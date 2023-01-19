Орлов о звании ЗМС для игроков сборной после ЧМ-2018: «Политическое решение. Черчесов предал профессию, он первым должен был быть против»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Геннадий Орлов Илья Кутепов Футбол

Геннадий Орлов считает результат сборной России на ЧМ-2018 стечением обстоятельств.

Команда под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира. По итогам турнира игрокам были присвоены звания заслуженных мастеров спорта.

«Для того, чтобы наши футболисты вырастали, нужно поменять методику в тренировочной работе и добиться того, чтобы игроки девяносто минут держали темп.

Они получают зарплаты, похожие на европейские, но тренируются совсем не так. А это уже вина тренеров. Поэтому у нас произошел системный сбой.

Последний успех на чемпионате мира 2018 года – это вспышка, стечение обстоятельств. Это не было логическим выводом. Где потом был Кутепов после этого чемпионата мира? Где эти заслуженные мастера спорта?

На футбольном поле они должны быть образцом мастерства. Но они не выделяются даже в российских командах. А им дали ЗМС. Это было политическое решение.

Черчесов должен был быть первым против того, чтобы вручали эти звания. Я ему этого никогда не прощу. Он предал профессию. Вы помните, какой бунт был от спортсменов других видов спорта? Их возмущения справедливы.

Нельзя пользоваться любовью бизнесменов, спонсоров и политиков и натаскивать себя на квалификацию», – заявил комментатор.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ Sergio666
Какая империя - такие и ордена...) PS Вам сколько лет, что человека 77 лет вы называете "Генка"?
Так его родители так назвали, причем тут мой возраст:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мосгорсуд
)) Дядя Гена всё смешит народ....ой смотри, так и на иноагента наговорить можешь))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Karel
Ответ rigobersong
Англичанам за полуфиналы выдают ордена британской империи, а тут у Генки от ЗМС бомбит:))
Украинцы своим присваивают ЗМС просто за выход на ЧМ.

Даже не за выход из группы на ЧМ - а просто за попадание на ЧМ, сразу после отборочных, осенью. Потому что ценят, потому что понимают, что это - большое достижение для страны.

А в РФ всякие орловы зажрались ) Косоротятся..

И в то же время во всяких дискуссиях - где футболисты лучше, в России или на Украине - "орловы" с пеной доказывают, что на Украине футболисты сильнее.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AERN
Так-то наша сборная постоянно проваливалась на всех турнирах. Может это действительно у наших футболистов был потолок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergio666
Ответ rigobersong
Англичанам за полуфиналы выдают ордена британской империи, а тут у Генки от ЗМС бомбит:))
Какая империя - такие и ордена...)
PS
Вам сколько лет, что человека 77 лет вы называете "Генка"?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergio666
Я наверное пачку минусов словлю сейчас, но он прав в данном случае.
На домашнем (что для нашей сборной несомненно +) ЧМ мы дошли до 1/4. Не до финала или даже не до бронзовых медалей, а до 1/4. В футболе нет такого выдающегося достижения как 1/4. Да, быть (формально) одной из 8 лучших сборных в мире (повторюсь, формально) - это приятно, но не более того! Кто-нибудь вспомнит все сборные, дошедшие до 1/4 ЧМ в 2014? Без википедии, сходу! Не так давно ведь было и многие из того года ещё играют на топ уровне. Вот то то и оно...
Примерно в той же тележке бронза на ЧЕ 2008. Там по регламенту матча за 3е место нет и бронзовые призёры как РФ, так и Турция. Вот только турки закатили 2 немцам в полуфинале (пропустили 3), а мы красной фурии безвольно слили в сухую, пропустив так же 3. И ооочень не факт что Аршавин и ко дёрнули бы турков за бронзу.
Любят у нас преувеличивать (как проблемы, так и успехи их решения)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ribikorto
Черчесов должен был сказать чтобы не давали ЗМС его подопечным? Тренер не имеет никакого права лишать спортсменов званий и почестей. Отказаться он мог только от своих ЗТР и ордена Невского. И после этого его тоже бы уличили в предательстве, мол нехорошо госнаградами брезговать, не пятая колонна ли часом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Караваев
Ну здесь не поспоришь!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Росздравнадзор по-прежнему не может наладить поставку лекарств. Результаты этого видны невооруженным взглядом
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Черчесов - предатель !
Теперь понято почему он в Венгрию сбежал …
Спасибо , дядя Гена !
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Англичанам за полуфиналы выдают ордена британской империи, а тут у Генки от ЗМС бомбит:))
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amroyan
Черчесов: не заслуженный мастер спорта, а общепризнанный кудесник физиоактивности
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bill Zapulil
Кто-то начал трудиться сам на себя и заговорил колко. Ну лучше поздно, чем никогда.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
в принципе заслужили,это серьезный уровень,там где они играли,просто и в других видах спорта,надо давать мастеров не только призерам,победителям
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лигр
Так и вижу, как ГСО находит 10 оправданий Семаку, если бы он был на месте Саламыча.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pertinax Gandi
Деда Гена что-то разговорился последнее время.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий