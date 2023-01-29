Актер Райан Рейнольдс о стадионе «Рексхэма»: «Смотрю на это место как на храм. Лучший опыт сотрудничества в моей жизни»

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Райан Рейнольдс поделился впечатлениями от управления «Рексхэмом».

Актер стал совладельцем клуба из 5-го дивизиона Англии в 2021 году, выкупив его совместно с актером Робом Макэлхенни. В текущем сезоне клуб вышел в 4-й раунд Кубка Англии, где играет с «Шеффилд Юнайтед» (0:1, перерыв).

«Честно говоря, [сотрудничество с «Рексхэмом»]  – лучший опыт за всю мою жизнь. Это ни на что не похоже. Мне это нравится, потому что этот проект рассчитан на несколько десятилетий.

На днях я встретил болельщика, прах дедушки которого был развеян по полю. Я смотрю на это место как на храм», – сказал совладелец «Рексхэма».

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4 комментария

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Spaten
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onegin2007
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Маскотом клуба должен быть Дедпул
Даже есть один безработный, который в нём (костюме) побегает.
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Arman FCSM
Ответ QWertY
Маскотом клуба должен быть Дедпул
Какой-никакой шанс для Дзюбы
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QWertY
Маскотом клуба должен быть Дедпул
+7
-1
+6
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