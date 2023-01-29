Актер Райан Рейнольдс о стадионе «Рексхэма»: «Смотрю на это место как на храм. Лучший опыт сотрудничества в моей жизни»
Райан Рейнольдс поделился впечатлениями от управления «Рексхэмом».
Актер стал совладельцем клуба из 5-го дивизиона Англии в 2021 году, выкупив его совместно с актером Робом Макэлхенни. В текущем сезоне клуб вышел в 4-й раунд Кубка Англии, где играет с «Шеффилд Юнайтед» (0:1, перерыв).
«Честно говоря, [сотрудничество с «Рексхэмом»] – лучший опыт за всю мою жизнь. Это ни на что не похоже. Мне это нравится, потому что этот проект рассчитан на несколько десятилетий.
На днях я встретил болельщика, прах дедушки которого был развеян по полю. Я смотрю на это место как на храм», – сказал совладелец «Рексхэма».
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