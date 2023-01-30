«Барса» попробует совершить трансфер до закрытия окна, хотя это и маловероятно. Хави просил руководство об усилении
«Барселона» попытается подписать еще одного игрока до закрытия трансферного окна.
По информации Cope, Хави лично попросил руководство клуба об усилении, несмотря на то, что не заявлял о необходимости новых подписаний публично.
При этом отмечается, что приобрести новых футболистов в зимнее трансферное окно будет практически невозможно из-за финансового положения каталонского клуба.
Ранее «Барса» не смогла зарегистрировать новые контракты Гави и Маркоса Алонсо.
Хави после травмы Дембеле попросил усилить атаку, но «Барса» не может никого подписать из-за ФФП
Хави о трансферах: «У меня нет жалоб, я ни о чем не просил. «Барса» зависит от ФФП, это сложно»
P.s. как бы к Барселоне не относился, но эти фейки уже надоедают. Я уже поужинал, так что утятина не влезет
Нынешний состав, наполовину состоящий из отборнейших брусков, как мы помним по прошлому сезону на это совсем не способен..