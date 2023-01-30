Месси о победе на ЧМ: «То, чего я так сильно хотел всю карьеру, пришло ближе к ее концу. Все было гораздо лучше, чем я представлял»

высказался о победе на чемпионате мира-2022.

В финале сборная одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2).

«С того дня все изменилось. Для меня и для всех остальных это было нечто впечатляющее. То, о чем мы так мечтали, сбылось, то, чего я так сильно хотел на протяжении всей своей карьеры, пришло ближе к ее концу.

Все, что я себе представлял, должно было показаться незначительным по сравнению с тем, что должно было произойти на самом деле, и так оно и было. Пережить этот момент рядом с другими людьми, испытать эти чувства, видеть чувства моих друзей, моей семьи, всей Аргентины, – это было гораздо лучше, чем я себе представлял, а мои представления не были скромными.

Но на самом все было гораздо лучше», – сказал нападающий « » и сборной Аргентины в эфире Urbana Play.