«Атлетико» недосчитается как минимум 20 млн евро после вылета из еврокубков и планирует продавать игроков, чтобы компенсировать убытки

планирует продать ряд игроков, чтобы покрыть убытки от вылета из еврокубков.

Вылет мадридского клуба из еврокубков приведет к потере минимум 20 миллионов евро.

Кроме того, без еврокубков количество матчей резко сокращается, и у игроков, которые не входят в планы , останется меньше шансов проявить себя в команде.

Еще летом президент клуба утверждал, что «Атлетико» должен продать игроков на сумму как минимум 40 миллионов евро, чтобы компенсировать убытки.

В частности, среди наиболее вероятных продаж назывались и , однако оба в конечном итоге остались в команде.