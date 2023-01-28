Директор «Сити» о том, что Пеп уехал бы в «Барсу», если бы его позвали: «Он никуда не уйдет 2,5 года»

Гендиректор « » прокомментировал слова о «Барселоне».

Главный тренер «горожан», вспоминая об уходе своего ассистента Микеля Артеты в «Арсенал», сказал: «Если бы я был ассистентом, и « » позвала меня, я поехал бы».

«Каждый, кто следит за заявлениями Гвардиолы, слышал его слова о том, что если бы он был помощником тренера в «Сити» и «Барса» позвала его, он бы ушел.

Но он не помощник тренера, он главный тренер «Сити». В течение двух с половиной лет он никуда не уйдет», – заявил .

Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016 года. В ноябре 2022-го испанский специалист продлил контракт с клубом до 2025 года.

Пеп играл за «Барселону», а затем тренировал ее и выиграл 2 Лиги чемпионов.