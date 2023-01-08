«Барсе» и лично Хави интересен хавбек Марокко Унаи, но денег на его трансфер нет

« » не подпишет хавбека сборной Марокко Аззедина Унаи из-за финансовых проблем.

Как сообщает Téléfoot, интерес к 22-летнему полузащитнику проявляют «Марсель» и «Барселона».

Директор « » Пабло Лонгория регулярно контактирует с окружением игрока, но к общению с «Анжером» пока не перешел.

«Барселона» и лично также заинтересованы в Унаи, однако на данный момент у каталонского клуба нет денег на осуществление сделки.

Ранее сообщалось, что Аззедин близок к переходу в «Наполи» за 20 млн евро.

В этом сезоне центральный полузащитник провел 14 матчей за « » в Лиге 1. Также на его счету 7 матчей в составе сборной Марокко на ЧМ-2022. Статистику футболиста можно найти здесь.

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