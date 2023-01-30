Месси о победе на ЧМ: «То, чего я так сильно хотел всю карьеру, пришло ближе к ее концу. Все было гораздо лучше, чем я представлял»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси высказался о победе на чемпионате мира-2022.

В финале сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пен. 4:2). 

«С того дня все изменилось. Для меня и для всех остальных это было нечто впечатляющее. То, о чем мы так мечтали, сбылось, то, чего я так сильно хотел на протяжении всей своей карьеры, пришло ближе к ее концу. 

Все, что я себе представлял, должно было показаться незначительным по сравнению с тем, что должно было произойти на самом деле, и так оно и было. Пережить этот момент рядом с другими людьми, испытать эти чувства, видеть чувства моих друзей, моей семьи, всей Аргентины, – это было гораздо лучше, чем я себе представлял, а мои представления не были скромными.

Но на самом все было гораздо лучше», – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины в эфире Urbana Play.

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39 комментариев

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Oleg
Ответ OneMind
Есть ощущение, что Месси не может найти мотивацию после ЧМ.
Пока да, он еще мыслями там, в сборной, с Кубком Мира.
Должен к ЛЧ набрать форму, если его что то и мотивирует, так это наверняка ЛЧ, хоть их у него 4.
Лига 1 наврят ли, ну может ради статы.
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Oleg
То что он взял ЧМ в 35 лет, практически на закате карьеры - Величайшее достижение.
Особенно учитывая как он это сделал.
Его спасение Аргентины с Мексикой задало правильный курс, дальше команда полетела.
В 1/8 гол/пас, в 1/4 лучший пас ЧМ на Молину через Аке и гол. В 1/2 гениальный проход через пол поля в месте с Йошкой Гвардиолом и пас на Альвареса: счет 3:0 Месси в финале а Гвардиол с впечатлениями)
Финал - дубль, причем дважды вывел сборную вперед.
Как итог - Закономерная победа на главном турнире в истории за которой следили миллиарды.
Теперь Лео выиграл все, теперь он на троне истории, теперь он величайший а рядом Пеле и Марадона.
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BuTaJIbKa
Красивый финал красивой истории!
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Дима Ермаков
Ответ Экспертное мнение
Как же всем фанатам футбол повезло, что Месси не забрал кубок мира в 2014 году, может закончил бы раньше. Но благодаря великой цели Месси держался и подарил всем фанатам футбола еще 9 лет магии. Конечно, хотелось бы дольше, но Лео трудно обмануть себя... сложно черпать мотивацию, все поймут, если Месси решит закончить. Первый футболист в истории прошедший игру на 100%.
Мне кажется, если возьмут Копу, то он и в 39-ть на ЧМ поедет. Только теперь на расслабоне. И далеко зайдет.
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Caterina
На прежних ЧМ выходил на матчи как на последний бой - скрипя зубами, придавленный ответственностью. В этот раз совсем другая история. Как он сказал перед ЧМ "намерен получить удовольствия от каждого дня своего последнего ЧМ", так и не соврал.
Может потому все и получилось, наконец. Плюс адекватный тренер, и дружная банда, которая во всем поддерживала лидера и кумира, и тоже кайфовала от каждого дня этого незабываемого приключения, которое обычно бывает раз в жизни. И всё сложилось идеально!
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Oleg
Ответ Yury Sin
Ты видел всю эту всеобщую истерию во время ЧМ и после? Если это ещё не полное осознание, то я боюсь представить, что может быть дальше )
Дальше канонизация)
В Аргентине уже начали.
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Денис Забелин
Комментарий обычного человека, только у обычного в конце все наоборот)
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Yury Sin
Ответ remontada
Тем значимее и весомее, что эта победа случилась вот так. С последней попытки, с не самым сильным составом (по именам не ровня тому, что был в Бразилии), когда на кону всё или ничего, когда пришлось превозмогать и отдавать всего себя без остатка, зная, что это последний шанс и другого уже не представится. Мне кажется, полное осознание достигнутого, этой вишенки на торте придёт к Лео и всему футбольному сообществу только после завершения карьеры. Сейчас это всё ещё продолжительное послевкусие.
Ты видел всю эту всеобщую истерию во время ЧМ и после? Если это ещё не полное осознание, то я боюсь представить, что может быть дальше )
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MyGerodot
....рядом с другими людьми, испытать эти чувства, видеть чувства моих друзей, моей семьи, всей Аргентины, ...
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В этом высказывании весь Месси. Помимо высочайшего мастерства у него есть чувство единства с другими. Никакой зацикленности на собственной особе. Это и делает его великим.
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SCHOKKKK
Месси, после того, как сядет в тюрьму:

"То, чего я избегал больше всего с папашей Хорхе на протяжении карьеры, пришло ближе к ее концу. В тюремной камере все гораздо хуже, чем ожидалось"
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Football poet
Ответ OneMind
Есть ощущение, что Месси не может найти мотивацию после ЧМ.
Полностью согласен с тобой! Ему уже неоткуда черпать эту спортивную мотивацию. Слухи о его желании ЛЧ с ПСЖ бред, у него этих ЛЧ предостаточно. Да и в целом ему уже неинтересно всего себя отдавать на поле ради трофеев, когда он выиграл самый важный свой в жизни трофей
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Nightblackwolf
Лучший!
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AnMe
Ответ Абдул Абакаев
я думал он заплачет после свистка. но нет
Мне кажется он был в шоке
Помню отрывок, который не показали в эфире, где он глаза прикрывал и тер их
А то что транслировали чувствовался адреналин и шок
После тоже говорил, что до сих пор не может осознать это
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Экспертное мнение
Как же всем фанатам футбол повезло, что Месси не забрал кубок мира в 2014 году, может закончил бы раньше. Но благодаря великой цели Месси держался и подарил всем фанатам футбола еще 9 лет магии. Конечно, хотелось бы дольше, но Лео трудно обмануть себя... сложно черпать мотивацию, все поймут, если Месси решит закончить. Первый футболист в истории прошедший игру на 100%.
+11
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khut1993@mail.ru
Ответ remontada
Тем значимее и весомее, что эта победа случилась вот так. С последней попытки, с не самым сильным составом (по именам не ровня тому, что был в Бразилии), когда на кону всё или ничего, когда пришлось превозмогать и отдавать всего себя без остатка, зная, что это последний шанс и другого уже не представится. Мне кажется, полное осознание достигнутого, этой вишенки на торте придёт к Лео и всему футбольному сообществу только после завершения карьеры. Сейчас это всё ещё продолжительное послевкусие.
И уж тем более тому составу, что облажался в ЮАР
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Aleksey Yashin
Думаю у Месси такая гора упала с плеч после победы на ЧМ, и он стал одним из самых счастливых людей на Земле)
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lama_kuka
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Никто не вспомнит через пару лет все эти мерзкие действия. Тем более игрой арги заслужили победу. О том же Матерацци мы же не вспоминаем, говоря о победе Италии в 2006.
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Футбол_это_жизнь
Роман: тяф тяф
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VERBLYUD
р🤡ман, о ЧМ будут вспоминать всегда, даже через 50 лет.
+16
-1
+15
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remontada
Тем значимее и весомее, что эта победа случилась вот так. С последней попытки, с не самым сильным составом (по именам не ровня тому, что был в Бразилии), когда на кону всё или ничего, когда пришлось превозмогать и отдавать всего себя без остатка, зная, что это последний шанс и другого уже не представится.
Мне кажется, полное осознание достигнутого, этой вишенки на торте придёт к Лео и всему футбольному сообществу только после завершения карьеры. Сейчас это всё ещё продолжительное послевкусие.
+35
-3
+32
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OneMind
Есть ощущение, что Месси не может найти мотивацию после ЧМ.
+7
-3
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Caterina
Ответ Абдул Абакаев
я думал он заплачет после свистка. но нет
Он кажется единственный из них, кто не плакал)
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Футбол_это_жизнь
Пошёл второй год
Роман:тяф тяф
+6
-2
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Футбол_это_жизнь
Ответ Великий Алонсо
Смени пластинку уже, скудоумный
Удаляй
+3
-3
0
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Александр Белов
Вершина карьеры 👍
+1
-3
-2
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