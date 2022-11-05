Иньяки Уильямс сыграл 246 матчей подряд за «Атлетик». Он повторил рекорд 28-летней давности в топ-5 лиг Европы

Теги Айнтрахт Франкфурт Атлетик Ла Лига рекорды Жирона Иньяки Уильямс Манфред Бинц Футбол

Иньяки Уильямс не пропустил ни одного матча Ла Лиги за последние 6 лет.

28-летний нападающий «Атлетика» принял участие в игре чемпионата Испании против «Жироны» (1:2).

Уильямс, таким образом, провел 246 матчей подряд без пропусков в составе команды.

Иньяки повторил рекорд защитник Манфреда Бинца, у которого было 246 матчей подряд за «Айнтрахт» в 1987-1994 годах.

Бинц и Уильямс провели больше всего матчей подряд в топ-5 лиг за последние 40 лет среди полевых игроков.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные