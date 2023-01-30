Конти о переходе в «Локомотив»: «Готов внести свой вклад в общее дело»

Защитник Херман Конти прокомментировал свой переход в « ».

«Я прибыл на сборы к команде, готов внести свой вклад в общее дело. Всех обнимаю, и спасибо за теплый прием», — сказал экс-игрок «Бенфики».

После 17 туров «Локомотив» занимает в таблице Мир РПЛ 14-е место.