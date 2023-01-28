«Марсель» покупает хавбека Марокко Унаи за 10 млн евро и 30% при перепродаже. Игрока хотели «Барса» и «Наполи»

Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи продолжит карьеру в « ».

«Олимпик» объявил о достижении договоренности о трансфере футболиста « ».

Хавбек обойдется «Марселю» примерно в 10 млн евро с учетом бонусов, также нынешняя команда Унаи получит как минимум 30% от суммы следующей продажи Аззедина.

Контракт будет заключен на 4,5 года.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему полузащитнику проявляли « » и « ».

В текущем сезоне Унаи провел 15 игр в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.