Райан Рейнольдс о «Рексхэме»: «Цель – попасть в АПЛ. Если это возможно в теории, почему бы и нет?»

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Райан Рейнольдс хочет вывести «Рексхэм» в АПЛ.

Актер стал совладельцем клуба из 5-го дивизиона Англии в 2021 году, выкупив его совместно с актером Робом Макэлхенни.

«Это лучший опыт за всю мою жизнь, не считая моей семьи. Этот проект рассчитан на несколько десятилетий, и все, что с ним связано, просто волшебно. Мы хотели принять в нем участие.

Мы рассматривали кучу разных клубов, но «Рексхэм» просто вышел на нас. Клуб уже был совершенен, ему просто нужно было немного внимания.

План состоит в том, чтобы попасть в АПЛ. Если это теоретически возможно, то почему бы и нет? Это и есть наша цель», – заявил Рейнольдс в эфире BBC.

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1 комментарий

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ман сити фейк
Ну и удачи тогда
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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