Товарищеские матчи. Италия в гостях у Австрии, Норвегия сыграет с Финляндией, Чили против Словакии

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Сборная Италии сыграет в гостях с Австрией в товарищеском матче.

Товарищеские матчи

Колумбия – Парагвай 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
20 ноября, 04.20, «Lockhart Stadium»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 14 Санчес, 2:0 – 76 Фалькао.
КолумбияОспина, Муньос, Санчес, Лукуми, Мохика (Фабра, 46), Кинтеро (Хамес, 63), Лерма, Атуэста (Карраскаль, 46), Арьяс (Морено, 88), Борре (Фалькао, 75), Валоес (Дуран, 64).
ПарагвайСильва, Пирис, Гомес, Вальдес, Гамарра, Вильясанти (Соса, 82), Рохас (Медина, 63), Кубас, Охеда, Гонсалес, Феррейра (Мельгарехо, 63).
Предупреждения:
Вальдес (50), Санчес (61), Фабра (73), Гамарра (87).

 

Перу – Боливия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
20 ноября, 05.00, «Estadio de la Universidad Nacional San Agustin»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 55 Иберико.
ПеруКаседа, Вильямарин, Кальенс, Араухо, Рейна (Лопес, 59), Кастильо, Киспе (Ариас, 60), Куэва (Рейна, 60), Гонсалес (Картахена, 69), Иберико (Сели, 76), Валера (Лиса, 46).
БоливияВискарра, Medina Roman, Сагредо, Джузино, Рока, Хустиниано (Сауседо, 72), Вильярроэль (Terceros, 64), Вака, Вильямиль (Энумба, 71), Морено, Миранда (Альгараньяс, 46).
Предупреждения:
Джузино (73), Лиса (90).

 

Словакия – Чили
Дата проведения
20 ноября, 15.30, «Национальный стадион»
Онлайн матча

 

Северная Македония – Азербайджан
Дата проведения
20 ноября, 16.00, «Филипп II»
Онлайн матча

 

Норвегия – Финляндия
Дата проведения
20 ноября, 16.00, «Уллеволл»
Онлайн матча

 

Словения – Черногория
Дата проведения
20 ноября, 17.00, «Стожице»
Онлайн матча

 

Люксембург – Болгария
Дата проведения
20 ноября, 17.00, «Stade de Luxembourg»
Онлайн матча

 

Оман – Беларусь
Дата проведения
20 ноября, 17.00, «Hazza Bin Zayed Stadium»
Онлайн матча

 

Израиль – Кипр
Дата проведения
20 ноября, 19.30, «Мошава»
Онлайн матча

 

Венесуэла – Сирия
Дата проведения
20 ноября, 20.00, «Dubai Club Stadium»
Онлайн матча

 

Молдова – Румыния
Дата проведения
20 ноября, 21.30, «стадион Зимбру»
Онлайн матча

 

Мальта – Ирландия
Дата проведения
20 ноября, 22.00, «Национальный стадион»
Онлайн матча

 

Венгрия – Греция
Дата проведения
20 ноября, 22.15, «Пушкаш Арена»
Онлайн матча

 

Австрия – Италия
Дата проведения
20 ноября, 22.45, «Эрнст Хаппель»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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