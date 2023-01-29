«Ювентус» опустился на 13-е место в Серии А и на 15 очков отстает от топ-4

«Ювентус» опустился на 13-е место в Серии А по итогам 20-го тура.

Сегодня команда тренера дома уступила «Монце» (0:2).

Туринский клуб имеет 23 очка и на 11 баллов опережает зону вылета. У идущей 18-й «Вероны» 12 очков и игра в запасе.

От топ-4 «бьянконери» отстают на 15 очков – у «Милана» и «Аталанты» по 38 очков, – но отставание может еще увеличиться – «Лацио» и «Рома» набрали по 37 очков и сегодня проведут свои матчи.

Напомним, что ранее с «Ювентуса» сняли 15 очков за финансовые махинации.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Монца».

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