Родриго Де Поль: «Атлетико» должен выйти в ЛЧ. Не сомневаюсь, что мы этого добьемся, главное для нас – защищать эмблему клуба»

Родриго де назвал цели « » на вторую часть сезона.

«Команда в порядке. Таков футбол – иногда бывают поражения, которые причиняют боль. Это игра, но я думаю, что это знак, что с нашим характером мы можем добиться многого. У нас есть вторая часть сезона, в которой мы должны выйти в Лигу чемпионов, чтобы продолжать бороться и делать «Атлетико» сильнее. Нам будет важен каждый. Я уверен, что мы этого добьемся.

Мы играли в сборных, добивались успеха. Самое главное – защищать эмблему. Самый верный способ – делать это на поле. Я не сомневаюсь в том, чего может достичь команда. Мы все хотим защищать нашу эмблему и чувствуем, что клуб является частью нас.

Свист? Люди выражают себя, и когда они это делают, я чувствую, что они правы. Это часть игры. Я всегда чувствовал их поддержку, когда мы нуждались в ней. Играть на « » – это значит играть с дополнительным игроком. [Болельщики] подбадривают нас и не дают нам сдаваться. Я благодарен этим людям, благодаря им мы становимся лучше»,– сказал полузащитник «Атлетико».

В матче 19-го тура «Атлетико» обыграл «Осасуну» со счетом 1:0. Набрав 34 очка, команда идет на 4-м месте турнирной таблицы.