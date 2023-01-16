Трек Шакиры о Пике побил рекорд по просмотрам за первые сутки для испанских и латиноамериканских песен, обойдя Despacito
Песня Шакиры о расставании с Пике побила рекорд по просмотрам на YouTube.
Колумбийская певица и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек в рамках 53-й части «музыкальных сессий». Текст песни отсылает к расставанию Шакиры и бывшего игрока «Барселоны» Жерара Пике.
Видео с песней на канале Bizarrap набрало более 50 млн просмотров за первые сутки и превзошло по этому показателю трек Despacito Луиса Фонси и Джастина Бибера. Это рекорд YouTube для испанских и латиноамериканских песен.
На данный момент у видео Шакиры и Bizarrap 124 млн просмотров.
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