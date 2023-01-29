У «Ливерпуля» 1 победа за 6 матчей в 2023 году

«Ливерпуль» потерпел три поражения за шесть последних матчей.

Команда тренера Юргена Клоппа уступила « » (1:2) в 4-м раунде Кубка Англии, пропустив на 2-й добавленной ко второму тайму минуте.

Мерсисайдцы в 2023-м выиграли лишь раз – у «Вулверхэмптона» (1:0) в предыдущем раунде турнира. Также в новом году у них 2 ничьих и 3 поражения.

Далее « » снова сыграет с «волками» – на этот раз в чемпионате. Матч назначен на 4 февраля.