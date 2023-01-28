Отрыв «Баварии» от «Униона» сократился до 1 очка, от «Лейпцига» – до 2

« » не сумела сохранить отрыв от преследователей в чемпионате Германии.

Команда Юлиана Нагельсманна сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1) в 18-м туре.

В то же время « », занимающий второе место, победил «Герту» (2:0), « » с третьей строчки одолел «Штутгарт» (2:1), а « », идущий четвертым, обыграл «Аугсбург» (3:1).

На данный момент у «Баварии» 37 очков, у «Униона» – 36, у «Лейпцига» – 35, у «Фрайбурга» – 34.