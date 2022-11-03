«Атлетико» недосчитается как минимум 20 млн евро после вылета из еврокубков и планирует продавать игроков, чтобы компенсировать убытки
«Атлетико» планирует продать ряд игроков, чтобы покрыть убытки от вылета из еврокубков.
Вылет мадридского клуба из еврокубков приведет к потере минимум 20 миллионов евро.
Кроме того, без еврокубков количество матчей резко сокращается, и у игроков, которые не входят в планы Диего Симеоне, останется меньше шансов проявить себя в команде.
Еще летом президент клуба Энрике Сересо утверждал, что «Атлетико» должен продать игроков на сумму как минимум 40 миллионов евро, чтобы компенсировать убытки.
В частности, среди наиболее вероятных продаж назывались Альваро Мората и Сауль Ньигес, однако оба в конечном итоге остались в команде.
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