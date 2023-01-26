Гуренко о «Локо»: «Напрямую из РПЛ точно не вылетит. Надо сильно постараться, чтобы это случилось»

оценил перспективы «Локомотива» в текущем сезоне Мир РПЛ.

После 17 туров «Локо» идет на 14-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.

– Думаю, что напрямую «Локомотив» точно не вылетит. Даже те шесть очков, на которые команда отстает от ближайшего соперника – « », – ей по силам добыть.

Если брать по подбору игроков и значимости клуба, то он ни в коем случае не вылетит. Это надо сильно постараться, чтобы перестать играть в .

– Есть ли риск в приглашении молодого тренера , который никогда не боролся за выживание в РПЛ?

– Риск однозначно есть, потому что команда находится в разобранном состоянии. Я с Галактионовым не знаком, мне трудно судить о его работе.

Я читал в одном интервью – там был проведен анализ команды. Первое, что выделили – «Локомотив» плохо готов. Без хорошей физической подготовки никакая тактика не поможет. Если команда поправит физические кондиции, тогда уже можно и техническую часть улучшать.

Еще один важный фактор – психологический. Я не припомню, чтобы «Локомотив» бился за выживание – в мою бытность так точно. Битва за призовые места и битва за выживание – это совсем разное. Здесь очень важно тренерское умение – как правильно настроить ребят. «Локомотив» очень много потерял в первой части сезона.

– Удивитесь ли вы, если в будущем «Локомотив» пригласит главным тренером Юрия Семина?

– Нет. Считаю, Юрий Павлович достоин этого. Я вообще думал, что в этом сезоне он возглавит «Локомотив». У него есть опыт, а в этой ситуации с командой он был бы надежным вариантом. Но есть руководители, которые это решают. С них и будет спрос, – сказал бывший защитник « .