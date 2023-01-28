«Бавария» трижды подряд сыграла вничью в Бундеслиге, дважды – дома. Это уже 2-й раз в сезоне

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» не побеждает в чемпионате Германии с 12 ноября 2022 года.

Команда Юлиана Нагельсманна на своем поле не сумела обыграть «Айнтрахт» (1:1) в 18-м туре Бундеслиги.

Мюнхенцы сыграли вничью трижды подряд. Ранее со счетом 1:1 завершились встречи с «Лейпцигом» на выезде и «Кельном» дома.

Это второй случай в сезоне, когда «Бавария» трижды подряд сыграла вничью в чемпионате. В августе-сентябре также были три ничейных результата – 1:1 и 2:2 дома с «Боруссией» Менхенгладбах и «Штутгартом» и 1:1 в гостях с «Унионом». Тогда еще последовало поражение от «Аугсбурга» (0:1).

При этом серия «Баварии» без поражений достигла 16 игр во всех турнирах. Последним «Баварию» обыгрывал «Аугсбург» (0:1) 17 сентября. С тех пор – 12 побед и 4 ничьих.

Далее клуб встретится с «Майнцем» в Кубке Германии – это произойдет 1 февраля.

Отрыв «Баварии» от «Униона» сократился до 1 очка, от «Лейпцига» – до 2

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30 комментариев

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Дмитрий Калашников
Ответ Белые штаны Хави
Не знаю, последний раз слышал что Барсе помогали в 2010-х, а про то что Реалу помогают после каждого их матча говорят
только хейтеры вроде тебя это говорят!
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Олжас
Нагельсманн аут! Давайте Зидана. Правда Зидан рано или поздно тоже проиграет. Поэтому давайте сразу список сделаем: 1. Зидан
2. Тухель
3. Анчелотти
4. Артета
5. Хави (к тому времени уже будет достаточно крут в наших кругах)
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Кабулов Zavqiddin
Ответ СуперНегр228
А если бы забил Аргентино то ваще месяглоры были в депрессии на всю жизнь
Но теперь ты в депрессии на всю жизнь)))
+2
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+2
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Кабулов Zavqiddin
Ответ Born is the King
Ниче на Барселонке оторвутся. Хотя стоп,они же отправили Барселонку в ЛЕ
Клуб Ле недавно порвали победителей лч
0
-1
-1
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СуперНегр228
Ответ Filipp Gorski
Скоро этого Муани 100% Бавария заберёт
А если бы забил Аргентино то ваще месяглоры были в депрессии на всю жизнь
+2
-3
-1
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Собака-буддист
Ответ BVB09
Или они делают это специально чтобы придать интерес бундеслиге, или нагельсманн реальный физрук. Имея такой состав они уже должны были отрываться в таблице
Будем верить в победу над Байером и сокращение отрыва. Мне больше верится что проблемный Дортмунд навяжет борьбу, чем Лейпциг с роземлёй
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Dr.Hapot
Юлику пора на выход
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Белые штаны Хави
Де лигт - это Магваер 2.0)
Если Магуайр-холодильник с треской для фиш-энд-чипс, то Де Лигт-холодильник с селёдкой для селёдки по-голландски🤓
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White Buddha
Баварцам пора чётко усвоить, что Кёльн и Лейпциг, не говоря про Айнтрахт, это не какая-нибудь барселона. Здесь в пол-ноги не получится.
+8
-2
+6
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RYBvsSAB
неужели сливают ради Зидана?

Перес, перехватывай Нагеля!
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0
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Apatrid
Ответ Левая бровь Анчелотти
Это что, интрига в Бундеслиге?!
Нет, это -15
0
0
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Антибаскет Поповича
Да это всё не так важно. Пальтецо-то новое было у Юлиана? Модное?
0
-1
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Владислав
Кто-то слил почти всю соляру с «немецкой машины»...
+5
0
+5
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Белые штаны Хави
Ответ Дмитрий Калашников
Благодаря судейкам вон барса лидирует!
Не знаю, последний раз слышал что Барсе помогали в 2010-х, а про то что Реалу помогают после каждого их матча говорят
+3
-3
0
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pelod
вас эрлаубэн Штрунц... (c)
0
0
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Дмитрий Калашников
Ответ Белые штаны Хави
У них нет помощника в лице судьи, как у Реал Мадрид
Благодаря судейкам вон барса лидирует!
+6
-6
0
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BVB09
Или они делают это специально чтобы придать интерес бундеслиге, или нагельсманн реальный физрук. Имея такой состав они уже должны были отрываться в таблице
+4
-1
+3
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Белые штаны Хави
Ответ GuruFutbola
Лгбт баварцы после чм чет совсем приуныли)
У них нет помощника в лице судьи, как у Реал Мадрид
+6
-8
-2
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llolishe
Ответ Born is the King
Ниче на Барселонке оторвутся. Хотя стоп,они же отправили Барселонку в ЛЕ
Барселона -МЮ во будет заруба
+1
0
+1
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Белые штаны Хави
Ответ llolishe
Эффект Де Лигта)
Де лигт - это Магваер 2.0)
+17
-1
+16
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llolishe
Да ведь немецкие эксперты говорили что Нагельсманн новый Хайнкес
А Мусиала новый Месси

Как же так
+1
-2
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Bill Zapulil
Там похоже тренера не уважают. Привыкли видеть 55+ главным. А как же равенство? А демократические принципы? Он молод, и что?
+2
-2
0
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BVB09
Ответ Левая бровь Анчелотти
Это что, интрига в Бундеслиге?!
Мы тоже немного в шоке
0
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FortMinor
нагельсман aus
+1
-2
-1
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Левая бровь Анчелотти
Это что, интрига в Бундеслиге?!
0
-1
-1
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