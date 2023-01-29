Аллегри о 13-м месте: «Ювентусу» надо набрать очки ради спасения. Иначе будет плохо»

Теги Ювентус серия А Италия Д2 Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри надеется избежать борьбы в зоне вылета.

После 20 матчей у туринцев 23 очка, команда занимает 13-е место в таблице Серии А.

«Нам нужно набрать очки, которые обеспечат нам спасение. Такова реальность.

В ином случае все будет очень плохо», – сказал Аллегри DAZN.

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19 комментариев

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dmitryGoose
Надеюсь, с Лацио будет играть лучший состав. Не могу представить, что сотворили бы с Юве Неаполь и Аталанта, играй против них не посредственный Сандро, а Гатти.
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Заяцволк
Ответ А.Э.РАСИМ
Давай, тренер! Мы за тебя, за команду, за великую историю! Очень болею за Аллегри сейчас. Его уход сделал бы картину не такой интересной. Важно, чтобы Ювентус с Аллегри был. Честно говоря, эти моменты переживания за любимую команду стоят не меньше радостных моментов. Когда команда проходит через такие исторические отрезки тоже интересно. Я помню спад середины 80-х. Сейчас скажу вам. Траппатони отправили, он перешел в Интер и стал чемпионом. Ювентус начали тренировать, Майфреди(Пирло), Маркези(Сарри), потом некоторые потребовали Дзоффа, примерно как ныне Зидана. Ничего не вышло. Пошли к Траппатони, и попросили его построить команду заново. Он вернулся, как Аллегри. И начал с того, что внедрил в состав многих будущих триумфираторов. А почему? Потому, что Траппатони знал все изнутри. Аллегри в данный момент наш Траппатони Ему должны доверять, и он использует этот сезон с выгодой. Он постепенно будет подключать Суле, он станет фигурой, определит позицию Влаховича, думаю он станет правее играть, "уполномочит" Кьезу большими задачами, встроит Погба, научит Костича гибкости, подправит Миретти, построит защиту с тремя центрами, писадит глубже опорную зону, будет работать с юным англичанином, даст уверенность Милику.... Кто то будет с ними возиться? Нет. Новый потратить время впустую, ничего не добьется и команду будет лихорадить еще лет пять. Давайте наберемся терпения. Всем это очень интересно. Чтобы диктовать ю надо строить.Волщебников нет. Команда забегает. ВСЕ нужны, кроме Рабьо, Локателли, Сандро, и Кина. В следующем сезоне не будет и Куадрадр. Эпоха ушла. На новые свершения нужно время. Я 42 года болею за клуб, и такие периоды помню. Они тоже ценны.
Аллегри - наш Траппатони, а Бремер - наш Марадона, в одиночку приносит победу команде, правда команде соперников )
Косяк в том, что Аллегри возится с молодежью только для того, чтобы решить, а точнее хоть как-то прикрыть свои собственные промахи. Да, он возится с Кьезой, пытается его научить играть правого латераля, но с ним не надо этого делать, адекватный тренер будет использовать его сильные качества в атаке, а не ломать парня, и не ждать, пока он плюнет, как сделали Де Лигт и Закаря, и уйдёт к вменяемым специалистам.
Период затянулся, 3 года с аравийской принцессой вполне достаточно, пора уже на что-то серьёзное рассчитывать
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bagire84@gmail.com
Ты гонишь?Ты совсем?Клоун ....В сказку попал,что ли?
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А.Э.РАСИМ
Давай, тренер!
Мы за тебя, за команду, за великую историю!

Очень болею за Аллегри сейчас.
Его уход сделал бы картину не такой интересной.
Важно, чтобы Ювентус с Аллегри был.
Честно говоря, эти моменты переживания за любимую команду стоят не меньше радостных моментов.

Когда команда проходит через такие исторические отрезки тоже интересно.

Я помню спад середины 80-х.
Сейчас скажу вам.

Траппатони отправили, он перешел в Интер и стал чемпионом.

Ювентус начали тренировать, Майфреди(Пирло), Маркези(Сарри), потом некоторые потребовали Дзоффа, примерно как ныне Зидана.
Ничего не вышло.
Пошли к Траппатони, и попросили его построить команду заново.

Он вернулся, как Аллегри.
И начал с того, что внедрил в состав многих будущих триумфираторов.

А почему? Потому, что Траппатони знал все изнутри.

Аллегри в данный момент наш Траппатони

Ему должны доверять, и он использует этот сезон с выгодой.
Он постепенно будет подключать Суле, он станет фигурой, определит позицию Влаховича, думаю он станет правее играть, "уполномочит" Кьезу большими задачами, встроит Погба, научит Костича гибкости, подправит Миретти, построит защиту с тремя центрами, писадит глубже опорную зону, будет работать с юным англичанином, даст уверенность Милику....
Кто то будет с ними возиться?
Нет.
Новый потратить время впустую, ничего не добьется и команду будет лихорадить еще лет пять.

Давайте наберемся терпения.
Всем это очень интересно.
Чтобы диктовать ю надо строить.Волщебников нет.
Команда забегает.
ВСЕ нужны, кроме Рабьо, Локателли, Сандро, и Кина.
В следующем сезоне не будет и Куадрадр.
Эпоха ушла.
На новые свершения нужно время.

Я 42 года болею за клуб, и такие периоды помню.
Они тоже ценны.
+3
-2
+1
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Николай Коровин
Ответ ZamoRano
Объясните ригоберу, что устойчивое выражение "попасть впросак" пишется именно так, а "просак" это мужская промежность, туда возможно любит попадать сам ригобер...
серёжа,а ты знаешь что такое просак(с)
+3
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d.xoxlov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Опоздал
Года на два с половиной
0
0
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Ramiz Tamazanov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Опоздал
вам обеим на ветку альнасра.
+1
-1
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Ман Сити
Так еще будет -15 очков по делу Рональду, он не будет молчать чтобы отмазать жуликов.
+2
-6
-4
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Dima Demchenko
Ответ Футбол_это_жизнь
После того как сняли 15 очков на 13 месте. Нормально. Сезон заруинен, можно наигрываться состав на следующий. Если только клубничка Роналду не решит утопить окончательно Ювентус, впрочем я не удивлюсь. Если он родной для себя МЮ кинул и облил го.ном, что для него Юве. Какая же была ошибка со стороны Аньелли подписание Роналду.
Мдаааа…

-Ну да, а то что Манчестер Юнайтед вместе с тег хагом перестали ему давать игровую практику

-То что клуб не поверил ему про плохое состояние его новорожденной дочки (во время предсезоных игр)

И при этом:
-и то что он НЕ ПОТРЕБОВАЛ деньги от клуба за расторжение контракта

И кто кого облил го.ном?
0
-2
-2
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Кокич
Здесь моя музыка, а ваши слова.
Чужие советы об стену горохом.
У каждого есть своя голова.
Не думай ни о чём, что может кончиться плохо.
© Б.Титомир
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xamer 9
Ответ Great ManUtd
Ну какая Серия Б, могут даже в ЛК попасть, если постараются.
10 пропущенных за последние 3 игры, одна победа в 4 последних матчах.
Аллегри правильно говорит: команда должна прийти в себя
+1
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ZamoRano
Объясните ригоберу, что устойчивое выражение "попасть впросак" пишется именно так, а "просак" это мужская промежность, туда возможно любит попадать сам ригобер...
+13
-3
+10
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Юрий Кечко
Давайте я первый напишу что эффект Криштиано Все равно ведь кто то напишет)
Опоздал
+1
-5
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Футбол_это_жизнь
После того как сняли 15 очков на 13 месте. Нормально. Сезон заруинен, можно наигрываться состав на следующий. Если только клубничка Роналду не решит утопить окончательно Ювентус, впрочем я не удивлюсь. Если он родной для себя МЮ кинул и облил го.ном, что для него Юве. Какая же была ошибка со стороны Аньелли подписание Роналду.
Роналду во всём виноват? Логика :)
+1
-8
-7
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Юрий Кечко
Давайте я первый напишу что эффект Криштиано
Все равно ведь кто то напишет)
+2
-8
-6
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Футбол_это_жизнь
После того как сняли 15 очков на 13 месте. Нормально. Сезон заруинен, можно наигрываться состав на следующий. Если только клубничка Роналду не решит утопить окончательно Ювентус, впрочем я не удивлюсь. Если он родной для себя МЮ кинул и облил го.ном, что для него Юве.
Какая же была ошибка со стороны Аньелли подписание Роналду.
+4
-6
-2
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rigobersong
Как же я ору, сколько лет мне глоры ювы доказывали, что их клубец самый честный и вот так вот в очередной раз попали в просак:))🤣🤣🤣
+3
-11
-8
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Great ManUtd
Ну какая Серия Б, могут даже в ЛК попасть, если постараются.
+10
-4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ювентус не надо отправлять в серию Б. Он сам себя туда может отправить
+2
-8
-6
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