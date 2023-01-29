Диего Симеоне: «После вылета из ЛЧ и Кубка Испании все спрашивают о мотивации. Мотивация – играть за «Атлетико»

ответил на вопрос о мотивации после вылета из Лиги чемпионов и Кубка Испании.

«В « » особый образ жизни и мышления. Даже если все пойдет не так, мы не должны прекращать бороться и стоять на своем.

Мы вылетели из Лиги чемпионов, из Кубка Испании, и сейчас все спрашивают меня о мотивации. Мотивация – это играть за мадридский «Атлетико». И пока я здесь, я не сомневаюсь, что буду требовать этого.

Я очень рад за команду. С момента возвращения с чемпионата мира все работают хорошо и стабильно. Мы чувствуем, что мы все ближе к тому, чего добиваемся. Жаль, что мы не смогли увеличить счет на контратаках, которые у нас были, потому что «Осасуна» дома очень сильна, и последние несколько минут были тяжелыми», – сказал главный тренер «Атлетико» после матча с «Осасуной» (1:0).

В 1/4 финала Кубка Испании «Атлетико» уступил мадридскому «Реалу» в дополнительное время (1:3). В Лиге чемпионов команда заняла последнее место в группе.