Спаллетти о 60-летии Моуринью: «Разочарован, что он меня не пригласил, я бы принес подарок. Желаю ему всего наилучшего, Жозе поднимает общий уровень футбола»

Главный тренер « » поздравил Жозе Моуринью с 60-летием.

Неаполитанцы примут «Рому» в матче 20-го тура Серии А. Игра пройдет 29 января.

« » – хорошо обученная команда, которая отлично пользуется своими возможностями, в том числе при стандартных положениях. В этом ей помогает как физическая подготовка, так и прагматизм . Он знает нас, мы знаем его и характеристики его команды. Нам нужно проявить свое мастерство.

У меня в команде умные ребята, которые правильно будут распоряжаться двенадцатиочковым преимуществом. Риска потерять бдительность, снизить требования к себе нет. А если кто-то забудется, то, увидев «Рому» Моуринью перед собой в воскресенье, снова обретет верный настрой.

Я желаю Моуринью всего наилучшего. Я ожидал, что он пригласит меня, я разочарован. Я бы пришел с подарком.

Он один из тех, кто поднимает общий уровень футбола. Браво, Моуринью, всего наилучшего тебе!» – сказал Спаллетти.