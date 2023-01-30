Конти о переходе в «Локомотив»: «Готов внести свой вклад в общее дело»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Херман Конти Футбол

Защитник Херман Конти прокомментировал свой переход в «Локомотив».

«Я прибыл на сборы к команде, готов внести свой вклад в общее дело. Всех обнимаю, и спасибо за теплый прием», — сказал экс-игрок «Бенфики».

После 17 туров «Локомотив» занимает в таблице Мир РПЛ 14-е место.

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17 комментариев

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НЕОЛОК
Ответ Шагри
По какому существу, чел? Они играли ЦЗ не по тому, что они ЦЗ, а потому что играть некому. Ты ещё скажи что Родолфо или Вернблум нападающие, потому что как-то выходили в нападении играть. 🤦‍♂️
Ладно, чел, учись считать до шести
и иди уже мимо...
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Шагри
Ответ НЕОЛОК
Так я и думал что по существу тебе сказать нечего...
По какому существу, чел? Они играли ЦЗ не по тому, что они ЦЗ, а потому что играть некому. Ты ещё скажи что Родолфо или Вернблум нападающие, потому что как-то выходили в нападении играть.
🤦‍♂️
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НЕОЛОК
Ответ Шагри
Так и думал, что двух опорников Магкеева и Баринова запишут в ЦЗ 😄
Так я и думал что по существу тебе сказать нечего...
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NaGLiY
Готов внести свой вклад в общее дело - Локо в пердив!!
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здоровяк
Давай, Херман, не подведи нас - пора отправить клуб в лучшую лигу мира
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Шагри
Ответ Dmitry Orlov
Магкеев - цз, который иногда играл опорника. Но в последние полтора года он почти всегда играл (когда играл) цз, опорником его считанное число раз ставили за это время.
Ага, расскажешь. Особенно про полтора года год из которых он с крестами лежал 😄
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Dmitry Orlov
Ответ Шагри
Так и думал, что двух опорников Магкеева и Баринова запишут в ЦЗ 😄
Магкеев - цз, который иногда играл опорника. Но в последние полтора года он почти всегда играл (когда играл) цз, опорником его считанное число раз ставили за это время.
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Dmitry Orlov
Ответ Heath Neumann
Главное, чтобы не сломался спустя месяц. А так подписание не совсем понятное, один складировал молодых латерелей, когда центра не было, а чертановские ремесленники за два месяца подписали помимо своих игроков только престарелого цз. Куда нам 6 центральных, если играем в схеме с двумя?
Ну нормально ты так 28-летнего цз назвал престарелым.

У нас как раз таки в центре защиты перебор молодёжи, 23-летний Магкеев на фоне остальных дед. Только молодёжь нестабильна, в том числе и Мага, и игрока с опытом как раз не хватает (неизвестно, когда и в каком состоянии вернётся Фассон).Так что трансфер вполне понятный, с учётом финансовых возможностей.
Кого-то из молодых цз надо будет в аренду отдать, чтобы играл чаще.
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Шагри
Ответ НЕОЛОК
Магкеев, Фассон, Погостнов, Кузьмичев, Мампасси, Конти - ровно 6, не считая периодически игравшего ЦЗ Баринова и мелькнувшего там пару раз Митая. Можно сколько угодно дебатировать что кто-то там не уровень и прочее бла-бла-бла, но количество не оспорить...
Так и думал, что двух опорников Магкеева и Баринова запишут в ЦЗ 😄
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НЕОЛОК
Ответ Шагри
Перечисли 6 ЦЗ?
Магкеев, Фассон, Погостнов, Кузьмичев, Мампасси, Конти - ровно 6, не считая периодически игравшего ЦЗ Баринова и мелькнувшего там пару раз Митая.
Можно сколько угодно дебатировать что кто-то там не уровень и прочее бла-бла-бла, но количество не оспорить...
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Михаил Солдатенков
Ответ не ссы те
ну хоть не дурак, сравните его вступительное вью с Кокорина в Фиоренте.
Ну Кокорин, так сказать, в этом плане, мягко говоря, неудачно выразился.
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не ссы те
Ответ Heath Neumann
Главное, чтобы не сломался спустя месяц. А так подписание не совсем понятное, один складировал молодых латерелей, когда центра не было, а чертановские ремесленники за два месяца подписали помимо своих игроков только престарелого цз. Куда нам 6 центральных, если играем в схеме с двумя?
Для игры в футбол нужны футболисты.
Кого можно уверенно назвать таковым в защите Локо ?
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не ссы те
Ответ Михаил Солдатенков
Удачи! Главное, чтобы его слова отразились на деле.
ну хоть не дурак, сравните его вступительное вью с Кокорина в Фиоренте.
0
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Шагри
Ответ Heath Neumann
Главное, чтобы не сломался спустя месяц. А так подписание не совсем понятное, один складировал молодых латерелей, когда центра не было, а чертановские ремесленники за два месяца подписали помимо своих игроков только престарелого цз. Куда нам 6 центральных, если играем в схеме с двумя?
Перечисли 6 ЦЗ?
+3
0
+3
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Nerazzurri-88
Коза Ностра прям
0
0
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Heath Neumann
Главное, чтобы не сломался спустя месяц. А так подписание не совсем понятное, один складировал молодых латерелей, когда центра не было, а чертановские ремесленники за два месяца подписали помимо своих игроков только престарелого цз.

Куда нам 6 центральных, если играем в схеме с двумя?
0
-1
-1
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Михаил Солдатенков
Удачи! Главное, чтобы его слова отразились на деле.
+2
0
+2
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