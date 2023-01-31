«Пари НН» арендовал воспитанника «Барсы» Баньяка у «Кайрата» с правом выкупа

Воспитанник «Барселоны» перешел в « ».

27-летний центральный защитник будет выступать за клуб из Нижнего Новгорода правах аренды до конца этого сезона с правом выкупа.

Выступая за «Олимпию», «Партизан» и « », Баньяк провел 23 матча в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, забив 1 гол.

Футболист из Камеруна был в академии «Барселоны» с 2008 по 2013 год, с 2012-го по 2016-й он играл за «Барселону Б» и провел 43 матча.

В Казахстане Франк провел 34 игры, забил 1 гол, отдал 1 ассист, заработал 9 желтых и 1 красную карточку. Его статистика здесь.