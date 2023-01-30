Райан Рейнольдс о «Рексхэме»: «Цель – попасть в АПЛ. Если это возможно в теории, почему бы и нет?»

Райан Рейнольдс хочет вывести « » в .

Актер стал совладельцем клуба из 5-го дивизиона Англии в 2021 году, выкупив его совместно с актером Робом Макэлхенни.

«Это лучший опыт за всю мою жизнь, не считая моей семьи. Этот проект рассчитан на несколько десятилетий, и все, что с ним связано, просто волшебно. Мы хотели принять в нем участие.

Мы рассматривали кучу разных клубов, но «Рексхэм» просто вышел на нас. Клуб уже был совершенен, ему просто нужно было немного внимания.

План состоит в том, чтобы попасть в АПЛ. Если это теоретически возможно, то почему бы и нет? Это и есть наша цель», – заявил Рейнольдс в эфире BBC.