Иньяки Уильямс пропустит матч Ла Лиги впервые за 7 сезонов. 251 игра подряд – рекорд Примеры
Иньяки Уильямс пропустит матч Ла Лиги впервые за 7 сезонов.
Нападающий «Атлетика» и сборной Ганы не сыграет сегодня против «Сельты» из-за мышечного дискомфорта. 28-летний футболист не попал в заявку клуба из Бильбао.
Уильямс сыграл 251 раз подряд с 20 апреля 2016 года, проведя 6 полных сезонов по 38 игр, и теперь его серия прервется. Это рекордная серия в истории Ла Лиги.
В этом сезоне Иньяки забил 5 голов в 18 играх чемпионата Испании. Его подробная статистика – здесь.
Иньяки Уильямс сыграл 246 матчей подряд за «Атлетик». Он повторил рекорд 28-летней давности в топ-5 лиг Европы
Придётся заново