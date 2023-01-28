Гвардиола об 1:0 с «Арсеналом»: «Они сделали шаг вперед, очень напряженный матч. Во втором тайме «Сити» был лучше»

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«Горожане» дома обыграли лондонцев (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии. Единственный гол на 64-й минуте забил защитник Натан Аке.

«Во втором тайме мы определенно были лучше. «Арсенал» сделал шаг вперед. Матч был очень напряженным, вы понимаете, какая у них хорошая команда.

Я не ожидал от них персональной игры один в один. Нам было трудно строить атаки. Но все-таки мы обыграли лидера и вышли в следующий раунд.

Какой сезон он [ ] проводит! Он контролировал одного из самых сложных соперников в Премьер-лиге, потому что Сака сейчас переживает невероятный момент.

Аке действительно хорош в единоборствах в штрафной, а игра на дальней штанге и стандартных положениях – дополнительный бонус. Он исключительный парень, был период, когда Натан не играл, и он ни разу не пожаловался», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.