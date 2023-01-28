«Марсель» покупает хавбека Марокко Унаи за 10 млн евро и 30% при перепродаже. Игрока хотели «Барса» и «Наполи»
Полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи продолжит карьеру в «Марселе».
«Олимпик» объявил о достижении договоренности о трансфере футболиста «Анжера».
Хавбек обойдется «Марселю» примерно в 10 млн евро с учетом бонусов, также нынешняя команда Унаи получит как минимум 30% от суммы следующей продажи Аззедина.
Контракт будет заключен на 4,5 года.
Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему полузащитнику проявляли «Барселона» и «Наполи».
В текущем сезоне Унаи провел 15 игр в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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