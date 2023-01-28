Лаутаро забил 6 голов за 6 последних матчей «Интера» и делит 2-е место в списке бомбардиров Серии А
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес вышел на второе место в списке бомбардиров Серии А.
Аргентинец оформил дубль в матче с «Кремонезе» (2:1, второй тайм) в 20-м туре.
25-летний нападающий за последние шесть матчей во всех турнирах отметился шестью голами. На этом отрезке он не забил только «Эмполи» в прошлом туре чемпионата.
В итальянской лиге Мартинес на данный момент делит второе место в списке бомбардиров с Адемолой Лукманом из «Аталанты» – у них по 11 мячей. Больше всех забил форвард «Наполи» Виктор Осимхен – 13 голов.
Подробно со статистикой Лаутаро можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рад за него.