Гуренко о «Локо»: «Напрямую из РПЛ точно не вылетит. Надо сильно постараться, чтобы это случилось»

Теги Локомотив Сергей Гуренко Юрий Семин премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

Сергей Гуренко оценил перспективы «Локомотива» в текущем сезоне Мир РПЛ.

После 17 туров «Локо» идет на 14-м месте турнирной таблицы, набрав 13 очков.

– Думаю, что напрямую «Локомотив» точно не вылетит. Даже те шесть очков, на которые команда отстает от ближайшего соперника – «Пари НН», – ей по силам добыть.

Если брать по подбору игроков и значимости клуба, то он ни в коем случае не вылетит. Это надо сильно постараться, чтобы перестать играть в РПЛ.

– Есть ли риск в приглашении молодого тренера Михаила Галактионова, который никогда не боролся за выживание в РПЛ? 

– Риск однозначно есть, потому что команда находится в разобранном состоянии. Я с Галактионовым не знаком, мне трудно судить о его работе.

Я читал в одном интервью – там был проведен анализ команды. Первое, что выделили – «Локомотив» плохо готов. Без хорошей физической подготовки никакая тактика не поможет. Если команда поправит физические кондиции, тогда уже можно и техническую часть улучшать. 

Еще один важный фактор – психологический. Я не припомню, чтобы «Локомотив» бился за выживание – в мою бытность так точно. Битва за призовые места и битва за выживание – это совсем разное. Здесь очень важно тренерское умение – как правильно настроить ребят. «Локомотив» очень много потерял в первой части сезона. 

– Удивитесь ли вы, если в будущем «Локомотив» пригласит главным тренером Юрия Семина? 

– Нет. Считаю, Юрий Павлович достоин этого. Я вообще думал, что в этом сезоне он возглавит «Локомотив». У него есть опыт, а в этой ситуации с командой он был бы надежным вариантом. Но есть руководители, которые это решают. С них и будет спрос, – сказал бывший защитник «Локомотива».

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12 комментариев

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Чётко_как_чечётка
Он разве не пз был?
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Сергей Архаров
Про Рубин так говорили, про Динамо тоже. Никто не верил что вообще возможен вылет этих команд. Я сам как болельщик Локо не хочу этого, и всей душой верю что все наладится. Но как то непонятно по раскладам все в команде и в клубе в целом.
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Kirill Zenin
Ответ Snafu
Про Рубин тоже так говорили
У Рубина ушла группа иностранцев посреди сезона ,на которой строилась вся игра команды
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Valentin Kompaneytsev
Я такой мысли не допускаю. Уж очень явные конкуренты на вылет очевидны.
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AlexeI
Напрямую не вылетит. Вылетит в стыковых матчах, проиграв ярославскому "Шиннику", возглавляемому Вадимом Евсеевым! И руководство железнодорожников будет с досады кусать локти, что не того тренера пригласили.
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Vatikan
Ну по идее да, слабо верится, что напрямую могут. Но чудеса же случаются!
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Виталий Желтоусов
Весь менеджмент паровоза делает всё чтобы команда оказалась в первой лиге, несмотря на старания игроков.
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Vadim Ilyin
Ответ Алексей Ненахов
Пацаны стараются же
Пацаны стараются согласен, а предыдущие тренеры?)
Я буду очень удивлен, в хорошем понимании, если эти же ребята наконец таки заиграют.
Надеемся и верим)
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Snafu
Про Рубин тоже так говорили
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DominatorDinamit
Без старания не выполнишь задания! Задача быть первыми, а где не важно в РПЛ или ФНЛ.
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redbalance
Не ccы постараются.
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Алексей Ненахов
Пацаны стараются же
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