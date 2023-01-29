«Ливерпуль» выиграл у «Брайтона» 1 из 7 последних матчей и трижды проиграл

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

«Ливерпуль» не добился ни одной победы над «Брайтоном» за три матча сезона.

Сегодня команда Юргена Клоппа вылетела от него из Кубка Англии, уступив 1:2.

В АПЛ 14 января «чайки» разгромили соперника со счетом 3:0, а 1 октября клубы сыграли вничью – 3:3.

Всего за 7 последних игр «Ливерпуль» выиграл у «Брайтона» лишь раз – 12 марта 2022 года. Начиная с 28 ноября 2020 года мерсисайдцы также трижды сыграли вничью и трижды уступили.

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64 комментария

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Tybalt
Ответ Токсик
Чел, так это ты порвался. Посмотри на себя со стороны. Если тебя смутила фраза "Ой, как удобненько", то сори, не знал, что вы такие ранимые
кто здесь развёл бурю в стакане?
мне фиолетово на МЮ, а тебе на Ливерпуль фиолетово?)
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Токсик
Ответ Tybalt
дык, об чём речь?) пройди мимо - будет счастье чем больше хохочешь над чужими траблами, тем больше с ними сталкиваешься по итогу. Закон кармы никто не отменял
Чел, так это ты порвался. Посмотри на себя со стороны. Если тебя смутила фраза "Ой, как удобненько", то сори, не знал, что вы такие ранимые
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Tybalt
Ответ Токсик
Почему последний абзац должен так беспокоить меня? Проиграли и проиграли. Так акцентируешь на этом внимание, словно я должен разрыдаться от настолько шокирующего факта)
дык, об чём речь?)
пройди мимо - будет счастье
чем больше хохочешь над чужими траблами, тем больше с ними сталкиваешься по итогу.
Закон кармы никто не отменял
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Токсик
Ответ Tybalt
война 100 лет шла? в 47 играли уже 1939- Эвертон 1947 Ливерпуль 6 лет не было чемпионата и получаем 35 лет без побед 1967-1993 26 лет без побед не забывайте своё прошлое и будет спокойствие на ветках, а про позоры на Олд Траффорд в с топ-клубами вежливо промолчим.
Почему последний абзац должен так беспокоить меня? Проиграли и проиграли. Так акцентируешь на этом внимание, словно я должен разрыдаться от настолько шокирующего факта)
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Tybalt
Ответ Токсик
2 мировые войны и послевоенное время мы, конечно, не будем упоминать. Ой, как удобненько
правда глаза режет?)
это тебе не минусы ставить от бессилия
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v.belorussky
Ответ dr. cage
Митоме стоит пожалеть дырявого Тнрета.. Напрочь развальцевал очело навесному бегуну..
Слишком много возомнил о себе этот Трент. Изначально умным людям было ясно, что он просто бегунок, которому иногда везло.
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Isa Babaev
Ответ dr. cage
Митоме стоит пожалеть дырявого Тнрета.. Напрочь развальцевал очело навесному бегуну..
Тот угловой до сих пор в кошмарных снах? 😂
+1
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Tybalt
Ответ Токсик
2 мировые войны и послевоенное время мы, конечно, не будем упоминать. Ой, как удобненько
война 100 лет шла? в 47 играли уже
1939- Эвертон
1947 Ливерпуль
6 лет не было чемпионата и получаем
35 лет без побед
1967-1993 26 лет без побед

не забывайте своё прошлое и будет спокойствие на ветках, а про позоры на Олд Траффорд в с топ-клубами вежливо промолчим.
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llolishe
Ответ Ман Сити
Я к том что деньги дают. Но вместо того чтобы купить опорника, ведь очевидно что Кейта что Фабинья провалились, он покупает Кэролла и Гакпо и т.д.
Тут надо менять тренера-если Клоппу устраивает то что в команде средние игроки которые к январю провалились в трех турнирах то зачем такой тренер Ливерпулю?Ведь будь тренер Ливерпуля условный Анчелотти то Кейта в команде бы небыло
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Токсик
Ответ Tybalt
41 год МЮ сидел без трофея и единственный топ-клуб АПЛ, который дома постоянно позорится с крупными поражениями от Мансити, ТТХ, Ливерпуля. Что-то память отшибло, манк? 26 лет было у вас без трофеев или после пинков от Ливерпуля в себя пришли?
2 мировые войны и послевоенное время мы, конечно, не будем упоминать. Ой, как удобненько
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Ман Сити
Ответ llolishe
У Ливерпуля сейчас тренера нет)Если такой провальный сезон был бы при праймовом Клоппе тогда еще можно и траты считать)Сейчас Ливерпулю нужно тренера искать которому не пофиг на клуб и который мог бы за 7 сезонов заставить руководство покупать ТОП игроков
Я к том что деньги дают. Но вместо того чтобы купить опорника, ведь очевидно что Кейта что Фабинья провалились, он покупает Кэролла и Гакпо и т.д.
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Born is the King
Ответ llolishe
Получается так что Челси потратив намного больше чем Ливерпуль сейчас не в лучшей форме чем Ливерпуль -парадокс
Дело не в форме. Все зимние трансферы усилили клуб. Просто тренер нулевой. Будь вместо этого персонажа Тухель я был бы уверен ,что Челси возьмёт 3 ЛЧ
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ManUtd8082
Ответ llolishe
Пхахаха тоесть МЮ превращается в Тоттенхэм?Претендуют вечно на что-то Так и Брайтон сейчас претендент на трофей Условный Вилльяреал или Бетис выиграл больше трофеев чем Манчестер Юнайтед за последние сезоны
Смешно такое читать от фанатов квадрупла 🤣
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llolishe
Ответ Ман Сити
https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/a3/7e/6d/04/ruudca01449b2.jpg На счет трат, Сити тратит меньше ливера, это за последние годы. Что там было раньше пофик, те игроки уже не играют.
У Ливерпуля сейчас тренера нет)Если такой провальный сезон был бы при праймовом Клоппе тогда еще можно и траты считать)Сейчас Ливерпулю нужно тренера искать которому не пофиг на клуб и который мог бы за 7 сезонов заставить руководство покупать ТОП игроков
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llolishe
Ответ Born is the King
Так в Челси персонаж из фильма вместо тренера. С профессиональным тренером можно было спокойно бороться за любой трофей учитывая сильный состав
Получается так что Челси потратив намного больше чем Ливерпуль сейчас не в лучшей форме чем Ливерпуль -парадокс
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Ман Сити
Ответ llolishe
Глоры МЮ хейтят Ливерпуль хотя МЮ потратил столько сколько Сити и результат какой-финал ЛЕ проигранный пхахахаха
https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/a3/7e/6d/04/ruudca01449b2.jpg
На счет трат, Сити тратит меньше ливера, это за последние годы. Что там было раньше пофик, те игроки уже не играют.
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llolishe
Ответ ManUtd8082
МЮ то будет претендовать на трофеи. Тебе бы лучше заботится о топ 10 🤣 а то вас скоро и оттуда вынесут
Пхахаха тоесть МЮ превращается в Тоттенхэм?Претендуют вечно на что-то

Так и Брайтон сейчас претендент на трофей

Условный Вилльяреал или Бетис выиграл больше трофеев чем Манчестер Юнайтед за последние сезоны
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Tybalt
Ответ ManUtd8082
МЮ то будет претендовать на трофеи. Тебе бы лучше заботится о топ 10 🤣 а то вас скоро и оттуда вынесут
это тебе голландский травокур такое доверие внушил?
видали его гейм-менеджмент с Арсенлом и после матча интервью.
"сохранить очко с Арсеналом" )))
Фергюсон убил бы Арсенал во втором тайме, а тут сохраняют целое очко.
Вам еще хлебать долго.
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llolishe
Ответ Арман Мартиросян
Из за таких команд, как Брайтон АПЛ считают лучшей лигой мира. Тут невозможно играть как г***о и попасть в зону ЛЧ, как тот же Атлетико, Ювентус и прочие.
Клоппу просто плевать на Ливерпуль)Пусть уходит
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Андрей Andrey
Ответ Ман Сити
Почему физрука клоппа не заменить на тренера Брайтона?
Убрать Пепа с Сити и Сити будет в во второй части таблице😂
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llolishe
Глоры МЮ хейтят Ливерпуль хотя МЮ потратил столько сколько Сити и результат какой-финал ЛЕ проигранный пхахахаха
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Мишка Ляшенко
Ответ Андрей Andrey
По##й Юрген ещё скажет свое слово. Что выиграл Дзерби?? 😂😂 Будет болтаться во второй части таблице...
Так Брайтон же выше Ливерпуля…
Колбасня на 10 месте находится, а Брайтон в топ-6, что очень престижно а АПЛ
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llolishe
Ответ Dm Kznts
какой такой?
Оживающая, они в суперкубке Реал смяли на классе,с Жироной тоже победа на классе
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ManUtd8082
Ответ llolishe
Что мне гуглить)Когда у Юнайтед последняя ЛЧ и АПЛ были?Многие уже забыли)Так Юнайтед за эти года особо и не претендовал вообще на эти трофеи)
МЮ то будет претендовать на трофеи. Тебе бы лучше заботится о топ 10 🤣 а то вас скоро и оттуда вынесут
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llolishe
Ответ Reece24
Трент самое переоценное бревно 21 века. Хотя это было ясно любому, кто смотрит футбол глазами. Кроме 100 кроссов за матч ничего не может, ни о чем игрок. Тень великого Джеймса.
Трент выиграл больше трофеев чем Джеймс
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