев
кто-то помнит, что в Нижнем уже играл чел из Барсы?
0
-1
-1
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LLiriKK
Но как звучит новость!
0
-1
-1
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pybkir_kiliin
Хороший, а главное умный защитник. Уж посильнее Алипа.
+3
-3
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CuauhtemokBlanco
Помотало парня
+5
0
+5
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