Иньяки Уильямс об игре в атаке: «Ощущаешь оргазм, огромное удовольствие, видишь, как люди гордятся тобой»

Иньяки Уильямс сравнил удовольствие от игры в атаке с оргазмом.

«Нападающий обязан забивать голы, но не стоит сходить с ума, потому что это только все усложняет. В игре мне не столь важно, забиваю я или нет, я стараюсь наслаждаться каждой игрой, делая то, что я должен делать, и сохраняя спокойствие на последних метрах, и это помогает мне добиться успеха.

Когда мне удается забить, я вижу, что люди мной гордятся, и я получаю огромное удовольствие – ощущаешь оргазм. Это способ себя реализовать», – сказал нападающий и сборной Ганы.

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