«Унион» хочет подписать Иско. Экс-хавбек «Реала» остается без клуба после ухода из «Севильи»

Теги бундеслига Германия Реал Мадрид Севилья Ла Лига возможные трансферы Унион Берлин Иско Футбол

Экс-хавбек «Реала» Иско может продолжить карьеру в Германии.

«Унион» Берлин сделал запрос испанцу о возможном переходе несколько дней назад, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Футболисты немецкой команды в курсе происходящего – на недавней тренировке они в шутку кричали «Иско, Иско

30-летний футболист пребывает в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Севильей». Его статистика – здесь.

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5 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дмитрий Гудков
Сколько у него там лч?
5
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corazón blanco
Ответ Дмитрий Гудков
Сколько у него там лч?
Пять.
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Дмитрий Гудков
Сколько у него там лч?
0
0
0
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Ilia Maksiokov
а два года назад его ждали в Сити, как так то ? Бухает что ли?
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corazón blanco
Кстати, очень хороший вариант для продолжения карьеры.
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