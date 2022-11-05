Иньяки Уильямс сыграл 246 матчей подряд за «Атлетик». Он повторил рекорд 28-летней давности в топ-5 лиг Европы
Иньяки Уильямс не пропустил ни одного матча Ла Лиги за последние 6 лет.
28-летний нападающий «Атлетика» принял участие в игре чемпионата Испании против «Жироны» (1:2).
Уильямс, таким образом, провел 246 матчей подряд без пропусков в составе команды.
Иньяки повторил рекорд защитник Манфреда Бинца, у которого было 246 матчей подряд за «Айнтрахт» в 1987-1994 годах.
Бинц и Уильямс провели больше всего матчей подряд в топ-5 лиг за последние 40 лет среди полевых игроков.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
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