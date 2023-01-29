«Ювентус» пропустил 10 голов в 3 последних матчах Серии А после 8 сухих побед подряд
«Ювентус» пропустил 10 голов в трех последних матчах Серии А.
Сегодня команда тренера Массимилиано Аллегри дома пропустила два мяча от «Монцы» (0:2, второй тайм) в 20-м туре чемпионата Италии.
Ранее у туринцев были ничья с «Аталантой» (3:3) и разгромное поражение от «Наполи» (1:5). Во всех трех матчах ворота защищал поляк Войчех Шченсны.
Перед этим «Юве» выиграл 8 матчей подряд в Серии А с общим счетом 14:0.
7 февраля «бьянконери», занимающие 13-е место в таблице, сыграют на выезде с «Салернитаной».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
К тому же вполне может быть и отмена решения.
А ведь многие ему почти поверили после восьми сухих побед с себе подобными командами,а потом был Наполи.....
А Монца красавцы.
авось забьют гол...