Директор «Сити» о том, что Пеп уехал бы в «Барсу», если бы его позвали: «Он никуда не уйдет 2,5 года»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Ферран Сориано Компте Футбол

Гендиректор «Манчестер Сити» прокомментировал слова Пепа Гвардиолы о «Барселоне».

Главный тренер «горожан», вспоминая об уходе своего ассистента Микеля Артеты в «Арсенал», сказал: «Если бы я был ассистентом, и «Барселона» позвала меня, я поехал бы».

«Каждый, кто следит за заявлениями Гвардиолы, слышал его слова о том, что если бы он был помощником тренера в «Сити» и «Барса» позвала его, он бы ушел.

Но он не помощник тренера, он главный тренер «Сити». В течение двух с половиной лет он никуда не уйдет», – заявил Ферран Сориано.

Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016 года. В ноябре 2022-го испанский специалист продлил контракт с клубом до 2025 года.

Пеп играл за «Барселону», а затем тренировал ее и выиграл 2 Лиги чемпионов.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йозеф Блаттер
Ответ Artur Turik
Сколько раз барса выиграла ЛЧ после ухода Пепа? При этом в составе играл один из лучших футболистов всех времён.
1 раз. А сколько раз Пеп выиграл ЛЧ, после ухода из бчк? При этом тренеруя лучшие по составу команды?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artur Turik
Ответ BoixosNois1899
Как болельщик Барсы могу сказать одно, я помню как он уходил и из за чего, не говоря о бездарном руководстве, еще были проблемы в команде, футболисты его перестали слушать, Месси руководил кого продать, а кого приобрести, Гвардиола устал!, по этому и ушел!!!
Сколько раз барса выиграла ЛЧ после ухода Пепа? При этом в составе играл один из лучших футболистов всех времён.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BoixosNois1899
Как болельщик Барсы могу сказать одно, я помню как он уходил и из за чего, не говоря о бездарном руководстве, еще были проблемы в команде, футболисты его перестали слушать, Месси руководил кого продать, а кого приобрести, Гвардиола устал!, по этому и ушел!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BS BOY
Мне кажется Пеп в любом клубе сможет выстроить хорошую систему тренировок, не смотря будет он в Барселоне или Манчестере.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
moldfan
Как болельщик Барселоны. Я верю, что когда-то он обязательно вернется. В идеале главным тренером. Но не обязательно. Решит закончить тренировать, президентом. Уверен выиграет выборы. Уверен, что добьется успеха, потому-что у него есть все качества для этого. Он помешанный на том чем занимается, он ставит системность во главе угла, всегда требует дисциплины.

Добавляем к этому его харизму, репутацию и популярность и получаем еще и в добавок массу дополнительных возможностей.

Но видимо время еще не пришло. Ему все еще весело работать в АПЛ. Шейхи Сити действительно создали для него очень хорошие условия. Ну и плюс, сейчас своим шансом в Барселоне пользуется Хави, как когда-то Гвардиола. И думаю даже из этих соображений, Пеп в Барсу не прийдет.

А по интервью, очевидно, что Гвардиола говорил о том, что на месте Артеты, сделал бы тоже самое. Журналисты пытаются наковырять какой-то заголовок.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Владимирович
Ошибаетесь!
Сказал Пеп и закончил чемпионат на неожиданном 10 месте)
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
«Он никуда не уйдет 2,5 года»

Лысый шарлатан в заложниках.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grime Font
Ответ rigobersong
Пеп воспитал прекрасного наследника:) Может через несколько лет, когда Хави возьмет ЛЧ и выиграет десяток титулов с командой:))
Рин, тут люди в соседней ветке задаются вопросом: ты чья-то "больше чем подруга" кого-то из админов или по какой другой причине ты ещё не в бане перманентно?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарадей
Гвардиола - лучший тренер в истории этого вида спорта
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
Ляпорте придется дернуть Пепа за рычаг
+31
-6
+25
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Ответ Ramin Mamedov
Ага, воспитал, когда начал тренировать его когда Хави уже было 30 лет и он уже был чемпионом Европы и ЛЧ
Он имел ввиду тренера- Хави.

Он же не написал, что Хави был ему сыном.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саня Круглов
Ответ Ваня Шипитко
Если мне не изменяет память, Барса под руководством Хави второй год подряд играет в Лиге Европы. Такого позора не было десятки лет.
Не назвал бы это позором, без Хави бы в Лиги конференций играли
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramin Mamedov
Ответ rigobersong
Пеп воспитал прекрасного наследника:) Может через несколько лет, когда Хави возьмет ЛЧ и выиграет десяток титулов с командой:))
Ага, воспитал, когда начал тренировать его когда Хави уже было 30 лет и он уже был чемпионом Европы и ЛЧ
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ваня Шипитко
Ответ rigobersong
Пеп воспитал прекрасного наследника:) Может через несколько лет, когда Хави возьмет ЛЧ и выиграет десяток титулов с командой:))
Если мне не изменяет память, Барса под руководством Хави второй год подряд играет в Лиге Европы. Такого позора не было десятки лет.
+15
-12
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Пеп воспитал прекрасного наследника:) Может через несколько лет, когда Хави возьмет ЛЧ и выиграет десяток титулов с командой:))
+11
-18
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ришат Ибляминов
Он остаётся
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий