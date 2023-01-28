«Марсель» покупает хавбека Марокко Унаи за 10 млн евро и 30% при перепродаже. Игрока хотели «Барса» и «Наполи»

Теги Марсель Барселона лига 1 Франция трансферы Наполи Сборная Марокко по футболу Анжер Аззедин Унаи Футбол

Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи продолжит карьеру в «Марселе».

«Олимпик» объявил о достижении договоренности о трансфере футболиста «Анжера».

Хавбек обойдется «Марселю» примерно в 10 млн евро с учетом бонусов, также нынешняя команда Унаи получит как минимум 30% от суммы следующей продажи Аззедина.

Контракт будет заключен на 4,5 года.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему полузащитнику проявляли «Барселона» и «Наполи».

В текущем сезоне Унаи провел 15 игр в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Саша Белый
Ответ 2ran
На ЧМ отыграл шикарно.
Шикарно? У него процент брака в атаке огрмный просто
0
0
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remontada
Ответ Ришат Ибляминов
Покрутил позвонки на этом ЧМ. Качественный игрок
Неценко вошёл в чат.
+5
0
+5
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Valentin Grabenovsky
Ответ Yuri Ten
В Наполи бы пригодился
В Наполи на его позиции хорошая конкуренция, Марсель трамплин в топ-клуб
+4
0
+4
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Ислам Гасанов
Шикарная сделка для Марселя 👍
+2
0
+2
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2ran
На ЧМ отыграл шикарно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yuri Ten
В Наполи бы пригодился
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ришат Ибляминов
Покрутил позвонки на этом ЧМ. Качественный игрок
+1
0
+1
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Никита Самарин
Марсель можно поздравить, на ЧМ Унаи был очень хорош. 🔝
+2
-1
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