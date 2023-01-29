Аллегри о 13-м месте: «Ювентусу» надо набрать очки ради спасения. Иначе будет плохо»

Главный тренер « » надеется избежать борьбы в зоне вылета.

После 20 матчей у туринцев 23 очка, команда занимает 13-е место в таблице Серии А.

«Нам нужно набрать очки, которые обеспечат нам спасение. Такова реальность.

В ином случае все будет очень плохо», – сказал Аллегри DAZN.