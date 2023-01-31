«Лидс» предложил «Роме» аренду Дзаньоло с правом выкупа. Николо согласится на переход
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло привлек внимание «Лидса».
Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб АПЛ начал переговоры об аренде итальянца с опцией выкупа. Римляне хотят, чтобы покупка хавбека в конце сезона была обязательна.
Утверждается, что Дзаньоло будет согласен играть за «Лидс», в отличие от «Борнмута», пытавшегося приобрести его на прошлой неделе.
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Соответствует ли Джесси Марш этому потенциальному составу?