«Ювентус» пропустил 10 голов в 3 последних матчах Серии А после 8 сухих побед подряд

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Войчех Шченсны Монца Футбол

«Ювентус» пропустил 10 голов в трех последних матчах Серии А.

Сегодня команда тренера Массимилиано Аллегри дома пропустила два мяча от «Монцы» (0:2, второй тайм) в 20-м туре чемпионата Италии.

Ранее у туринцев были ничья с «Аталантой» (3:3) и разгромное поражение от «Наполи» (1:5). Во всех трех матчах ворота защищал поляк Войчех Шченсны.

Перед этим «Юве» выиграл 8 матчей подряд в Серии А с общим счетом 14:0.

7 февраля «бьянконери», занимающие 13-е место в таблице, сыграют на выезде с «Салернитаной».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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17 комментариев

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Александр Покореев
С таким подбором защитников было удивительнее видеть 8 сухих матчей, нежели 10 голов в трех последних. Отсутствие игры и результатов на протяжении 1,5 лет, что еще нужно для смены тренера? Тот же Паладино смотрится на голову сильнее нашего физрука.
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juventus
Ответ Иван Шуткин
Когда у тебя забирают 15 очков и понятно , что сезон закончен по сути , мотивация нулевая у футболистов , в конце сезоне прибавят, чтоб не вылететь , а пока можно играть в полсилы
Хм,очень странное решение,даже со снятием был отличный шанс быть в четверке,но видимио тренеру это ненадо раз такие результаты.
К тому же вполне может быть и отмена решения.
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juventus
Ответ Левая бровь Анчелотти
Поплыли просто после Неаполя. Так еще и эти снятые очки… 😭
А как же харрактер и днк победителя ?Если не могут справиться с мотивационной частью то зачем такой тренерский штаб во главе с главным?Макс не может выстроить игру тактически,так еще и психологически неспособен.
А ведь многие ему почти поверили после восьми сухих побед с себе подобными командами,а потом был Наполи.....
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Иван Шуткин
Когда у тебя забирают 15 очков и понятно , что сезон закончен по сути , мотивация нулевая у футболистов , в конце сезоне прибавят, чтоб не вылететь , а пока можно играть в полсилы
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Левая бровь Анчелотти
Поплыли просто после Неаполя. Так еще и эти снятые очки… 😭
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juventus
Ответ Alexx1981 Borzw
Аллегри не виноват,что приходиься тренеровать Жуву☝️
Аллегри виноват что продолжает тренеровать.
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juventus
Ответ rigobersong
Ну хоть ныть не будут, что в ЛЧ из-за минус 15 не попали:))
В лч еще можно попасть выйграв ле,правда это играть надо и забивать,но не с нынешним тренером.
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juventus
Ответ cifrovoy555@icloud.com
11 человек были в сборных может это сказалось
Отсутствие тренера,вот что скпзывается.
+1
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juventus
Болельщики отписываются в знак протеста от телеканалов,а команда проигрывает всем кому не лень.А тренер будет рассказывать о "таких матчах которые иногда случаются).Пора бы уже хоть раз сменить тренера во время чемпионата,а не терпеть эти потуги игры в футбол.
А Монца красавцы.
+7
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+7
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Фёдор Кузнецов
Проделки злого Интера!
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-3
-3
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Alexx1981 Borzw
Аллегри не виноват,что приходиься тренеровать Жуву☝️
+1
-5
-4
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инок
План Аллегри - сидеть и обороняться весь матч и полагаться на индивидуальное мастерство напов,
авось забьют гол...
+4
0
+4
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rigobersong
Ну хоть ныть не будут, что в ЛЧ из-за минус 15 не попали:))
+3
-8
-5
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Голубая Эскадра
Аллеги пошёл вон
+7
0
+7
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cifrovoy555@icloud.com
Ответ Пепси пеналдувич
Ладно у Милана кипер косячный до жути, а тут вся команда хромает.
11 человек были в сборных может это сказалось
+1
-1
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corazón blanco
Ответ Пепси пеналдувич
Ладно у Милана кипер косячный до жути, а тут вся команда хромает.
Шчесны тоже не выручает, но Перина просто игнорируют.
+1
-1
0
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Пепси пеналдувич
Ладно у Милана кипер косячный до жути, а тут вся команда хромает.
+12
0
+12
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