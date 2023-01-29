Иньяки Уильямс пропустит матч Ла Лиги впервые за 7 сезонов.

Нападающий « » и сборной Ганы не сыграет сегодня против «Сельты» из-за мышечного дискомфорта. 28-летний футболист не попал в заявку клуба из Бильбао.

Уильямс сыграл 251 раз подряд с 20 апреля 2016 года, проведя 6 полных сезонов по 38 игр, и теперь его серия прервется. Это рекордная серия в истории Ла Лиги.

В этом сезоне Иньяки забил 5 голов в 18 играх чемпионата . Его подробная статистика – здесь.

Иньяки Уильямс сыграл 246 матчей подряд за «Атлетик». Он повторил рекорд 28-летней давности в топ-5 лиг Европы