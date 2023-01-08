«Барсе» и лично Хави интересен хавбек Марокко Унаи, но денег на его трансфер нет
«Барселона» не подпишет хавбека сборной Марокко Аззедина Унаи из-за финансовых проблем.
Как сообщает Téléfoot, интерес к 22-летнему полузащитнику проявляют «Марсель» и «Барселона».
Директор «Марселя» Пабло Лонгория регулярно контактирует с окружением игрока, но к общению с «Анжером» пока не перешел.
«Барселона» и лично Хави также заинтересованы в Унаи, однако на данный момент у каталонского клуба нет денег на осуществление сделки.
Ранее сообщалось, что Аззедин близок к переходу в «Наполи» за 20 млн евро.
В этом сезоне центральный полузащитник провел 14 матчей за «Анжер» в Лиге 1. Также на его счету 7 матчей в составе сборной Марокко на ЧМ-2022. Статистику футболиста можно найти здесь.
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Напоминает моего знакомого, который на казинычах сидит.
Весь в долгах, на редкие "заносы" вместо того чтобы отдавать долги, накупает себе барахло, ща попрет ведь, а потом по ломбардам закладывает и одалживает, и в то же время машину присматривает.
Меня вот, например, тоже много что интересует, но на это нет денег!
классика 👍