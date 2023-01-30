«Вулверхэмптон» за 18,5 млн долларов купил хавбека Гомеса у «Фламенго»

Теги Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Англия трансферы Вулверхэмптон Гомес да Силва Футбол

«Вулверхэмптон» объявил о приобретении у «Фламенго» полузащитника Гомеса да Силвы.

Контракт с бразильцем рассчитан на пять с половиной лет, предусмотрена опция продления еще на сезон.

По данным The Athletic, «волкам» этот трансфер обошелся в 18,5 млн долларов.

В 2022 году хавбек провел 25 матчей в чемпионате Бразилии и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/Wolves

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10 комментариев

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BarArsInt
Ответ Никита Ершов
Он бразил, к чему это?
К тому что они скупают Португалов,он Бразил с Португальским.
Спасибо за инфо,ты открытие века!!!
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Алексей Гусев
что тыделаешь Мендеш?) Но странно что не из Браги или Порту...
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Тяжелый труд
Ответ Okaka
там Брайтон купил молодого ЦП шведа марокканского происхождения
Да, купили Айяри у АИКа.
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日本人
Ответ Rowsen Tekayew
Где .это значит они продают кайседо арсеналу .хорош канониры очень хороший игрок надеюсь купят в это то
Боэли: добрый вечер
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Rowsen Tekayew
Ответ Okaka
там Брайтон купил молодого ЦП шведа марокканского происхождения
Где .это значит они продают кайседо арсеналу .хорош канониры очень хороший игрок надеюсь купят в это то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Ершов
Ответ BarArsInt
У кого-то есть инфа? владелец волков сам Португал или фан Португалов?я что-то не могу понять. Вулверхэмптон фарм клуб Португалии 🤣😆😂
Он бразил, к чему это?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BarArsInt
У кого-то есть инфа? владелец волков сам Португал или фан Португалов?я что-то не могу понять.
Вулверхэмптон фарм клуб Португалии 🤣😆😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
там Брайтон купил молодого ЦП шведа марокканского происхождения
+1
0
+1
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Softer06
Ответ Казанский парень
Я так понимаю, у него есть какие-то португальские корни?)
Язык португальский)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Казанский парень
Я так понимаю, у него есть какие-то португальские корни?)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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