«Ювентус» пропустил 10 голов в 3 последних матчах Серии А после 8 сухих побед подряд

« » пропустил 10 голов в трех последних матчах Серии А.

Сегодня команда тренера дома пропустила два мяча от «Монцы» (0:2, второй тайм) в 20-м туре чемпионата Италии.

Ранее у туринцев были ничья с «Аталантой» (3:3) и разгромное поражение от «Наполи» (1:5). Во всех трех матчах ворота защищал поляк .

Перед этим «Юве» выиграл 8 матчей подряд в Серии А с общим счетом 14:0.

7 февраля «бьянконери», занимающие 13-е место в таблице, сыграют на выезде с «Салернитаной».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.