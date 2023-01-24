Дом Колашинаца ограбили во время матча «Марселя». Девушка и дочь Сеада были дома, они в шоке

Дом защитника « » был ограблен.

Преступники проникли в жилье футболиста во время матча «Марселя» с «Ренном» (1:0) в Кубке Франции. Сумма ущерба неизвестна.

Во время ограбления в доме были девушка и дочь Колашинаца. Они не пострадали физически, но остались в шоке от произошедшего

В 2019 году на Колашинаца и Месута Озила, тогда выступавших за «Арсенал», совершили вооруженное нападение в Лондоне. Сеад дал отпор грабителям, игроки не пострадали.

Вооруженные грабители напали на Озила. Друга защитил Колашинац, а потом началась погоня