Трек Шакиры о Пике побил рекорд по просмотрам за первые сутки для испанских и латиноамериканских песен, обойдя Despacito

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига светская хроника рекорды Шакира YouTube музыка Футбол

Песня Шакиры о расставании с Пике побила рекорд по просмотрам на YouTube.

Колумбийская певица и аргентинский диджей Bizarrap записали совместный трек в рамках 53-й части «музыкальных сессий». Текст песни отсылает к расставанию Шакиры и бывшего игрока «Барселоны» Жерара Пике.

Видео с песней на канале Bizarrap набрало более 50 млн просмотров за первые сутки и превзошло по этому показателю трек Despacito Луиса Фонси и Джастина Бибера. Это рекорд YouTube для испанских и латиноамериканских песен.

На данный момент у видео Шакиры и Bizarrap 124 млн просмотров.

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9 комментариев

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Эль Иберико
Слушайте, а это успех.. Как выяснилось не только для Пике, но и для Шакиры.
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Rebekka838
Я бежала три квартала, чтобы сказать, как мне на тебя пофиг☹️
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Spaten
«А ты не летчик, а я была так рада, Любить героя из летного отряда..»
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Гамарджоба Генацвале
Пике и Шакира походу специально это все устроили.
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113k
деспасито вообще был разгоняющийся хит. Я о нем через полгода услышал, осенью. и то оказкалось, что тогда не все о нем и слышали.
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Егор,,Зуев
Ответ Roman
Ну вот, а то тут писали наши уважаемые юзеры "для чего выставлять личное на публику?!" Так вот для чего, ребятушки
Ради чего мы захотим на Спортс, ради треков Шакиры
+6
0
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Егор,,Зуев
Будем честны, кому не всё равно на Шакиру?
+1
-4
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Peter Parker
Ответ Roman
Ну вот, а то тут писали наши уважаемые юзеры "для чего выставлять личное на публику?!" Так вот для чего, ребятушки
Так это разве новость? Долли Партон тоже после расставания сочинила шедевральную I will always love you, которую потом перепела Уитни.
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Roman
Ну вот, а то тут писали наши уважаемые юзеры "для чего выставлять личное на публику?!" Так вот для чего, ребятушки
+23
-1
+22
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