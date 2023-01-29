Иньяки Уильямс пропустит матч Ла Лиги впервые за 7 сезонов. 251 игра подряд – рекорд Примеры

Теги Сельта Атлетик Ла Лига травмы сборная Ганы по футболу рекорды Иньяки Уильямс Футбол

Иньяки Уильямс пропустит матч Ла Лиги впервые за 7 сезонов.

Нападающий «Атлетика» и сборной Ганы не сыграет сегодня против «Сельты» из-за мышечного дискомфорта. 28-летний футболист не попал в заявку клуба из Бильбао.

Уильямс сыграл 251 раз подряд с 20 апреля 2016 года, проведя 6 полных сезонов по 38 игр, и теперь его серия прервется. Это рекордная серия в истории Ла Лиги.

В этом сезоне Иньяки забил 5 голов в 18 играх чемпионата Испании. Его подробная статистика – здесь.

Иньяки Уильямс сыграл 246 матчей подряд за «Атлетик». Он повторил рекорд 28-летней давности в топ-5 лиг Европы

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23 комментария

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nwz7687
Спустя 251 игру испытал мышечный дискомфорт))
+3
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FEZ10
Ответ evil
Хрусталь
😂😂😂👍🏻
+1
-1
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Kira Graponova
В своё время у Манчестер Юнайтед играл Стив Коппелл. Он отыграл 206 матчей подряд без перерыва и замен. При этом он ещё и в сборную вызывался. И вот так вот однажды вызов в национальную сборную завершил его невероятный забег. В товарке убогие венгры сломали колено Стива. После той травмы он заврешил карьеру. В 28 лет.
+5
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+5
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Рашпель793
Стата жесть, учитывая, что это игрок атаки, а не вратарь, например.
0
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Павел Шестаков
Ответ Брукс Хэтлин
Жаль, но чем не повод отправить зенит в пердив?
"Зенит на закат" звучит круче.
0
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Abdul Aziz
Только в истории Лалиги?
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0
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Брукс Хэтлин
Жаль, но чем не повод отправить зенит в пердив?
+29
-8
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corazón blanco
Здоровье конечно бычье у Иньяки, при том, что зачастую против такого быстрого форварда играют жестко.
+8
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rigobersong
Ну могли бы на 93й выпустить ради серии:)
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Lucky Z
беспрецедентный и сложноповторимый случай
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marshalericsson1357
Эпичная серия
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v7sdqmns47
Интересно что будет если Ливерпуль его купит ?
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QWertY
Стекло
+10
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KKKKKKK7
настоящая глыба испанского футбола
+6
0
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Барсик Юрана
20 апреля 2016го мы ещё не знали кто главный тащер в истории Португалии
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Карл-Хайнц Кёрбель
Жалко
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radik.khairullov
Легенда Атлетика
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Arnold Reality
Жесть. Какие то невероятные цифры
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Бислан Наврузов
Невероятный атлет
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Тимур Латыпов Рав.
Неееееетттт!!!!!!!
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kokakoka
Жаль(
Придётся заново
+22
0
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evil
Хрусталь
+122
-4
+118
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Эмиль Палеев
Машина
+27
0
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