Амрабат интересен «Атлетико». «Фиорентина» хочет сохранить Софьяна

«Атлетико» интересуется .

Как сообщает Foot Mercato, полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко также считает предложение испанского клуба приоритетным, поскольку ему нравится спортивный проект «Атлетико».

Однако приобретение Амрабата может быть сложным, поскольку « » не хочет продавать хавбека, требуя за него высокую цену, в то время как бюджет «Атлетико» на зимнее трансферное окно ограничен.

Ранее сообщалось, что Амрабатом интересуется «Ливерпуль».

Амрабат об интересе «Барсы» и «Атлетико»: «Мне нравится стиль игры Симеоне – похоже на Марокко»