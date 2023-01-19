Орлов о звании ЗМС для игроков сборной после ЧМ-2018: «Политическое решение. Черчесов предал профессию, он первым должен был быть против»
Геннадий Орлов считает результат сборной России на ЧМ-2018 стечением обстоятельств.
Команда под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира. По итогам турнира игрокам были присвоены звания заслуженных мастеров спорта.
«Для того, чтобы наши футболисты вырастали, нужно поменять методику в тренировочной работе и добиться того, чтобы игроки девяносто минут держали темп.
Они получают зарплаты, похожие на европейские, но тренируются совсем не так. А это уже вина тренеров. Поэтому у нас произошел системный сбой.
Последний успех на чемпионате мира 2018 года – это вспышка, стечение обстоятельств. Это не было логическим выводом. Где потом был Кутепов после этого чемпионата мира? Где эти заслуженные мастера спорта?
На футбольном поле они должны быть образцом мастерства. Но они не выделяются даже в российских командах. А им дали ЗМС. Это было политическое решение.
Черчесов должен был быть первым против того, чтобы вручали эти звания. Я ему этого никогда не прощу. Он предал профессию. Вы помните, какой бунт был от спортсменов других видов спорта? Их возмущения справедливы.
Нельзя пользоваться любовью бизнесменов, спонсоров и политиков и натаскивать себя на квалификацию», – заявил комментатор.
Даже не за выход из группы на ЧМ - а просто за попадание на ЧМ, сразу после отборочных, осенью. Потому что ценят, потому что понимают, что это - большое достижение для страны.
А в РФ всякие орловы зажрались ) Косоротятся..
И в то же время во всяких дискуссиях - где футболисты лучше, в России или на Украине - "орловы" с пеной доказывают, что на Украине футболисты сильнее.
PS
Вам сколько лет, что человека 77 лет вы называете "Генка"?
На домашнем (что для нашей сборной несомненно +) ЧМ мы дошли до 1/4. Не до финала или даже не до бронзовых медалей, а до 1/4. В футболе нет такого выдающегося достижения как 1/4. Да, быть (формально) одной из 8 лучших сборных в мире (повторюсь, формально) - это приятно, но не более того! Кто-нибудь вспомнит все сборные, дошедшие до 1/4 ЧМ в 2014? Без википедии, сходу! Не так давно ведь было и многие из того года ещё играют на топ уровне. Вот то то и оно...
Примерно в той же тележке бронза на ЧЕ 2008. Там по регламенту матча за 3е место нет и бронзовые призёры как РФ, так и Турция. Вот только турки закатили 2 немцам в полуфинале (пропустили 3), а мы красной фурии безвольно слили в сухую, пропустив так же 3. И ооочень не факт что Аршавин и ко дёрнули бы турков за бронзу.
Любят у нас преувеличивать (как проблемы, так и успехи их решения)
Теперь понято почему он в Венгрию сбежал …
Спасибо , дядя Гена !