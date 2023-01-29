Нагельсманн о 3 ничьих подряд: «У «Баварии» не очень удачная серия. Тяжело против тех, кто обороняется глубоко»

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн оценил ничью «Баварии» с «Айнтрахтом» (1:1) в Бундеслиге.

«Мы хорошо начали, показывали хороший футбол. Но потом стали играть чуть медленнее на всех участках поля. У нас было 2-3 момента, чтобы сделать счет 2:0. К пропущенному голу привела череда ошибок, которых можно было избежать.

Результат закономерен, но хотелось бы выиграть. Мы можем прибавить во многих аспектах, главное – ускорять игру. Сегодня был большой разрыв между нашей обороной и Коло-Муани, первым защищающимся со стороны соперника.

Тяжело играть против команд, которые обороняются глубоко. В итоге мы добились не лучшего результата. У нас не очень удачная серия [три ничьих подряд]», – сказал главный тренер «Баварии».

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7 комментариев

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like a boss
Даже при Коваче Бавария играла лучше.
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Александр Баскаков
Зато недотренеру хорошо когда команда перед Баварией ещё в раздевалке рассыпается!!! На то ты и тренер чтобы научить игроков ,а не на готовом сидеть и ныть
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ɔculpa
Ответ Милан.Тэо
Нагельсманн тупит конкретно в чемпионате, зато в ЛЧ всех рвёт, пускай бы Бавария выиграла эту ЛЧ, главное что бы не Ливерпуль ...
Всех рвать надо в плей-офф, или хотя бы не отлетать от первого приличного соперника, как в прошлом году. 18 очков в группе это, конечно, всегда приятно, но не по группе оценивают выступление в ЛЧ такого клуба как "Бавария", и соответственно не по группе оценивают работу баварских тренеров. Плей-офф и только плей-офф.
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Милан.Тэо
Нагельсманн тупит конкретно в чемпионате, зато в ЛЧ всех рвёт, пускай бы Бавария выиграла эту ЛЧ, главное что бы не Ливерпуль ...
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k_terekhov
У Баварии не очень удачный тренер
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BVB09
У машины загорелся чек
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eskerro
Особенно в конце айнтрахт так оборонялся !
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