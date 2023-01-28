Лаутаро забил 6 голов за 6 последних матчей «Интера» и делит 2-е место в списке бомбардиров Серии А

Теги Интер Аталанта серия А Италия Наполи Кремонезе Виктор Осимхен Лаутаро Мартинес Адемола Лукман Футбол

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес вышел на второе место в списке бомбардиров Серии А.

Аргентинец оформил дубль в матче с «Кремонезе» (2:1, второй тайм) в 20-м туре.

25-летний нападающий за последние шесть матчей во всех турнирах отметился шестью голами. На этом отрезке он не забил только «Эмполи» в прошлом туре чемпионата.

В итальянской лиге Мартинес на данный момент делит второе место в списке бомбардиров с Адемолой Лукманом из «Аталанты» – у них по 11 мячей. Больше всех забил форвард «Наполи» Виктор Осимхен – 13 голов.

Подробно со статистикой Лаутаро можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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11 комментариев

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Юлия Ким
Красавчик Лаутаро💥
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giant
Вот только за Осимхена просят более 100 млн,а Лаутаро тот парень,что порол моменты на ЧМ. Вот она сила людского предубеждения.
+3
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+3
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Сергей Бердяев
Ответ Виталий Желтоусов
Лаутаро 🔥 - палочка выручалочка Интера
Когда не порит моменты,да
0
0
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Рустам Атаев
Новая звезда 🌟 Аргентины!
Рад за него.
+1
0
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Pucheslav
Ответ Palacio8
В Интере кроме Эль Торо и забивать некому.
У Джеко 7 голов в чемпионате
+2
-1
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Тимур Узбеков
Ответ John Gotti
ЧМ пройденный этап. В отборе у ЧМ был лучший, на ЧМ играл с травмой, плюс игра Аргентины изменилась.
Ну он же и написал, что в сборной Аргентины на ЧМ. А так да, Лаутаро в сборной хорош, хоть и любит пороть моменты иногда
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Виталий Желтоусов
Лаутаро 🔥 - палочка выручалочка Интера
+9
0
+9
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John Gotti
Ответ art.shu05@gmail.com
Лаутаро в Интере и Лаутаро в сборной Аргентины на ЧМ это просто два разных игрока
ЧМ пройденный этап. В отборе у ЧМ был лучший, на ЧМ играл с травмой, плюс игра Аргентины изменилась.
+23
0
+23
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Palacio8
В Интере кроме Эль Торо и забивать некому.
+7
0
+7
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John Gotti
Новый капитан! Кто там кукарекал о Лаутаро?
0
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art.shu05@gmail.com
Лаутаро в Интере и Лаутаро в сборной Аргентины на ЧМ это просто два разных игрока
+5
-2
+3
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