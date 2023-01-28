«Бавария» трижды подряд сыграла вничью в Бундеслиге, дважды – дома. Это уже 2-й раз в сезоне

« » не побеждает в чемпионате Германии с 12 ноября 2022 года.

Команда Юлиана Нагельсманна на своем поле не сумела обыграть « » (1:1) в 18-м туре Бундеслиги.

Мюнхенцы сыграли вничью трижды подряд. Ранее со счетом 1:1 завершились встречи с «Лейпцигом» на выезде и «Кельном» дома.

Это второй случай в сезоне, когда «Бавария» трижды подряд сыграла вничью в чемпионате. В августе-сентябре также были три ничейных результата – 1:1 и 2:2 дома с «Боруссией» Менхенгладбах и «Штутгартом» и 1:1 в гостях с «Унионом». Тогда еще последовало поражение от «Аугсбурга» (0:1).

При этом серия «Баварии» без поражений достигла 16 игр во всех турнирах. Последним «Баварию» обыгрывал «Аугсбург» (0:1) 17 сентября. С тех пор – 12 побед и 4 ничьих.

Далее клуб встретится с «Майнцем» в Кубке Германии – это произойдет 1 февраля.

Отрыв «Баварии» от «Униона» сократился до 1 очка, от «Лейпцига» – до 2