«Аталанта» ищет нового защитника на случай ухода Хатебура. Одним из вариантов рассматривается Зайнутдинов
Защитник московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиер Зайнутдинов может продолжить карьеру в «Аталанте».
По данным La Gazzetta dello Sport, «Аталанта» ищет нового защитника на случай ухода Ханса Хатебура. Одним из вариантом рассматривается Зайнутдинов. Сообщается, что ЦСКА может отпустить игрока в итальянский клуб примерно за € 4 млн.
В сезоне-2022/2023 Бактиер Зайнутдинов провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Всего за армейскую команду он провел 69 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. До перехода в ЦСКА полузащитник выступал за «Ростов» и ряд команд из Казахстана.
За сборную Казахстана футболист провёл 26 матчей, забив 10 голов.
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