Дом Колашинаца ограбили во время матча «Марселя». Девушка и дочь Сеада были дома, они в шоке

Теги Марсель лига 1 Франция происшествия Сеад Колашинац Футбол

Дом защитника «Марселя» Сеада Колашинаца был ограблен.

Преступники проникли в жилье футболиста во время матча «Марселя» с «Ренном» (1:0) в Кубке Франции. Сумма ущерба неизвестна.

Во время ограбления в доме были девушка и дочь Колашинаца. Они не пострадали физически, но остались в шоке от произошедшего

В 2019 году на Колашинаца и Месута Озила, тогда выступавших за «Арсенал», совершили вооруженное нападение в Лондоне. Сеад дал отпор грабителям, игроки не пострадали.

Вооруженные грабители напали на Озила. Друга защитил Колашинац, а потом началась погоня

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22 комментария

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Валуй
А Колашинац точно в шоке остался? Непохоже для него
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софочка
Ответ Niko [Ars]
Ой дураки Он же найдет их и уничтожит как Лиам Нисон в Заложнице
Я найду тебя, #######
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Жаргал Шадапов
Ответ Niko [Ars]
Ой дураки Он же найдет их и уничтожит как Лиам Нисон в Заложнице
Как Джон Даттон из Йеллоустоуна
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Дядя Гор
Это к слову демократическая и безопасная Европа. Не то что РФ.
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Mr@k
зря, балканская мафия отомстит..
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Spaten
Япошка! Ниндзя!
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окечуква
Вообще странно, что кто-то постоянно пытается обуть Колшинаца. Неужели бошняцко-албанская мафия не донесла ещё до своих коллег, что это их клиент.
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carmelo hot sause
Опять Эмильен недоследил в отсутствие Даниэля
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Вадим Черентаев
сколько уже новостей таких из Европы было?
а у нас? могут только кинуть на нефтеперерабатывающий завод.
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krealpmoney
>Сеад дал отпор грабителям, игроки не пострадали.

Скорее, "грабители отделались лёгким испугом"!
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гилберт
Жибер, таой выход!
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За Валенсию с 1999
Ответ Добрый Ретроград
Комментарий удален модератором
Абсолютно согласен
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Рафик Маркес
Сразу вспомнилась сцена ограбления склада из фильма Такси
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moldfan
Ребята еще не знают, что прошли по краю лезвия. Не знаю успела бы полиция их спасти, если бы Сеяд был в это время дома.
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Wiley Fox
Девушка и дочь, мать которую бросил Сеад?

Я бы их на полиграфе проверил

Сговорились и обезжирили калаша
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Леван Мкртчян
Ответ Volgogradets
высокодуховная европка
В скрепно-православной ежедневно происходит около 130 ограблений и эта статистика ,ещё, без учета разбоя
+1
-6
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Добрый Ретроград
Ответ За Валенсию с 1999
Леваки запустили дикарей снизу по карте - пожинайте плоды. Марсель вообще в этом плане - конченный город
Комментарий удален
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За Валенсию с 1999
Ответ Volgogradets
высокодуховная европка
Леваки запустили дикарей снизу по карте - пожинайте плоды. Марсель вообще в этом плане - конченный город
+1
-9
-8
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Вася Столяр
Если спустя пару дней после "ограбления" у жены появится новая шуба, а у дочки новый домик Барби, то я буду знать, кто преступник
+2
-6
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Niko [Ars]
Ой дураки Он же найдет их и уничтожит как Лиам Нисон в Заложнице
Могли бы нанять охранника или сигнализацию ,камеру.
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Куй Покагорячев
Ответ Niko [Ars]
Ой дураки Он же найдет их и уничтожит как Лиам Нисон в Заложнице
"Удачи"
+17
-1
+16
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Volgogradets
высокодуховная европка
+4
-11
-7
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Niko [Ars]
Ой дураки
Он же найдет их и уничтожит как Лиам Нисон в Заложнице
+143
-2
+141
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