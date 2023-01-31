«Лидс» предложил «Роме» аренду Дзаньоло с правом выкупа. Николо согласится на переход

Теги Рома премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Лидс Борнмут Николо Дзаньоло Футбол

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло привлек внимание «Лидса».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб АПЛ начал переговоры об аренде итальянца с опцией выкупа. Римляне хотят, чтобы покупка хавбека в конце сезона была обязательна.

Утверждается, что Дзаньоло будет согласен играть за «Лидс», в отличие от «Борнмута», пытавшегося приобрести его на прошлой неделе.

«Дзаньоло – предатель и кусок дерьма без чести». Баннер фанатов «Ромы» неподалеку от Колизея

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WhitePeacock
Лидс конечно сильно закупается в это ТО,но теперь вопрос
Соответствует ли Джесси Марш этому потенциальному составу?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kazbek.sultanbek
Уже сейчас в зимнее трансферное окно состоялся 31 трансфер, за который платили больше 10 миллионов. 25 это АПЛ, три мексиканские команды, две французские, одна бразильская. И ведь в последний день ещё будут трансферы английских команд. Просто гигантская разница.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Старый Волк
Надеюсь все ударят по рукам
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий