Иньяки Уильямс сыграл 246 матчей подряд за «Атлетик». Он повторил рекорд 28-летней давности в топ-5 лиг Европы

не пропустил ни одного матча Ла Лиги за последние 6 лет.

28-летний нападающий принял участие в игре чемпионата против «Жироны» (1:2).

Уильямс, таким образом, провел 246 матчей подряд без пропусков в составе команды.

Иньяки повторил рекорд защитник Манфреда Бинца, у которого было 246 матчей подряд за в 1987-1994 годах.

Бинц и Уильямс провели больше всего матчей подряд в топ-5 лиг за последние 40 лет среди полевых игроков.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.