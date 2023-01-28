Спаллетти о 60-летии Моуринью: «Разочарован, что он меня не пригласил, я бы принес подарок. Желаю ему всего наилучшего, Жозе поднимает общий уровень футбола»

Теги Рома Лучано Спаллетти Жозе Моуринью серия А Италия Наполи Футбол

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поздравил Жозе Моуринью с 60-летием.

Неаполитанцы примут «Рому» в матче 20-го тура Серии А. Игра пройдет 29 января.

«Рома» – хорошо обученная команда, которая отлично пользуется своими возможностями, в том числе при стандартных положениях. В этом ей помогает как физическая подготовка, так и прагматизм Жозе Моуринью. Он знает нас, мы знаем его и характеристики его команды. Нам нужно проявить свое мастерство.

У меня в команде умные ребята, которые правильно будут распоряжаться двенадцатиочковым преимуществом. Риска потерять бдительность, снизить требования к себе нет. А если кто-то забудется, то, увидев «Рому» Моуринью перед собой в воскресенье, снова обретет верный настрой.

Я желаю Моуринью всего наилучшего. Я ожидал, что он пригласит меня, я разочарован. Я бы пришел с подарком.

Он один из тех, кто поднимает общий уровень футбола. Браво, Моуринью, всего наилучшего тебе!» – сказал Спаллетти.

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15 комментариев

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Bogdan Ermolaev
Ответ Трёшка от Ибры
Спаллетти, конечно, мощный сезон проводит. Чемпионство будет абсолютно заслуженным. После Италии не грех и на выигрыш других чемпионатов замахнуться!
Вполне могут, если не сбавят. И в этом году, и в следующем.
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Bogdan Ermolaev
Я так понял, Наполи выйдет заряженным по максимуму. По крайней мере, Спалетти очень тонко об этом намекнул. Не вовремя сейчас эта канитель с трансферами. Смоллинг, по слухам, тоже может уйти.
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Spaten
Парни , ваша победа будет мне лучшим подарком! Тренер, мы вам уже галстук купили
+1
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Nerazzurri-88
Ответ cmorblr
Реал Транс Хаер
я в курсе.
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Любитель пожрать
Ты ему подаришь очки, просто ты еще об этом не знаешь! :)
+2
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cmorblr
Ответ Nerazzurri-88
Вам явно больше 30)
Реал Транс Хаер
+2
0
+2
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Nerazzurri-88
Ответ cmorblr
А тебя, лысый, я на ДР не приглашу!
Вам явно больше 30)
+8
0
+8
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Slava Vestiaz
Ответ Старый Волк
3 очка в копилку юбиляра - лучший подарок от Лучано
Потому и не позвал )
0
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Брукс Хэтлин
Ответ Старый Волк
3 очка в копилку юбиляра - лучший подарок от Лучано
От римлян, но не от Лучано.
+4
-2
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Трёшка от Ибры
Спаллетти, конечно, мощный сезон проводит.
Чемпионство будет абсолютно заслуженным.

После Италии не грех и на выигрыш других чемпионатов замахнуться!
+3
-1
+2
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Михо
Может просто не отмечает, завтра важный матч)
0
0
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prus_3
Два абсолютно разных характера. Я бы сравнил их с Роналду и Месси. "Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень..." Читайте классиков, г**нюки ))
+3
-1
+2
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cmorblr
А тебя, лысый, я на ДР не приглашу!
+7
-2
+5
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Ярик01
Красивая речь уважения
+15
0
+15
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Старый Волк
3 очка в копилку юбиляра - лучший подарок от Лучано
+37
-4
+33
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