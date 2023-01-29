«Унион» хочет подписать Иско. Экс-хавбек «Реала» остается без клуба после ухода из «Севильи»

Экс-хавбек « » Иско может продолжить карьеру в Германии.

«Унион» сделал запрос испанцу о возможном переходе несколько дней назад, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Футболисты немецкой команды в курсе происходящего – на недавней тренировке они в шутку кричали «Иско, !»

30-летний футболист пребывает в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Севильей». Его статистика – здесь.