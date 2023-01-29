Индзаги о 2:1 с «Кремонезе»: «Рад, что «Интер» проявил характер»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Кремонезе Футбол

Симоне Индзаги оценил победу «Интера» над «Кремонезе» (2:1) в Серии А.

«Я очень рад и поздравил команду с отличной игрой, ребята показали правильный настрой. К сожалению, пропустили, но мы сохранили спокойствие и не потеряли концентрацию.

Нам было тяжело против «Кремонезе», который на днях выбил «Наполи» из Кубка Италии и взял очко в Болонье. Я очень рад, что наша команда проявила характер, ведь после неприятного поражения [от «Эмполи» 0:1] и быстро пропущенного гола, не вытекавшего из логики игры, все могло сложиться иначе.

Но мы – «Интер» и знаем, что должны добиваться результата и стараться не пропускать такие голы. Я представляю, какие были бы вопросы, если бы мы проиграли из-за этого гола!

Из негативных моментов могу отметить, что если бы мы так часто не ошибались при игре в пас, то выиграли бы с более крупным счетом», – сказал главный тренер «Интера».

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2 комментария

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Милан.Тэо
Интер тоже тупит, не так как Милан конечно но все равно, а у Милана конкретный спад, два поражения по 0-3 и 0-4 ... 🤦‍♂️
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Buharoid
Игру когда проявлять будем? Не сильно лучше, чем с Эмполи. Кремонезе самая безнадежная команда чемпионата, и с ней играли на равных можно сказать, до самого конца переживая за результат.
+1
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