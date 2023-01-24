Дом Колашинаца ограбили во время матча «Марселя». Девушка и дочь Сеада были дома, они в шоке
Дом защитника «Марселя» Сеада Колашинаца был ограблен.
Преступники проникли в жилье футболиста во время матча «Марселя» с «Ренном» (1:0) в Кубке Франции. Сумма ущерба неизвестна.
Во время ограбления в доме были девушка и дочь Колашинаца. Они не пострадали физически, но остались в шоке от произошедшего
В 2019 году на Колашинаца и Месута Озила, тогда выступавших за «Арсенал», совершили вооруженное нападение в Лондоне. Сеад дал отпор грабителям, игроки не пострадали.
Вооруженные грабители напали на Озила. Друга защитил Колашинац, а потом началась погоня
а у нас? могут только кинуть на нефтеперерабатывающий завод.
Скорее, "грабители отделались лёгким испугом"!
Я бы их на полиграфе проверил
Сговорились и обезжирили калаша
Он же найдет их и уничтожит как Лиам Нисон в Заложнице