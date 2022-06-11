Сборная Болгарии попала в ДТП в Грузии. Одному игроку в голову попали осколки стекла, его прооперировали

Сборная Болгарии попала в аварию в Тбилиси.
По прибытии в Грузию на матч Лиги наций с местной сборной болгары попали в ДТП. По пути в отель водитель одного из двух автобусов, перевозивших сборную, не справился с управлением и столкнулся с другим автобусом, что привело к серьезной аварии.
Сильнее всех в аварии пострадал хавбек «Ботева» Тодор Неделев – он получил черепно-мозговую травму, осколки разбитого стекла попали ему в голову.
Футболист был успешно прооперирован.
Грузия и Болгария сыграют завтра, 12 июня.