«Бавария» трижды подряд сыграла вничью в Бундеслиге, дважды – дома. Это уже 2-й раз в сезоне
«Бавария» не побеждает в чемпионате Германии с 12 ноября 2022 года.
Команда Юлиана Нагельсманна на своем поле не сумела обыграть «Айнтрахт» (1:1) в 18-м туре Бундеслиги.
Мюнхенцы сыграли вничью трижды подряд. Ранее со счетом 1:1 завершились встречи с «Лейпцигом» на выезде и «Кельном» дома.
Это второй случай в сезоне, когда «Бавария» трижды подряд сыграла вничью в чемпионате. В августе-сентябре также были три ничейных результата – 1:1 и 2:2 дома с «Боруссией» Менхенгладбах и «Штутгартом» и 1:1 в гостях с «Унионом». Тогда еще последовало поражение от «Аугсбурга» (0:1).
При этом серия «Баварии» без поражений достигла 16 игр во всех турнирах. Последним «Баварию» обыгрывал «Аугсбург» (0:1) 17 сентября. С тех пор – 12 побед и 4 ничьих.
Далее клуб встретится с «Майнцем» в Кубке Германии – это произойдет 1 февраля.
Отрыв «Баварии» от «Униона» сократился до 1 очка, от «Лейпцига» – до 2
2. Тухель
3. Анчелотти
4. Артета
5. Хави (к тому времени уже будет достаточно крут в наших кругах)
Перес, перехватывай Нагеля!
А Мусиала новый Месси
Как же так