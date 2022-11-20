Товарищеские матчи. Италия в гостях у Австрии, Норвегия сыграет с Финляндией, Чили против Словакии
Сборная Италии сыграет в гостях с Австрией в товарищеском матче.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 20 ноября, 04.20, «Lockhart Stadium»
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Колумбия –
Оспина, Муньос, Санчес, Лукуми, Мохика (Фабра, 46), Кинтеро (Хамес, 63), Лерма, Атуэста (Карраскаль, 46), Арьяс (Морено, 88), Борре (Фалькао, 75), Валоес (Дуран, 64).
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Парагвай –
Сильва, Пирис, Гомес, Вальдес, Гамарра, Вильясанти (Соса, 82), Рохас (Медина, 63), Кубас, Охеда, Гонсалес, Феррейра (Мельгарехо, 63).
- Дата проведения
- 20 ноября, 05.00, «Estadio de la Universidad Nacional San Agustin»
- Гол:
- 1:0 – 55 Иберико.
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Перу –
Каседа, Вильямарин, Кальенс, Араухо, Рейна (Лопес, 59), Кастильо, Киспе (Ариас, 60), Куэва (Рейна, 60), Гонсалес (Картахена, 69), Иберико (Сели, 76), Валера (Лиса, 46).
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Боливия –
Вискарра, Medina Roman, Сагредо, Джузино, Рока, Хустиниано (Сауседо, 72), Вильярроэль (Terceros, 64), Вака, Вильямиль (Энумба, 71), Морено, Миранда (Альгараньяс, 46).
- Дата проведения
- 20 ноября, 15.30, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 20 ноября, 16.00, «Филипп II»
- Дата проведения
- 20 ноября, 16.00, «Уллеволл»
- Дата проведения
- 20 ноября, 17.00, «Стожице»
- Дата проведения
- 20 ноября, 17.00, «Stade de Luxembourg»
- Дата проведения
- 20 ноября, 17.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
- Дата проведения
- 20 ноября, 19.30, «Мошава»
- Дата проведения
- 20 ноября, 20.00, «Dubai Club Stadium»
- Дата проведения
- 20 ноября, 21.30, «стадион Зимбру»
- Дата проведения
- 20 ноября, 22.00, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 20 ноября, 22.15, «Пушкаш Арена»
- Дата проведения
- 20 ноября, 22.45, «Эрнст Хаппель»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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