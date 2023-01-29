Аллегри о 13-м месте: «Ювентусу» надо набрать очки ради спасения. Иначе будет плохо»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри надеется избежать борьбы в зоне вылета.
После 20 матчей у туринцев 23 очка, команда занимает 13-е место в таблице Серии А.
«Нам нужно набрать очки, которые обеспечат нам спасение. Такова реальность.
В ином случае все будет очень плохо», – сказал Аллегри DAZN.
Косяк в том, что Аллегри возится с молодежью только для того, чтобы решить, а точнее хоть как-то прикрыть свои собственные промахи. Да, он возится с Кьезой, пытается его научить играть правого латераля, но с ним не надо этого делать, адекватный тренер будет использовать его сильные качества в атаке, а не ломать парня, и не ждать, пока он плюнет, как сделали Де Лигт и Закаря, и уйдёт к вменяемым специалистам.
Период затянулся, 3 года с аравийской принцессой вполне достаточно, пора уже на что-то серьёзное рассчитывать
Мы за тебя, за команду, за великую историю!
Очень болею за Аллегри сейчас.
Его уход сделал бы картину не такой интересной.
Важно, чтобы Ювентус с Аллегри был.
Честно говоря, эти моменты переживания за любимую команду стоят не меньше радостных моментов.
Когда команда проходит через такие исторические отрезки тоже интересно.
Я помню спад середины 80-х.
Сейчас скажу вам.
Траппатони отправили, он перешел в Интер и стал чемпионом.
Ювентус начали тренировать, Майфреди(Пирло), Маркези(Сарри), потом некоторые потребовали Дзоффа, примерно как ныне Зидана.
Ничего не вышло.
Пошли к Траппатони, и попросили его построить команду заново.
Он вернулся, как Аллегри.
И начал с того, что внедрил в состав многих будущих триумфираторов.
А почему? Потому, что Траппатони знал все изнутри.
Аллегри в данный момент наш Траппатони
Ему должны доверять, и он использует этот сезон с выгодой.
Он постепенно будет подключать Суле, он станет фигурой, определит позицию Влаховича, думаю он станет правее играть, "уполномочит" Кьезу большими задачами, встроит Погба, научит Костича гибкости, подправит Миретти, построит защиту с тремя центрами, писадит глубже опорную зону, будет работать с юным англичанином, даст уверенность Милику....
Кто то будет с ними возиться?
Нет.
Новый потратить время впустую, ничего не добьется и команду будет лихорадить еще лет пять.
Давайте наберемся терпения.
Всем это очень интересно.
Чтобы диктовать ю надо строить.Волщебников нет.
Команда забегает.
ВСЕ нужны, кроме Рабьо, Локателли, Сандро, и Кина.
В следующем сезоне не будет и Куадрадр.
Эпоха ушла.
На новые свершения нужно время.
Я 42 года болею за клуб, и такие периоды помню.
Они тоже ценны.
-Ну да, а то что Манчестер Юнайтед вместе с тег хагом перестали ему давать игровую практику
-То что клуб не поверил ему про плохое состояние его новорожденной дочки (во время предсезоных игр)
И при этом:
-и то что он НЕ ПОТРЕБОВАЛ деньги от клуба за расторжение контракта
И кто кого облил го.ном?
Чужие советы об стену горохом.
У каждого есть своя голова.
Не думай ни о чём, что может кончиться плохо.
© Б.Титомир
Аллегри правильно говорит: команда должна прийти в себя
Все равно ведь кто то напишет)
Какая же была ошибка со стороны Аньелли подписание Роналду.