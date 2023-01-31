Украинец Забарный за 20 млн фунтов переходит в «Борнмут» из киевского «Динамо»
Защитник Илья Забарный переходит в «Борнмут» из киевского «Динамо».
Журналист CBS Sports Бен Джейкобс сообщает, что трансфер 20-летнего центрального защитника за 20 млн фунтов согласован. Сегодня утром Забарный пройдет медосмотр.
В этом сезоне Илья сыграл 25 матчей за «Динамо» во всех турнирах и получил 3 желтые и 1 красную карточку. На его счету 24 игры за сборную Украины.
Полную статистику 20-летнего футболиста, которого прошлым летом номинировали на приз Golden Boy, можно изучить здесь.
Вы кстати гляньте на комплекцию Забарного, он буквально бугай, акселерат.