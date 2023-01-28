Директор «Сити» о том, что Пеп уехал бы в «Барсу», если бы его позвали: «Он никуда не уйдет 2,5 года»
Гендиректор «Манчестер Сити» прокомментировал слова Пепа Гвардиолы о «Барселоне».
Главный тренер «горожан», вспоминая об уходе своего ассистента Микеля Артеты в «Арсенал», сказал: «Если бы я был ассистентом, и «Барселона» позвала меня, я поехал бы».
«Каждый, кто следит за заявлениями Гвардиолы, слышал его слова о том, что если бы он был помощником тренера в «Сити» и «Барса» позвала его, он бы ушел.
Но он не помощник тренера, он главный тренер «Сити». В течение двух с половиной лет он никуда не уйдет», – заявил Ферран Сориано.
Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016 года. В ноябре 2022-го испанский специалист продлил контракт с клубом до 2025 года.
Пеп играл за «Барселону», а затем тренировал ее и выиграл 2 Лиги чемпионов.
Добавляем к этому его харизму, репутацию и популярность и получаем еще и в добавок массу дополнительных возможностей.
Но видимо время еще не пришло. Ему все еще весело работать в АПЛ. Шейхи Сити действительно создали для него очень хорошие условия. Ну и плюс, сейчас своим шансом в Барселоне пользуется Хави, как когда-то Гвардиола. И думаю даже из этих соображений, Пеп в Барсу не прийдет.
А по интервью, очевидно, что Гвардиола говорил о том, что на месте Артеты, сделал бы тоже самое. Журналисты пытаются наковырять какой-то заголовок.
Сказал Пеп и закончил чемпионат на неожиданном 10 месте)
Лысый шарлатан в заложниках.
Он же не написал, что Хави был ему сыном.