Индзаги о 2:1 с «Кремонезе»: «Рад, что «Интер» проявил характер»

оценил победу «Интера» над « » (2:1) в Серии А.

«Я очень рад и поздравил команду с отличной игрой, ребята показали правильный настрой. К сожалению, пропустили, но мы сохранили спокойствие и не потеряли концентрацию.

Нам было тяжело против «Кремонезе», который на днях выбил «Наполи» из Кубка Италии и взял очко в Болонье. Я очень рад, что наша команда проявила характер, ведь после неприятного поражения [от «Эмполи» 0:1] и быстро пропущенного гола, не вытекавшего из логики игры, все могло сложиться иначе.

Но мы – «Интер» и знаем, что должны добиваться результата и стараться не пропускать такие голы. Я представляю, какие были бы вопросы, если бы мы проиграли из-за этого гола!

Из негативных моментов могу отметить, что если бы мы так часто не ошибались при игре в пас, то выиграли бы с более крупным счетом», – сказал главный тренер « ».