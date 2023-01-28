Гвардиола об 1:0 с «Арсеналом»: «Они сделали шаг вперед, очень напряженный матч. Во втором тайме «Сити» был лучше»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Пеп Гвардиола Натан Аке Букайо Сака Футбол

Пеп Гвардиола высказался о победе «Ман Сити» над «Арсеналом».

«Горожане» дома обыграли лондонцев (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии. Единственный гол на 64-й минуте забил защитник Натан Аке.

«Во втором тайме мы определенно были лучше. «Арсенал» сделал шаг вперед. Матч был очень напряженным, вы понимаете, какая у них хорошая команда.

Я не ожидал от них персональной игры один в один. Нам было трудно строить атаки. Но все-таки мы обыграли лидера АПЛ и вышли в следующий раунд.

Какой сезон он [Натан Аке] проводит! Он контролировал одного из самых сложных соперников в Премьер-лиге, потому что Сака сейчас переживает невероятный момент.

Аке действительно хорош в единоборствах в штрафной, а игра на дальней штанге и стандартных положениях – дополнительный бонус. Он исключительный парень, был период, когда Натан не играл, и он ни разу не пожаловался», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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15 комментариев

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BiG ^SiZe^
Ответ Adamdfdgds
Сразу видно человека, который не смотрит ни матчи Сити, ни матчи Арсенала
не все матчи смотрю но это и не обязательно. Арсенал это такая же команда как Сити 2-3 года назад, только вот Сити стала более зрелой командой.
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Adamdfdgds
Ответ BiG ^SiZe^
Сити и в АПЛ обыграет Арсенал, я не болею ни за тех ни за других, но Сити на голову сильнее, в данный момент в европе Сити могут остановить только испанские команды. Остальным не хватит силенок.
Сразу видно человека, который не смотрит ни матчи Сити, ни матчи Арсенала
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Yri Yrov
Ответ #SharkTeam
какие ваши доказательства?
Прыгни со скалы , я за тобой
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BiG ^SiZe^
Сити и в АПЛ обыграет Арсенал, я не болею ни за тех ни за других, но Сити на голову сильнее, в данный момент в европе Сити могут остановить только испанские команды. Остальным не хватит силенок.
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-1
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Ashot Kafka
Ответ #SharkTeam
Говоришь так будто это Арсенал 6-й сезон борется за титул, а не их соперник. Судя по ветке кубка для кого-то уже достижение заставить Сити выставить основу на матч
Ты где-то увидел, чтобы я что-то плохое про МС написал?
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Ман Сити
Ответ Yri Yrov
Ну ничего, Арсенал выпустит основу в АПЛ и раскатает
На опыте портовика говоришь? Ведь они портовик раскатали уже
+1
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0
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Александра Александрова
Гвардиола : пока они мне проигрывают , они большие молодцы )))
+3
-1
+2
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#SharkTeam
Ответ Ashot Kafka
Ну иди скидывай, эксперт 🤡
Говоришь так будто это Арсенал 6-й сезон борется за титул, а не их соперник. Судя по ветке кубка для кого-то уже достижение заставить Сити выставить основу на матч
0
0
0
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#SharkTeam
Ответ Yri Yrov
Ну ничего, Арсенал выпустит основу в АПЛ и раскатает
какие ваши доказательства?
+3
-3
0
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Yri Yrov
Ну ничего, Арсенал выпустит основу в АПЛ и раскатает
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Ответ Богдан Агафонов
Осталось также выиграть в чемпионате дважды у Арсенала и скинуть этот бред с первого места
Неуважение признак слабого человека, короче л....х.....а
0
-3
-3
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Ashot Kafka
Ответ Богдан Агафонов
Осталось также выиграть в чемпионате дважды у Арсенала и скинуть этот бред с первого места
Ну иди скидывай, эксперт 🤡
+3
-5
-2
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Богдан Агафонов
Осталось также выиграть в чемпионате дважды у Арсенала и скинуть этот бред с первого места
+6
-7
-1
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pack25
Ну, добавьте Сака его любимый треугольник с Эдегором и Уайтом, не думаю, что Аке его сдержал бы))
+11
-3
+8
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инок
Игра, равных соперников. Сити с победой.
+4
-2
+2
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