«Ливерпуль» выиграл у «Брайтона» 1 из 7 последних матчей и трижды проиграл

«Ливерпуль» не добился ни одной победы над « » за три матча сезона.

Сегодня команда вылетела от него из Кубка Англии, уступив 1:2.

В 14 января «чайки» разгромили соперника со счетом 3:0, а 1 октября клубы сыграли вничью – 3:3.

Всего за 7 последних игр « » выиграл у «Брайтона» лишь раз – 12 марта 2022 года. Начиная с 28 ноября 2020 года мерсисайдцы также трижды сыграли вничью и трижды уступили.