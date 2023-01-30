«Вулверхэмптон» за 18,5 млн долларов купил хавбека Гомеса у «Фламенго»
«Вулверхэмптон» объявил о приобретении у «Фламенго» полузащитника Гомеса да Силвы.
Контракт с бразильцем рассчитан на пять с половиной лет, предусмотрена опция продления еще на сезон.
По данным The Athletic, «волкам» этот трансфер обошелся в 18,5 млн долларов.
В 2022 году хавбек провел 25 матчей в чемпионате Бразилии и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: twitter.com/Wolves
Спасибо за инфо,ты открытие века!!!
Вулверхэмптон фарм клуб Португалии 🤣😆😂