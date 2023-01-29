«Ливерпуль» выиграл у «Брайтона» 1 из 7 последних матчей и трижды проиграл
«Ливерпуль» не добился ни одной победы над «Брайтоном» за три матча сезона.
Сегодня команда Юргена Клоппа вылетела от него из Кубка Англии, уступив 1:2.
В АПЛ 14 января «чайки» разгромили соперника со счетом 3:0, а 1 октября клубы сыграли вничью – 3:3.
Всего за 7 последних игр «Ливерпуль» выиграл у «Брайтона» лишь раз – 12 марта 2022 года. Начиная с 28 ноября 2020 года мерсисайдцы также трижды сыграли вничью и трижды уступили.
мне фиолетово на МЮ, а тебе на Ливерпуль фиолетово?)
пройди мимо - будет счастье
чем больше хохочешь над чужими траблами, тем больше с ними сталкиваешься по итогу.
Закон кармы никто не отменял
это тебе не минусы ставить от бессилия
1939- Эвертон
1947 Ливерпуль
6 лет не было чемпионата и получаем
35 лет без побед
1967-1993 26 лет без побед
не забывайте своё прошлое и будет спокойствие на ветках, а про позоры на Олд Траффорд в с топ-клубами вежливо промолчим.
На счет трат, Сити тратит меньше ливера, это за последние годы. Что там было раньше пофик, те игроки уже не играют.
Так и Брайтон сейчас претендент на трофей
Условный Вилльяреал или Бетис выиграл больше трофеев чем Манчестер Юнайтед за последние сезоны
видали его гейм-менеджмент с Арсенлом и после матча интервью.
"сохранить очко с Арсеналом" )))
Фергюсон убил бы Арсенал во втором тайме, а тут сохраняют целое очко.
Вам еще хлебать долго.
Колбасня на 10 месте находится, а Брайтон в топ-6, что очень престижно а АПЛ