Нагельсманн о 3 ничьих подряд: «У «Баварии» не очень удачная серия. Тяжело против тех, кто обороняется глубоко»

оценил ничью «Баварии» с « » (1:1) в Бундеслиге.

«Мы хорошо начали, показывали хороший футбол. Но потом стали играть чуть медленнее на всех участках поля. У нас было 2-3 момента, чтобы сделать счет 2:0. К пропущенному голу привела череда ошибок, которых можно было избежать.

Результат закономерен, но хотелось бы выиграть. Мы можем прибавить во многих аспектах, главное – ускорять игру. Сегодня был большой разрыв между нашей обороной и Коло-Муани, первым защищающимся со стороны соперника.

Тяжело играть против команд, которые обороняются глубоко. В итоге мы добились не лучшего результата. У нас не очень удачная серия [три ничьих подряд]», – сказал главный тренер «Баварии».