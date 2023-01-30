«Барса» попробует совершить трансфер до закрытия окна, хотя это и маловероятно. Хави просил руководство об усилении

» попытается подписать еще одного игрока до закрытия трансферного окна.

По информации Cope, лично попросил руководство клуба об усилении, несмотря на то, что не заявлял о необходимости новых подписаний публично.

При этом отмечается, что приобрести новых футболистов в зимнее трансферное окно будет практически невозможно из-за финансового положения каталонского клуба.

Ранее «Барса» не смогла зарегистрировать новые контракты Гави и Маркоса Алонсо.

Хави после травмы Дембеле попросил усилить атаку, но «Барса» не может никого подписать из-за ФФП

Хави о трансферах: «У меня нет жалоб, я ни о чем не просил. «Барса» зависит от ФФП, это сложно»