Чиновник из ЛНР об уходе сына из киевского «Динамо»: «Хотели, чтобы он открестился от меня, называли террористом. Но Артур не предал отца ради карьеры»

Чиновник из ЛНР рассказал об уходе сына из киевского «Динамо» по политическим причинам.

Киевское «Динамо» 15 апреля расторгло контракт с 18-летним нападающим юношеской команды Артуром Уваровым, скрывавшим, что его отец – чиновник из ЛНР.

«Чтобы вы понимали: на знаменитом сайте «Миротворец» (на территории России доступ к нему закрыт – прим. ред.) я числюсь уже четыре года. Никогда не скрывал того факта, что нахожусь в Луганске и работаю в Народном Совете ЛНР, – это все находится в общественном доступе.

Знали ли они об этом? По тому, что мне рассказывал Артур, несколько человек из команды точно знали. Скрыть это невозможно и не имело никакого смысла. До этого никто из руководства у него об этом не спрашивал.

Сына вызвали на разговор и сразу начали психологически на него давить. Диалог прошел примерно так:

– Ты знаешь, кто твой отец?

– Я политикой не интересуюсь. Отец со мной об этом никогда не разговаривал.

– Он находится на сайте «Миротворец». Ты знаешь, что он террорист?

– Мой отец не террорист.

Разговор склонялся к тому, чтобы мой сын открестился от меня или публично осудил. Клуб хотел, чтобы Артур сделал какое-то официальное заявление, и от того, что он скажет, будет зависеть его будущее в команде. Более того, там еще отдельно побеседовали с игроками , выставив Артура предателем.

Стоит отдать дань уважения моему сыну за то, что он отказался делать какие-либо политические заявления. Он не предал отца ради карьеры и не испугался последствий. Артур – человек, который здраво мыслит и отвечает только сам за себя.

Я так понимаю, захотели воспользоваться моментом: избавиться от травмированного игрока (проблемы с коленом, скорее всего, разрыв крестообразных связок – прим. ред.) и получить какие-то политические дивиденды.

Конечно, это можно было спокойно сделать без навешивания ярлыка «сын врага народа», который разлетелся по всем украинским спортивным сайтам. Но политический хайп, видимо, важнее.

Артура просто выбросили, когда он стал для них обузой. Почему такое отношение к футболисту, который травмирован? Никто в современном мире так не делает», – рассказал Уваров-старший.