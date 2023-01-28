«Атлетико» сделал предложение об аренде 3-го ассистента Лиги 1 Клосса с выкупом за 9 млн евро. «Марсель» вряд ли отпустит его

Полузащитник « » привлек внимание « ».

По сведениям L’Equipe, мадридцы направили предложение об аренде 30-летнего футболиста с правом выкупа за 9 млн евро.

Утверждается, что «Олимпик» вряд ли согласится на такие условия, учитывая то, что Клосс только полгода играет за клуб, но уже хорошо себя проявил.

В текущем сезоне полузащитник отдал 7 голевых передач в 1 и по этому показателю занимает третье место. Лидируют форварды «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар с 10 ассистами.

Подробно со статистикой игрока сборной Франции можно ознакомиться здесь.