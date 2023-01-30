«Вулверхэмптон» за 18,5 млн долларов купил хавбека Гомеса у «Фламенго»

« » объявил о приобретении у « » полузащитника да Силвы.

Контракт с бразильцем рассчитан на пять с половиной лет, предусмотрена опция продления еще на сезон.

По данным The Athletic, «волкам» этот трансфер обошелся в 18,5 млн долларов.

В 2022 году хавбек провел 25 матчей в чемпионате Бразилии и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/Wolves