Отрыв «Баварии» от «Униона» сократился до 1 очка, от «Лейпцига» – до 2
«Бавария» не сумела сохранить отрыв от преследователей в чемпионате Германии.
Команда Юлиана Нагельсманна сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1) в 18-м туре.
В то же время «Унион», занимающий второе место, победил «Герту» (2:0), «Лейпциг» с третьей строчки одолел «Штутгарт» (2:1), а «Фрайбург», идущий четвертым, обыграл «Аугсбург» (3:1).
На данный момент у «Баварии» 37 очков, у «Униона» – 36, у «Лейпцига» – 35, у «Фрайбурга» – 34.
Несмотря на твое нытье, Чемпион полюбому Бавария 🤣🤣
намечается интрига.