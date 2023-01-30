Конти о переходе в «Локомотив»: «Готов внести свой вклад в общее дело»
Защитник Херман Конти прокомментировал свой переход в «Локомотив».
«Я прибыл на сборы к команде, готов внести свой вклад в общее дело. Всех обнимаю, и спасибо за теплый прием», — сказал экс-игрок «Бенфики».
После 17 туров «Локомотив» занимает в таблице Мир РПЛ 14-е место.
и иди уже мимо...
🤦♂️
У нас как раз таки в центре защиты перебор молодёжи, 23-летний Магкеев на фоне остальных дед. Только молодёжь нестабильна, в том числе и Мага, и игрока с опытом как раз не хватает (неизвестно, когда и в каком состоянии вернётся Фассон).Так что трансфер вполне понятный, с учётом финансовых возможностей.
Кого-то из молодых цз надо будет в аренду отдать, чтобы играл чаще.
Можно сколько угодно дебатировать что кто-то там не уровень и прочее бла-бла-бла, но количество не оспорить...
Кого можно уверенно назвать таковым в защите Локо ?
Куда нам 6 центральных, если играем в схеме с двумя?