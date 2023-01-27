Станислав Черчесов: «Зенит» заслуженно выглядит фаворитом РПЛ. Весной хочется побольше неожиданных и ярких сюжетов»

высказался о борьбе за чемпионство в Мир .

– Вы следите за РПЛ. Как считаете, кто-то еще способен остановить « » на пути к золоту?

– В футболе случается всякое, хотя, конечно, клуб из Петербурга по-прежнему заслуженно выглядит главным фаворитом чемпионата.

В целом же хочется, чтобы весной случилось побольше неожиданных и ярких сюжетов как в премьер-лиге, так и в Кубке страны. В условиях международной изоляции наши болельщики еще острее нуждаются в интриге, – сказал главный тренер « ».