Лаутаро забил 6 голов за 6 последних матчей «Интера» и делит 2-е место в списке бомбардиров Серии А

Форвард « » вышел на второе место в списке бомбардиров Серии А.

Аргентинец оформил дубль в матче с « » (2:1, второй тайм) в 20-м туре.

25-летний нападающий за последние шесть матчей во всех турнирах отметился шестью голами. На этом отрезке он не забил только «Эмполи» в прошлом туре чемпионата.

В итальянской лиге Мартинес на данный момент делит второе место в списке бомбардиров с из «Аталанты» – у них по 11 мячей. Больше всех забил форвард « » Виктор Осимхен – 13 голов.

Подробно со статистикой Лаутаро можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.