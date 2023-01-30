«Барса» попробует совершить трансфер до закрытия окна, хотя это и маловероятно. Хави просил руководство об усилении

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы финансовый фэйр-плей Футбол

«Барселона» попытается подписать еще одного игрока до закрытия трансферного окна.

По информации Cope, Хави лично попросил руководство клуба об усилении, несмотря на то, что не заявлял о необходимости новых подписаний публично.

При этом отмечается, что приобрести новых футболистов в зимнее трансферное окно будет практически невозможно из-за финансового положения каталонского клуба.

Ранее «Барса» не смогла зарегистрировать новые контракты Гави и Маркоса Алонсо

Хави после травмы Дембеле попросил усилить атаку, но «Барса» не может никого подписать из-за ФФП

Хави о трансферах: «У меня нет жалоб, я ни о чем не просил. «Барса» зависит от ФФП, это сложно»

9 комментариев

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kaka10
Хави: Слышь Лапорта, давай другие рычаги. Эти не удались
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Alexlagodny
Ответ Николай Иванов
Зачем Обамеянга и Депая сплавили?
Депай-ерунда, а вот Обаму ох как зря.
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mr kovalsky
Ответ dr. cage
Хави понять можно.. Все таки на кону, ни много, ни мало, Лига Европы, нужны игроки, ментально способные взять этот трофей.. Нынешний состав, наполовину состоящий из отборнейших брусков, как мы помним по прошлому сезону на это совсем не способен..
Нужно Эмери приглашать в барселону, он то уж точно поборется за чашку ле
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DolJun
басня "фк мем, рычаг и трансфер" доставляет не первый месяц)
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Romeo Yankovich
Журналисты попытаются ещё начирикать пару новостей про трансферы Барселоны до закрытия трансферного окна, чтобы получить премию за январь.
P.s. как бы к Барселоне не относился, но эти фейки уже надоедают. Я уже поужинал, так что утятина не влезет
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Николай Иванов
Зачем Обамеянга и Депая сплавили?
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dr. cage
Хави понять можно.. Все таки на кону, ни много, ни мало, Лига Европы, нужны игроки, ментально способные взять этот трофей..

Нынешний состав, наполовину состоящий из отборнейших брусков, как мы помним по прошлому сезону на это совсем не способен..
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Виталий Пучков
Это пипец, уже 100500 рычагов, кучу накупили, а все нужно усиление
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Yuri Ten
Утятина
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