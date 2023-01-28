Отрыв «Баварии» от «Униона» сократился до 1 очка, от «Лейпцига» – до 2

Теги Бавария бундеслига Германия Фрайбург Унион Берлин РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» не сумела сохранить отрыв от преследователей в чемпионате Германии.

Команда Юлиана Нагельсманна сыграла вничью с «Айнтрахтом» (1:1) в 18-м туре.

В то же время «Унион», занимающий второе место, победил «Герту» (2:0), «Лейпциг» с третьей строчки одолел «Штутгарт» (2:1), а «Фрайбург», идущий четвертым, обыграл «Аугсбург» (3:1).

На данный момент у «Баварии» 37 очков, у «Униона» – 36, у «Лейпцига» – 35, у «Фрайбурга» – 34.

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36 комментариев

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Assandro Journey
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Не намечается)
в бундеслиге лучшая плотность топ7 чем в остальных топ лигах. и в последние 3-4 сезона отрыв команд в БЛ меньше чем в АПЛ, ЛаЛиге, Серии А. наступать на пятки Баварии остальные клубы будут. Лейпциг может идти до самого конца вплотную с Баварией. Интрига была до последнего дня в 2018/19 сезоне, так что вполне может повториться.
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Artur Turik
Нагельсманну не повезло, ушел от них топ форвард, а на замену никого. Все же поляк во многих матчах делал результат.
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BiG ^SiZe^
Ответ hedgehog111
Зачем вы так о себе!?
у меня все естественно, а что естественно-то не безобразно
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Юрий Балышев
Ответ Плеймейкер87
Бавария напоминает машину, которая долго зимой стояла в гараже и никак теперь не может завестись))
Да она и не глохла ,так подтраивает.
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Юрий Балышев
Ответ Anton Kortenko
странно что команда с тремя лучшими игроками мира выглядит фаворитом.
Нужна команда,а эти трое переругаются,передерутся,как всегда и делу конец
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Юрий Балышев
Так даже интереснее будет победить
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Семён Жуйло
Есть ощущение, что в Баварии есть очень глубоко скрытый конфликт между "ветеранами" Баварии и Нагельсманом. По немецкой традиции никто не выносит сор из избы, ни игроки, ни тренер, ни Салихамиджич, ни Кан. Но по игре кажется, что все игроки сильно устали - что очень странно - от участия в ЧМ, и ментально там же здорово подсели. Но Нагельсману на это начхать, он давит на физику, что ситуацию еще больше усугубляет. Короче, концы с концами не сходятся. Однако, возможно скоро прорвёт.
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Gheorghe Rusu
Баварцы сливают клоуна в модных шмотках)
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Алекс75
Ответ Anton Kortenko
странно что команда с тремя лучшими игроками мира выглядит фаворитом.
Ну "Бавария" опять даст повод ныть трём лучшим игрокам.
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StillInTheGame
У НИ ОН
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ инок
Бавария забуксовала и в бундеслиге наконец-то намечается интрига.
Не намечается)
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ СуперНегр228
А разве Бензема,Холанд и Де Бройне играют за ПСЖ?
Ну Кевин тут не причём. Мбаппе да
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СуперНегр228
Ответ Anton Kortenko
странно что команда с тремя лучшими игроками мира выглядит фаворитом.
А разве Бензема,Холанд и Де Бройне играют за ПСЖ?
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-3
-2
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Вадим Полищук
Ответ Yuri Ten
Унион-новый чемпион
Это сказка уровня Лестера, хотя даже не такая, в апл было куда больше претендентов на чашку, чем в Германии, у Баварии очень сильная скамейка, которую хватит на весь сезон, это именно тот случай, когда чемпионат выигрывает не другая команда, а проигрывает сама Бавария
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Yuri Ten
Ответ BVB09
Разница с Лейпцигом 1 очко. Если бы Лейпциг был на 1 очко впереди то что Лейпциг чемпион что ли?
Почему на спортсе люди всё воспринимают в лоб. Для нейтральных зрителей в бундеслиге, хочется какой-то сенсации на подобии Лестера, потому-то гегемония одного клуба (для нейтральных зрителей) это всегда скучно. И да чемпионству Лейпцига тоже буду рад
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hedgehog111
Ответ Yuri Ten
Унион-новый чемпион
Нет! Он ни разу не чемпион. Бавария по классике дожмет чемпионат!!!
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hedgehog111
Ответ Белые штаны Хави
Очко байерна из Мюнхена в опасности
В твоих влажных мечтах!
Несмотря на твое нытье, Чемпион полюбому Бавария 🤣🤣
+2
-5
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hedgehog111
Ответ Anton Kortenko
с детства за Унион.
А толку? Чемпионы все равно Бавария. К концу дожмут!
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hedgehog111
Ответ BiG ^SiZe^
Нетрадиционные забуксовали
Зачем вы так о себе!?
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hedgehog111
Ответ Кирилл Голивец
ПСЖ выглядит фаворитом в дуэли ЛЧ. Нагельсманн делает вещи, которые не принимает раздевалка, судя по истории с тренером вратарей и тд. Бундеслигу-то выиграют, но для ЛЧ Баварии нужен кто-то похладнокровнее и поконсервативнее.
Не торопи события!
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Белые штаны Хави
Очко байерна из Мюнхена в опасности
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Anton Kortenko
Ответ Кирилл Голивец
ПСЖ выглядит фаворитом в дуэли ЛЧ. Нагельсманн делает вещи, которые не принимает раздевалка, судя по истории с тренером вратарей и тд. Бундеслигу-то выиграют, но для ЛЧ Баварии нужен кто-то похладнокровнее и поконсервативнее.
странно что команда с тремя лучшими игроками мира выглядит фаворитом.
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Anton Kortenko
с детства за Унион.
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BiG ^SiZe^
Нетрадиционные забуксовали
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инок
Бавария забуксовала и в бундеслиге наконец-то
намечается интрига.
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