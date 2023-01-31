«Лидс» предложил «Роме» аренду Дзаньоло с правом выкупа. Николо согласится на переход

Полузащитник «Ромы» привлек внимание « ».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб начал переговоры об аренде итальянца с опцией выкупа. Римляне хотят, чтобы покупка хавбека в конце сезона была обязательна.

Утверждается, что Дзаньоло будет согласен играть за «Лидс», в отличие от « », пытавшегося приобрести его на прошлой неделе.

«Дзаньоло – предатель и кусок дерьма без чести». Баннер фанатов «Ромы» неподалеку от Колизея