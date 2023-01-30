Месси о победе на ЧМ: «То, чего я так сильно хотел всю карьеру, пришло ближе к ее концу. Все было гораздо лучше, чем я представлял»
Лионель Месси высказался о победе на чемпионате мира-2022.
В финале сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2).
«С того дня все изменилось. Для меня и для всех остальных это было нечто впечатляющее. То, о чем мы так мечтали, сбылось, то, чего я так сильно хотел на протяжении всей своей карьеры, пришло ближе к ее концу.
Все, что я себе представлял, должно было показаться незначительным по сравнению с тем, что должно было произойти на самом деле, и так оно и было. Пережить этот момент рядом с другими людьми, испытать эти чувства, видеть чувства моих друзей, моей семьи, всей Аргентины, – это было гораздо лучше, чем я себе представлял, а мои представления не были скромными.
Но на самом все было гораздо лучше», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины в эфире Urbana Play.
Должен к ЛЧ набрать форму, если его что то и мотивирует, так это наверняка ЛЧ, хоть их у него 4.
Лига 1 наврят ли, ну может ради статы.
Особенно учитывая как он это сделал.
Его спасение Аргентины с Мексикой задало правильный курс, дальше команда полетела.
В 1/8 гол/пас, в 1/4 лучший пас ЧМ на Молину через Аке и гол. В 1/2 гениальный проход через пол поля в месте с Йошкой Гвардиолом и пас на Альвареса: счет 3:0 Месси в финале а Гвардиол с впечатлениями)
Финал - дубль, причем дважды вывел сборную вперед.
Как итог - Закономерная победа на главном турнире в истории за которой следили миллиарды.
Теперь Лео выиграл все, теперь он на троне истории, теперь он величайший а рядом Пеле и Марадона.
Может потому все и получилось, наконец. Плюс адекватный тренер, и дружная банда, которая во всем поддерживала лидера и кумира, и тоже кайфовала от каждого дня этого незабываемого приключения, которое обычно бывает раз в жизни. И всё сложилось идеально!
В Аргентине уже начали.
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В этом высказывании весь Месси. Помимо высочайшего мастерства у него есть чувство единства с другими. Никакой зацикленности на собственной особе. Это и делает его великим.
"То, чего я избегал больше всего с папашей Хорхе на протяжении карьеры, пришло ближе к ее концу. В тюремной камере все гораздо хуже, чем ожидалось"
Помню отрывок, который не показали в эфире, где он глаза прикрывал и тер их
А то что транслировали чувствовался адреналин и шок
После тоже говорил, что до сих пор не может осознать это
Мне кажется, полное осознание достигнутого, этой вишенки на торте придёт к Лео и всему футбольному сообществу только после завершения карьеры. Сейчас это всё ещё продолжительное послевкусие.
Роман:тяф тяф