Сборная Болгарии попала в ДТП в Грузии. Одному игроку в голову попали осколки стекла, его прооперировали

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Сборная Болгарии попала в аварию в Тбилиси.

По прибытии в Грузию на матч Лиги наций с местной сборной болгары попали в ДТП. По пути в отель водитель одного из двух автобусов, перевозивших сборную, не справился с управлением и столкнулся с другим автобусом, что привело к серьезной аварии.

Сильнее всех в аварии пострадал хавбек «Ботева» Тодор Неделев – он получил черепно-мозговую травму, осколки разбитого стекла попали ему в голову.

Футболист был успешно прооперирован.

Грузия и Болгария сыграют завтра, 12 июня.

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