Станислав Черчесов: «Зенит» заслуженно выглядит фаворитом РПЛ. Весной хочется побольше неожиданных и ярких сюжетов»
Станислав Черчесов высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.
– Вы следите за РПЛ. Как считаете, кто-то еще способен остановить «Зенит» на пути к золоту?
– В футболе случается всякое, хотя, конечно, клуб из Петербурга по-прежнему заслуженно выглядит главным фаворитом чемпионата.
В целом же хочется, чтобы весной случилось побольше неожиданных и ярких сюжетов как в премьер-лиге, так и в Кубке страны. В условиях международной изоляции наши болельщики еще острее нуждаются в интриге, – сказал главный тренер «Ференцвароша».
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