«Унион» хочет подписать Иско. Экс-хавбек «Реала» остается без клуба после ухода из «Севильи»
Экс-хавбек «Реала» Иско может продолжить карьеру в Германии.
«Унион» Берлин сделал запрос испанцу о возможном переходе несколько дней назад, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Футболисты немецкой команды в курсе происходящего – на недавней тренировке они в шутку кричали «Иско, Иско!»
30-летний футболист пребывает в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Севильей». Его статистика – здесь.
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