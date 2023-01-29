У «Ливерпуля» 1 победа за 6 матчей в 2023 году
«Ливерпуль» потерпел три поражения за шесть последних матчей.
Команда тренера Юргена Клоппа уступила «Брайтону» (1:2) в 4-м раунде Кубка Англии, пропустив на 2-й добавленной ко второму тайму минуте.
Мерсисайдцы в 2023-м выиграли лишь раз – у «Вулверхэмптона» (1:0) в предыдущем раунде турнира. Также в новом году у них 2 ничьих и 3 поражения.
Далее «Ливерпуль» снова сыграет с «волками» – на этот раз в чемпионате. Матч назначен на 4 февраля.
вот тебе правдивые данные от трансфермаркета https://www.transfermarkt.co.uk/premier-league/fuenfjahresvergleich/wettbewerb/GB1
Лови пруф, я всегда пруфаю свои слова
1) Клопп возвращает очки на нос
2) возвращаются все травмированные
3) покупают Беллингема или Энцо Фернандеса, и ещё Мэддисона
но первый пункт самый главный
Выиграть все трофеи по одному разу в течении 8 лет и кричать про «выиграл все» - это очень смешно. Типичные скаузеры.
Ну Челси тоже выиграл все, ещё и Лигу Европы за этот период. Но об этом не кричат из каждого угла.
Как только бегунки не в лучшей физической форме - Квадрппуль только ленивый не возит мордой об газон.
Команда бегунков и физруков.
Пора уже Слиппи Джи ставить главным физруком, чтобы окончательно клуб соскользнул в середняки, зато весело будет.
Я не фан Клоппа, но человек давал команде и результы и игру несколько лет, которую Ливерпуль не имел десятилетиями. А тут , на основании половины сезона ,где Клопп еще и играет в плей-офф ЛЧ--- его уже списали.
Есть понимание что надо дождаться окончания сезона, а не нести всякую херню на эмоциях фанам Ливерпуля
баланс Сити за 5 лет £-224.73m
физрук Клопп с Хендерсоном и Робертсоном, купленного из Чемпионшипа, выиграл все трофеи, включая ЛЧ. А Пепыч?