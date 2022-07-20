«Марсель» подписал Суареса из «Гранады», Клосса из «Ланса» и Бланко из «Сельты»

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«Марсель» укрепил состав двумя футболистами, ранее выступавшими в Ла Лиге.

К вице-чемпионам Франции присоединились форвард Луис Суарес, ставший вторым бомбардиром «Гранады» в чемпионате-2021/22, и вратарь «Сельты» Рубен Бланко.

Контракт с 24-летним колумбийцем рассчитан на пять лет, его статистика – здесь. 26-летний испанец арендован на год, его показатели можно изучить тут.

Также «Марсель» объявил о приобретении полузащитника Жонатана Клосса, ранее выступавшего за «Ланс». Срок действия договора – три года.

В прошлой Лиге 1 29-летний француз отдал 11 голевых передач за 37 матчей. Детально его статистику можно посмотреть по этой ссылке.

На прошлой неделе «Марсель» также подписал трехлетний контракт с защитником Шанселем Мбемба, покинувшим «Порту» в качестве свободного агента из-за сомнений в его возрасте. Его данные – тут.

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