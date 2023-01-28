«Атлетико» сделал предложение об аренде 3-го ассистента Лиги 1 Клосса с выкупом за 9 млн евро. «Марсель» вряд ли отпустит его

Теги Марсель Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жонатан Клосс Футбол

Полузащитник «Марселя» Жонатан Клосс привлек внимание «Атлетико».

По сведениям L’Equipe, мадридцы направили предложение об аренде 30-летнего футболиста с правом выкупа за 9 млн евро.

Утверждается, что «Олимпик» вряд ли согласится на такие условия, учитывая то, что Клосс только полгода играет за клуб, но уже хорошо себя проявил.

В текущем сезоне полузащитник отдал 7 голевых передач в Лиге 1 и по этому показателю занимает третье место. Лидируют форварды «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар с 10 ассистами.

Подробно со статистикой игрока сборной Франции можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Ответ Александр Суряев
Смотря где!
В "ботной"?
))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Суряев
Ответ А.Э.РАСИМ
Спасибо. А вас сколько там?
Смотря где!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Ответ Александр Суряев
Sports.ru свое мнение и не высказывает, все эти "вряд ли" и "хочет" - по сведениям источника.
Спасибо.
А вас сколько там?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yuri Ten
Вот так выплыл под закат карьеры
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Суряев
Ответ А.Э.РАСИМ
Sports.ru! Дайте информацию. Не надо комментироват"вряд ли" , "не согласны", "хочет", не хочет, уйдет, останется. Не ваше это. Вы все ВРЕМЯ ошибаетесь. Имейте совесть, и самоуважения.
Sports.ru свое мнение и не высказывает, все эти "вряд ли" и "хочет" - по сведениям источника.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
У Мадрида есть Тони Кроос, в Атлетико будет Жонатан Клосс, дерби будет еще интереснее)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Мирный
Классный трансфер для атлети
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Sports.ru!

Дайте информацию.
Не надо комментироват"вряд ли" , "не согласны", "хочет", не хочет, уйдет, останется.
Не ваше это.

Вы все ВРЕМЯ ошибаетесь.

Имейте совесть, и самоуважения.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий