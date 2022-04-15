Киевское «Динамо» расторгло контракт с игроком, скрывавшим, что его отец – чиновник из ЛНР

Киевское расторгло контракт с игроком, чей отец является чиновником в ЛНР.

Соглашение с 18-летним нападающим юношеской команды «Динамо» Артуром Уваровым было разорвано.

«Футбольному клубу «Динамо» Киев стало известно о том, что футболист юношеской команды Уваров Артур Максимович скрывал факт того, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой ЛНР Уварова Максима Анатольевича – заместителя главы комитета народного совета так называемой ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности.

Мы не одобряем «сталинские методы», в которых сын отвечает за своего отца, однако после получения и проверки информации руководством клуба был задан конкретный вопрос игроку о принадлежности его отца к военным структурам.

Уваров не сразу дал положительный ответ! Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком.

«Динамо» Киев официально заявляет, что в структуре клуба нет места людям, настроенным против Независимости, Целостности и Суверенитета Украины! Артуру Уварову необходимо было лично обратиться к руководству клуба.

«Динамо» Киев является флагманом украинского футбола, воспитавшим более ста футболистов, представлявших в разное время национальную сборную нашей страны. Клуб не собирается останавливаться в поддержке и финансировании украинского народа», – говорится в заявлении клуба.