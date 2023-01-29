«Ювентус» опустился на 13-е место в Серии А и на 15 очков отстает от топ-4

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» опустился на 13-е место в Серии А по итогам 20-го тура.

Сегодня команда тренера Массимилиано Аллегри дома уступила «Монце» (0:2).

Туринский клуб имеет 23 очка и на 11 баллов опережает зону вылета. У идущей 18-й «Вероны» 12 очков и игра в запасе.

От топ-4 «бьянконери» отстают на 15 очков – у «Милана» и «Аталанты» по 38 очков, – но отставание может еще увеличиться – «Лацио» и «Рома» набрали по 37 очков и сегодня проведут свои матчи.

Напомним, что ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков за финансовые махинации.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Монца».

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32 комментария

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Бухгалтер2021
мотивации нет,чемпионат закончен.
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Крэнг
Законное место второго туринского, будем объективны
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Trash Talking
Ответ Милчик
По уровню твоих шуток ты сейчас где-то между Петросяном и Шифриным
По уровню твоих ответов в комментариях ты сейчас где-то между Ригоберкой и Должуном
+4
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Жечка Дырова
Ответ 2RIN
Ставочник порвался)
И как его не банят? Спортс вы гении!!!
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Милчик
Ответ Голубая Эскадра
У Кьезы травма? Почему он сидит на скамейке, Кин и Илинг неужели лучше него? Бремер и Костич наоборот ослабили, а ведь они были лучшими на своих позициях до Юве. Быть может упертый бара@н Аллегри деградирует игроков, в общем нет слов чтоб описать нерв и грусть от игры Юве
Да у него недомогание
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Милчик
Ответ Trash Talking
По уровню игры Ювентус сейчас где-то между Фиорентиной и Салернитаной. А хотя погодите...
По уровню твоих шуток ты сейчас где-то между Петросяном и Шифриным
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Милчик
Ответ Aleks Del Piero
"на 15 очков отстает от топ-4" Тонко :)
тонко у тебя в штанах
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brn3.0
Ответ Адепт Суперлиги
отправляйся в бан, нелюдь
Вот если бы он хохлов и пиндосов пи....сил, а так нет - терпите москали
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Сардорбек Юнусов
Аллегри аут
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Mark Andre Ter Shtegen
Удивительно плохо играет Юве.На ПЯТНАДЦАТЬ очков отстаёт от топ 4, где же они не добрали их🤔?
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Isshin88
Аллегри надо поставить памятник около базы Юве.
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Mixos Demid
Все футболисты Юве уже сидят на чемоданах ?
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Быстрорукий Джо
Ответ 5hxrb7mywu
Ювентус ты днище и позор футбола!!!Аллегри ты конченый ублюдок!!!Хорошо что все эти пидарасты сядут на бутылку
Чё завтрашний школьный обед на них ставил?)
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Arty K.
Даже без штрафа им нечего делать в топ-4 с такой игрой
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Адепт Суперлиги
Ответ 5hxrb7mywu
Ювентус ты днище и позор футбола!!!Аллегри ты конченый ублюдок!!!Хорошо что все эти пидарасты сядут на бутылку
отправляйся в бан, нелюдь
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Moscwow
Ответ Голубая Эскадра
У Кьезы травма? Почему он сидит на скамейке, Кин и Илинг неужели лучше него? Бремер и Костич наоборот ослабили, а ведь они были лучшими на своих позициях до Юве. Быть может упертый бара@н Аллегри деградирует игроков, в общем нет слов чтоб описать нерв и грусть от игры Юве
Да нет же, это все Роналду виноват как всегда
+1
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2RIN
Ответ 5hxrb7mywu
Ювентус ты днище и позор футбола!!!Аллегри ты конченый ублюдок!!!Хорошо что все эти пидарасты сядут на бутылку
Ставочник порвался)
+31
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Леван Мкртчян
Ответ Aleks Del Piero
"на 15 очков отстает от топ-4" Тонко :)
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Lindeman
В этом сезоне Ювентус просто дерьмово играет, но Аллегри и дальше останется тренировать
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Abwehr Rus
В самый раз подумать об очищении пердивом
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Trash Talking
По уровню игры Ювентус сейчас где-то между Фиорентиной и Салернитаной. А хотя погодите...
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llolishe
Обвинят Де Лигта )))
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Голубая Эскадра
У Кьезы травма? Почему он сидит на скамейке, Кин и Илинг неужели лучше него? Бремер и Костич наоборот ослабили, а ведь они были лучшими на своих позициях до Юве. Быть может упертый бара@н Аллегри деградирует игроков, в общем нет слов чтоб описать нерв и грусть от игры Юве
+7
-1
+6
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5hxrb7mywu
Ювентус ты днище и позор футбола!!!Аллегри ты конченый ублюдок!!!Хорошо что все эти пидарасты сядут на бутылку
+5
-11
-6
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arsenal.ave
На те самые 15 очков черт возьми
+1
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