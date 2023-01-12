Амрабат интересен «Атлетико». «Фиорентина» хочет сохранить Софьяна

Теги Фиорентина Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Сборная Марокко по футболу Софьян Амрабат Футбол

«Атлетико» интересуется Софьяном Амрабатом.

Как сообщает Foot Mercato, полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко также считает предложение испанского клуба приоритетным, поскольку ему нравится спортивный проект «Атлетико».

Однако приобретение Амрабата может быть сложным, поскольку «Фиорентина» не хочет продавать хавбека, требуя за него высокую цену, в то время как бюджет «Атлетико» на зимнее трансферное окно ограничен.

Ранее сообщалось, что Амрабатом интересуется «Ливерпуль».

Амрабат об интересе «Барсы» и «Атлетико»: «Мне нравится стиль игры Симеоне – похоже на Марокко»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эль Иберико
АТМ и Амрабат: созданы друг для друга.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ corazón blanco
Идеально подходит под футбол Симеоне. Вот только Диего летом покидает команду.
Небо голубое, огонь горит, вода течёт!:)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Идеально подходит под футбол Симеоне. Вот только Диего летом покидает команду.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий