«МЮ» готов продать Магуайра и Мактомини летом (talkSport)
«Манчестер Юнайтед» готов продать Харри Магуайра и Скотта Мактомини летом.
По данным talkSport, английский клуб готов расстаться с этими футболистами, но не зимой, а летом.
В январе интерес к защитнику проявлял «Вест Хэм», а «Ньюкасл» и «Саутгемптон» делали запросы по хавбеку.
Тренер Эрик тен Хаг считает, что и Магуайр, и Мактомини могут внести вклад в успехи команды в этом сезоне, хоть они и не являются игроками стартового состава.
В этом сезоне у 29-летнего Магуайра 8 матчей за «МЮ» в АПЛ. На счету 26-летнего Мактомини 15 игр в чемпионате.
И да, вернуть Байи не предлагать!!!