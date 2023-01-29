У «Ливерпуля» 1 победа за 6 матчей в 2023 году

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Брайтон Футбол

«Ливерпуль» потерпел три поражения за шесть последних матчей.

Команда тренера Юргена Клоппа уступила «Брайтону» (1:2) в 4-м раунде Кубка Англии, пропустив на 2-й добавленной ко второму тайму минуте.

Мерсисайдцы в 2023-м выиграли лишь раз – у «Вулверхэмптона» (1:0) в предыдущем раунде турнира. Также в новом году у них 2 ничьих и 3 поражения.

Далее «Ливерпуль» снова сыграет с «волками» – на этот раз в чемпионате. Матч назначен на 4 февраля.

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67 комментариев

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Данил Гуло
Ответ Just Tonight
Эх, в этом году без квадрупла
Зато с актуальными шутками
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Ноно Гомес
Ушёл Мане, сразу развалились.....
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Dmind
Ответ Reece24
Выиграл все, кроме ЛЧ, только взял трофеев в 2 раза больше, чем физрук Клопп. Выиграть все трофеи по одному разу в течении 8 лет и кричать про «выиграл все» - это очень смешно. Типичные скаузеры. Ну Челси тоже выиграл все, ещё и Лигу Европы за этот период. Но об этом не кричат из каждого угла.
Челси выиграл, но не одним тренером. Речь про Клоппа, он единственный после Фергюсона выиграл с одной командой выиграл все возможные трофеи. Если он для вас физрук...
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Ман Сити
Ответ Dmind
скинул картинку от ситифана, шикарный пруф вот тебе правдивые данные от трансфермаркета https://www.transfermarkt.co.uk/premier-league/fuenfjahresvergleich/wettbewerb/GB1
Так и тут не в пользу портовика. Хорошие траты же, -300 лямов баланс за 5 лет. Еще и личка физрука 2-я в лиге, а результат полное отсутствие игры, куча нытья и 10-е место. Как ты думаешь виноват ли физрук клопп в этом?
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Бухгалтер2021
как и сити ничего не выиграют
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Garre Garre
Так Январь на дворе, любимый месяц Ливерпуля, что вы хотите
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Dmind
Ответ Ман Сити
https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/a3/7e/6d/04/ruudca01449b2.jpg
скинул картинку от ситифана, шикарный пруф
вот тебе правдивые данные от трансфермаркета https://www.transfermarkt.co.uk/premier-league/fuenfjahresvergleich/wettbewerb/GB1
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brn3.0
Какой же клоп - боль
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tackle by Moore
Ответ андрей кольцов
А кого можно позвать? В ливерпуль много желающих может быть, а вот о качестве специалистов этих стоит задуматься
Рангник говорят ставит хороший гегенпрессинг. Будет преемственность
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voroninboris
Какой же Клопп стабильный!
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Иван Лапин
клопаут
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Ман Сити
Ответ Джанлука Нальюка
Опять врешь. Менее 30 лямов разница по тратам. Дай ссылку , где в два раза больше, или балабол ?
https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/a3/7e/6d/04/ruudca01449b2.jpg
Лови пруф, я всегда пруфаю свои слова
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-3
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Ман Сити
Ответ Dmind
баланс Ливера за 5 лет £-252.58m баланс Сити за 5 лет £-224.73m физрук Клопп с Хендерсоном и Робертсоном, купленного из Чемпионшипа, выиграл все трофеи, включая ЛЧ. А Пепыч?
https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/a3/7e/6d/04/ruudca01449b2.jpg
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андрей кольцов
Ответ llolishe
Если у руководства есть хоть доля совести то пусть ищут нового тренера Ливерпулю-сейчас у Ливерпуля тренера нет
А кого можно позвать? В ливерпуль много желающих может быть, а вот о качестве специалистов этих стоит задуматься
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udod
рецепт выхода Ливерпуля из кризиса:
1) Клопп возвращает очки на нос
2) возвращаются все травмированные
3) покупают Беллингема или Энцо Фернандеса, и ещё Мэддисона

но первый пункт самый главный
+2
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Reece24
Ответ Dmind
баланс Ливера за 5 лет £-252.58m баланс Сити за 5 лет £-224.73m физрук Клопп с Хендерсоном и Робертсоном, купленного из Чемпионшипа, выиграл все трофеи, включая ЛЧ. А Пепыч?
Выиграл все, кроме ЛЧ, только взял трофеев в 2 раза больше, чем физрук Клопп.
Выиграть все трофеи по одному разу в течении 8 лет и кричать про «выиграл все» - это очень смешно. Типичные скаузеры.

Ну Челси тоже выиграл все, ещё и Лигу Европы за этот период. Но об этом не кричат из каждого угла.
+7
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+5
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заляпут
Ответ Just Tonight
Эх, в этом году без квадрупла
Браво маэстро
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Wasilij Petrow
Две игры в утиль при каторжном графике. Ей-богу, стоило выпустить молодежку.
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Reece24
Наш Юрген как всегда.
Как только бегунки не в лучшей физической форме - Квадрппуль только ленивый не возит мордой об газон.
Команда бегунков и физруков.
Пора уже Слиппи Джи ставить главным физруком, чтобы окончательно клуб соскользнул в середняки, зато весело будет.
+3
-2
+1
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Buba
Ответ ман сити фейк
Как же кайфую
Насвай он такой 😂😂😂
0
0
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Джанлука Нальюка
Ответ Ман Сити
Заходишь на ветки английских болел, там 99% винят клоппа и считают дни до его увольнения. Трансферный баланс ливера в 2 раза хуже Сити за последние 5 лет, денег выделяют немеренно и отдали все решения по трансферам в руки физрука, покупай кого хочешь. Винить владельцев в этом плане не в чем. И только тут все еще верят в "крутого клоппа" и ругают американских папиков проекта.
Опять врешь. Менее 30 лямов разница по тратам. Дай ссылку , где в два раза больше, или балабол ?
+7
-1
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Kezhmann
Осталось ещё из ЛЧ вылететь и сезон официально провален
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Леван Мкртчян
Ответ Ман Сити
Заходишь на ветки английских болел, там 99% винят клоппа и считают дни до его увольнения. Трансферный баланс ливера в 2 раза хуже Сити за последние 5 лет, денег выделяют немеренно и отдали все решения по трансферам в руки физрука, покупай кого хочешь. Винить владельцев в этом плане не в чем. И только тут все еще верят в "крутого клоппа" и ругают американских папиков проекта.
А с чего ты взял , что простые английские болелы ,пишущие там что-то в соцсетях и на ютубчике , прям однозначно адекватнее русскоговорящих болельщиков АПЛ ?
Я не фан Клоппа, но человек давал команде и результы и игру несколько лет, которую Ливерпуль не имел десятилетиями. А тут , на основании половины сезона ,где Клопп еще и играет в плей-офф ЛЧ--- его уже списали.
Есть понимание что надо дождаться окончания сезона, а не нести всякую херню на эмоциях фанам Ливерпуля
+7
-1
+6
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Dmind
Ответ Ман Сити
Заходишь на ветки английских болел, там 99% винят клоппа и считают дни до его увольнения. Трансферный баланс ливера в 2 раза хуже Сити за последние 5 лет, денег выделяют немеренно и отдали все решения по трансферам в руки физрука, покупай кого хочешь. Винить владельцев в этом плане не в чем. И только тут все еще верят в "крутого клоппа" и ругают американских папиков проекта.
баланс Ливера за 5 лет £-252.58m
баланс Сити за 5 лет £-224.73m
физрук Клопп с Хендерсоном и Робертсоном, купленного из Чемпионшипа, выиграл все трофеи, включая ЛЧ. А Пепыч?
+14
-8
+6
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Nihad Məmmədli
Ответ MyNameIsLink
Митома сожрал Трента, а под конец ещё и унизил Гомеса (который весь матч старался выдать идеальную скидку на кого-нибудь из игроков Брайтона, но так и не получилось) Фабиньо стоило удалять (первое касание - потеря, через минуту второе касание - удар сзади по ногам, класс!) Гакпо каждое единоборство - фол, из полезного в атаке... помешал Салаху пробить пару раз, пока что оправдал примерно 0 фунтов своего транфсера Дарвин Нуньез очень быстро бегает Прессинга нет, взаимопонимания ни в защите, ни в обороне нет, бегать перестали, сколько раз игроки Брайтона накрывали полузащиту при приёме мяча не сосчитать Ждём следующую игру и матч с Реалом!
Реал раскатает как щенков этих лузерпульцев
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