«МЮ» готов продать Магуайра и Мактомини летом (talkSport)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Харри Магуайр Эрик тен Хаг Скотт Мактомини Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов продать Харри Магуайра и Скотта Мактомини летом.

По данным talkSport, английский клуб готов расстаться с этими футболистами, но не зимой, а летом.

В январе интерес к защитнику проявлял «Вест Хэм», а «Ньюкасл» и «Саутгемптон» делали запросы по хавбеку.

Тренер Эрик тен Хаг считает, что и Магуайр, и Мактомини могут внести вклад в успехи команды в этом сезоне, хоть они и не являются игроками стартового состава.

В этом сезоне у 29-летнего Магуайра 8 матчей за «МЮ» в АПЛ. На счету 26-летнего Мактомини 15 игр в чемпионате.

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57 комментариев

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stretfordend20times
Ответ vrazrez
Он - голландец,а их очередь подойдёт ещё через год
Не совсем понял причем тут национальность, но Маласия отлично набирает.
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Сергей Вольфрам
Давно пора рефрижератор на свалку отнести!
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vrazrez
Ответ stretfordend20times
И да и нет, по факту Дони селя толком показать не мог, по разным причинам. Скоту же был отдан целый сезон в полузащите, вместе в Фредом
Он - голландец,а их очередь подойдёт ещё через год
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Power Lifting
Харри Скотт
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vrazrez
Ну, и в принципе серьёзный балласт будет сброшен
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Я-не-Я
Ну ёмана, оставить МЮ без последнего берсерка - это не по-христиански.
И да, вернуть Байи не предлагать!!!
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Dm Kznts
Ответ Romeo Yankovich
Смотри, чтоб Челси за сотку холодильник не купил
И с контрактом на 8 лет :)
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фан лузеров
Ответ Dm Kznts
3-2 это пух? ))
Чел смотрел матч?
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Dm Kznts
Ответ фан лузеров
Ага Арсенал вынес пух прах
3-2 это пух? ))
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Dm Kznts
Ответ Great ManUtd
Ну Мактомини 40-50 стоит, Магуайр так же за 40-50 уйдёт - итого 100 лямов на трасферы.
Если за эту сумму продадут, мёрто можно будет смело признать гением переговоров
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Dm Kznts
Ответ За Валенсию с 1999
Перейдут в Ньюкасл и будут унижать 7ой манчестерский на постоянной основе
А кто с первого по шестой манчестерский?
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Игорь Буев
Мактоминей не в состоянии отдать пас вперёд на 10м , не уровень борьбы за чемпионство.
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All These Things I Hate
Ответ Football Forever
Вот именно, что неплох. Если цель в Лиге Европы блистать, то можно и оставить. Если Ньюкасл даст 30+ млн фунтов, надо отдавать.
Ну так такие игроки и нужны для ротации
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Alexander Yavriantz
Ответ stretfordend20times
Я так понимаю Филу Джонсу кто то отдал свой иммунитет на лобном месте
У него заканчивается контракт.
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All These Things I Hate
Ответ DolJun
тен хаг еще поплатится за вышвыривание легенд из клуба.
Магваер сейчас легенда мемов
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yulay
Падение цен на рынке древесины
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MU-SAF. Scorp.
Ответ Football Forever
Вот именно, что неплох. Если цель в Лиге Европы блистать, то можно и оставить. Если Ньюкасл даст 30+ млн фунтов, надо отдавать.
В команде не бывает 20 звёзд! Есть игроки ротации и рабочие лошадки! Мактомини для этой роли очень не плох! А потом опять ищи игрока для глубины состава ((
+3
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+3
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Борис_Бритва
Ответ Le Tallec
Мактомини классный. Не знаю зачем его продавать.
Мактомини это эталонный брусок
+2
0
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Great ManUtd
Ответ Wekil Halylow
Максимум 40 за обоих
За 20 только разве что Фил Джонс.
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Le Tallec
Мактомини классный. Не знаю зачем его продавать.
+1
-2
-1
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stretfordend20times
Я так понимаю Филу Джонсу кто то отдал свой иммунитет на лобном месте
+8
0
+8
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Semper fidelis
Ответ WelcomeBackPURE
Мне кажется, что продать Дони куда более важно, чем продать Скота
ВДБ вылетел до конца сезона. Кто его купит? Разве что родной аякс
0
-1
-1
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Benner
Ответ Экспертное мнение
Просекли фишку, что в Брускобритании футболистов не бывает, такими темпами обойдут МС с их Фаденами и Глиришами
Что печально, Сити как раз походу взял курс на брускобритов. Да и не только бритов, а в целом брусков
+1
-2
-1
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Derrick13
Магу логично сливать, как на основного его очевидно не рассматривают и возраст такой, пока ещё можно хоть какие-то бабки отбить. Вместо Скотти нужно в обойму кого-то брать будет.
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Алексей Полиенков
Осталось самое сложное: найти того, кто будет готов их купить. Особенно Магваера.
+1
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