Амрабат интересен «Атлетико». «Фиорентина» хочет сохранить Софьяна
«Атлетико» интересуется Софьяном Амрабатом.
Как сообщает Foot Mercato, полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко также считает предложение испанского клуба приоритетным, поскольку ему нравится спортивный проект «Атлетико».
Однако приобретение Амрабата может быть сложным, поскольку «Фиорентина» не хочет продавать хавбека, требуя за него высокую цену, в то время как бюджет «Атлетико» на зимнее трансферное окно ограничен.
Ранее сообщалось, что Амрабатом интересуется «Ливерпуль».
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