Украинец Забарный за 20 млн фунтов переходит в «Борнмут» из киевского «Динамо»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев премьер-лига Англия возможные трансферы Борнмут Илья Забарный деньги Футбол

Защитник Илья Забарный переходит в «Борнмут» из киевского «Динамо».

Журналист CBS Sports Бен Джейкобс сообщает, что трансфер 20-летнего центрального защитника за 20 млн фунтов согласован. Сегодня утром Забарный пройдет медосмотр.

В этом сезоне Илья сыграл 25 матчей за «Динамо» во всех турнирах и получил 3 желтые и 1 красную карточку. На его счету 24 игры за сборную Украины.

Полную статистику 20-летнего футболиста, которого прошлым летом номинировали на приз Golden Boy, можно изучить здесь.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
laudrup
С каждым годом ЧУ по уровню падает всё ниже и ниже, и уровень зарплат тоже, поэтому не удивительно, что все, кто хочет развиваться при первой возможности бегут оттуда. Другое дело, что на этих игроков есть спрос, даже на уровне АПЛ. А наших и раньше особо не звали, а сейчас тем более не позовут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
proiski_vragov
англичане отдают репарации из отжатых у России активов, вот и весь футбол
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vaslover
Серьезный талант, у многих скаутов последние полтора-два года очень серьезно котировался. Признаться ожидал что он уйдет летом и уйдет в более солидный клуб. Но понятно, талантливым украинским ребятам футболистам сейчас психологически трудно играть под перманентными сиренами. Так то, хочу пожелать Илье закрепиться в АПЛ, если все получится думаю через сезон-другой перейдет уже в условный Тоттенхэм или может даже Ливерпуль.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrey Kutashov
Ответ Партизанен
Это гуманитарная помощь бандеровцам
Вы шутки шутите, а по ТВ так и скажут и будут это ещё мусолить и мусолить )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bold
Там кстати , еще в Брендфорд перешел , какой-то вундеркинд из Украины .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уся Ваткин
Ответ Pavel Harriss
Городской сумасшедший
думаешь, они в городах с ума сходят?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bold
Ответ Shuller18
Примерно в одно время не от хорошей жизни в ЦСКА появился юный Карпов, а в ДК его ровесник Забарный. В итоге от Вадика вчера отказался хабаровский СКА, а Илья имеет несколько десятков матчей за сборную и переходит в АПЛ. Хотя тренеры доверяли обоим, просто один совсем не тянул, а второй прогрессировал. Вы кстати гляньте на комплекцию Забарного, он буквально бугай, акселерат.
Не зря его сравнивают с Ван Дейком ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ArtieFinnigan
Ответ LLiriKK
«Украинские игроки на расхват» в силу политической конъюнктуры - не более. Саксам нужно как-то оправдывать собственные медийные вливания в эту недострану. Когда горячая тема сойдёт с полос газет (уже начала), их всех и вытурят. Путь того же Малиновского показателен.
мантре "тема уже начала сходить с полос газет" примерно полгода скоро, пора что-то посвежее доставать из чулана ненависти и злобы ко всему живому. Хотя там, конечно, ничего свежего нет и быть не может...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
**@#$НеКолюсь#@**
Ему повестку в аэропорту дадут 🤣 или там мультов 10 министру обороны прилетело?🤔
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Примерно в одно время не от хорошей жизни в ЦСКА появился юный Карпов, а в ДК его ровесник Забарный. В итоге от Вадика вчера отказался хабаровский СКА, а Илья имеет несколько десятков матчей за сборную и переходит в АПЛ. Хотя тренеры доверяли обоим, просто один совсем не тянул, а второй прогрессировал.
Вы кстати гляньте на комплекцию Забарного, он буквально бугай, акселерат.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pavel Harriss
Ответ LLiriKK
«Украинские игроки на расхват» в силу политической конъюнктуры - не более. Саксам нужно как-то оправдывать собственные медийные вливания в эту недострану. Когда горячая тема сойдёт с полос газет (уже начала), их всех и вытурят. Путь того же Малиновского показателен.
Городской сумасшедший
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Партизанен
Ответ Benner
Да... украинские игроки на расхват. Не то что рплные слабенькие паспортисты)
Это гуманитарная помощь бандеровцам
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Толстюк
Ответ LLiriKK
«Украинские игроки на расхват» в силу политической конъюнктуры - не более. Саксам нужно как-то оправдывать собственные медийные вливания в эту недострану. Когда горячая тема сойдёт с полос газет (уже начала), их всех и вытурят. Путь того же Малиновского показателен.
Иди таблеток выпей
+30
-10
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
Ответ Benner
Да... украинские игроки на расхват. Не то что рплные слабенькие паспортисты)
Комментарий скрыт
+10
-20
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Вот это я понимаю надбавка за паспорт в это трансферное окно!
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Benner
Да... украинские игроки на расхват. Не то что рплные слабенькие паспортисты)
+20
-20
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Илья на всякий случай может сразу извиниться перед какими-нить неженками с острова..
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий