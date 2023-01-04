Хавбек сборной Марокко Унаи близок к переходу в «Наполи» за 20 млн евро. Он может остаться в «Анжере» до конца сезона
Аззедин Унаи близок к переходу в «Наполи».
Интерес к полузащитнику «Анжера» и сборной Марокко также проявляли «Барселона» и «Атлетико», однако на данный момент итальянский клуб ближе всего к его подписанию.
Сообщается, что в случае трансфера в январе Унаи останется в «Анжере» до конца сезона на правах аренды или будет отдан в аренду в другой клуб – в качестве возможных вариантов называются «Лестер» и «Лион».
Как сообщает TyC Sports, «Наполи» заплатит за Унаи около 20 миллионов евро. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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