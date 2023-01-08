«Барсе» и лично Хави интересен хавбек Марокко Унаи, но денег на его трансфер нет

Теги Марсель Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Анжер деньги Аззедин Унаи Футбол

«Барселона» не подпишет хавбека сборной Марокко Аззедина Унаи из-за финансовых проблем.

Как сообщает Téléfoot, интерес к 22-летнему полузащитнику проявляют «Марсель» и «Барселона».

Директор «Марселя» Пабло Лонгория регулярно контактирует с окружением игрока, но к общению с «Анжером» пока не перешел.

«Барселона» и лично Хави также заинтересованы в Унаи, однако на данный момент у каталонского клуба нет денег на осуществление сделки.

Ранее сообщалось, что Аззедин близок к переходу в «Наполи» за 20 млн евро.

В этом сезоне центральный полузащитник провел 14 матчей за «Анжер» в Лиге 1. Также на его счету 7 матчей в составе сборной Марокко на ЧМ-2022. Статистику футболиста можно найти здесь.

«Не помню его имя. Откуда он взялся?» Игрок Марокко недавно бегал в 3-й лиге Франции

Игроки-открытия ЧМ-2022: Амрабат, Альварес – понятно, а кто еще?

Куда перейдут звезды ЧМ-2022: полузащита Марокко нарасхват, «Ливерпуль» выбирает между Джудом и Энцо

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Little Ru
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Ivanych
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"лично хави", т.е. для личного пользования?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
charly001
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кажись начали догадываться что с педрями и гавями далеко не уедешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pav kh
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Этот токсик будет строить футбол?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Новости про то, кто интересен Хави начинают утомлять!! У Барсы слабый состав???? Играй уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FCB1991
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Учитывая, что ни один трансфер при Хави не оправдал себя, это даже хорошо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udod
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
не верю, что это игрок для топов, у него и в Анжере стата никакая
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Александрович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Невеша хотите,да?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Ты моя личная фанатка, что помнит мои комменты 5 месяцев назад? Я вот не знаю что ты такое
Как же тебя не запомнить, во всех ветках усираешься и одну и ту же дичь несешь что сейчас, что 5 мес назад) на мой статус посмотри)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Синицкий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А у Федуна были деньги на Унаи) Эх, не умеет Барса переманивать толковых тренеров... простите, тренеришек, к себе)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
помню джанашия
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
....так выпьем,чтобы наши потребности, совпадали с нашими возможностями!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Syndycate
А требл возьмет? Ты в августе про требл кричал во всё горло)
Ты моя личная фанатка, что помнит мои комменты 5 месяцев назад? Я вот не знаю что ты такое
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Мартынов
Значит Хави нужно подергать свой рычаг
Или рычаг Лапорты)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Даже без опорника и правого защитника Барса без труда возьмет чемпионство
А требл возьмет? Ты в августе про требл кричал во всё горло)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mc′loud
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У меня с Барсой и Хави оказывается много общего. Я хочу остров с виллой и яхтой, но денег на его покупку нет...)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Schiaff1no
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Интересный тип, но нафига с таким составом, такой молодежью он нужен? Тем более без денег.

Напоминает моего знакомого, который на казинычах сидит.
Весь в долгах, на редкие "заносы" вместо того чтобы отдавать долги, накупает себе барахло, ща попрет ведь, а потом по ломбардам закладывает и одалживает, и в то же время машину присматривает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muras
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что за тупые трансферы? С такими темпами Хави станет физруком
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ress10
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У меня есть интерес к Samsung S22, но денег у меня нет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nika13
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DolJun
фк мем опять веселит людей стоя с протянутой рукой)
как там челси кст? уже купили фернандеса за 122 млн и поднялись в топ 4 апл?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
антон шабанов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Но как же рычаги...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lovebeam
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эх, Хави, добро пожаловать в реальный мир! Как я тебя понимаю...
Меня вот, например, тоже много что интересует, но на это нет денег!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Абай Ахметкалиев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не фанат Барсы, может я не прав, но зачем им столько футболистов, у них вроде хороший состав.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ sayemlo
Сперва надо хотя-бы выходить в 1/8 лч.
С 1 места ла лиги будут соперники полегче, никак не бавария и интер
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
в Барсе подождут, когда он станет свободным агентом
классика 👍
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sayemlo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Даже без опорника и правого защитника Барса без труда возьмет чемпионство
Сперва надо хотя-бы выходить в 1/8 лч.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий