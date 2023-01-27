Станислав Черчесов: «Зенит» заслуженно выглядит фаворитом РПЛ. Весной хочется побольше неожиданных и ярких сюжетов»

Теги Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия Ференцварош Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

– Вы следите за РПЛ. Как считаете, кто-то еще способен остановить «Зенит» на пути к золоту?

– В футболе случается всякое, хотя, конечно, клуб из Петербурга по-прежнему заслуженно выглядит главным фаворитом чемпионата.

В целом же хочется, чтобы весной случилось побольше неожиданных и ярких сюжетов как в премьер-лиге, так и в Кубке страны. В условиях международной изоляции наши болельщики еще острее нуждаются в интриге, – сказал главный тренер «Ференцвароша».

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1 комментарий

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Кирилл.С-Пб
Сбрей усы
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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