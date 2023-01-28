Вингер «Барсы» Дембеле получил травму в матче с «Жироной». Его заменили на 26-й минуте

Теги Барселона Ла Лига травмы Жирона Усман Дембеле Педри Футбол

Усман Дембеле получил травму в матче с «Жироной».

«Барселона» играет с «Жироной» в гостях в 19-м туре Ла Лиги (0:0, перерыв). Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дембеле повредил левое бедро, пытаясь убежать от игрока «Жироны» по флангу на 22-й минуте. На 26-й минуте француза заменил Педри.

Усман забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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35 комментариев

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Снегр
У них традиция такая перед еврокубками травмироваться?
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Misha Lepekhov
Ответ Ramal Ali
Ауба и Люка зря не продлили он хорошо вписывался со скамейки и забивал важные голы
Фанат Челси. Умоляю вас, заберите этот габонскиий мусор обратно.
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SEM WILSON
Ответ Ramal Ali
Ауба и Люка зря не продлили он хорошо вписывался со скамейки и забивал важные голы
Особенно Люк, но и Обемянг был лучше Рафиньий ,Торрес.
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A Buk
Ответ GuruFutbola
Больше года держался Похоже, что просто дернул мышцу
решил пощадить риал в следующих матчах))
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Олег М
Добегался😰
0
-1
-1
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Ramal Ali
Ответ RYBvsSAB
и тут бы пригодились и Депай, и Ауба
Ауба и Люка зря не продлили он хорошо вписывался со скамейки и забивал важные голы
+3
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+3
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Руслан Нотарев
Без Дембеле вообще импотенция в атаке сегодня
+2
0
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Виталий Поварещенков
Шанс для Рафиньи
+2
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Пепси пеналдувич
А вчера спросили, в чем секрет того что он не травмируется. Мдам.
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RYBvsSAB
Ответ Sakata Gintoki
Как минимум Альба добавит вариативности, в место Алонсо.
но всяко лучше, чем у Реала как по мне
0
-2
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RYBvsSAB
Ответ Ramal Ali
Смотрю скамейку и смешно некем усилить игру
и тут бы пригодились и Депай, и Ауба
+1
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Sweaty25
Ну какого хрена, Усманчик! К Рафинье доверия нет никакого...
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Pamir88
Опять мышцы? Беда...
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Burchik
Ответ rigobersong
Здоровья легенде!:)
Ригоберка, ты сейчас в Барселоне?
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Олег Комисаров
Недавно такой же хрусталь на озоне приобрел ))
0
-2
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Sakata Gintoki
Ответ Ramal Ali
Смотрю скамейку и смешно некем усилить игру
Как минимум Альба добавит вариативности, в место Алонсо.
+1
0
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Вячеслав Новиков
Очень прискорбно в нападении кроме него и Лëвы играть не кому, остальные просто ужас
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Sakata Gintoki
Ответ thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
В нападении совсем плохо без него.Здоровья!
Может мышечные спазмы, все же последние 3 игры провел полные матчи, плюс перерыв между играми минимальный, всего по 3 дня. В общем да, здоровья.
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art.shu05@gmail.com
Серьёзная потеря, для Барсы
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TDB
Меньше надо было зацикливать внимание на его типа новой роли. Ну не вижу я Дембеле ведущим футболистом команды, нет у него таких качеств.
+2
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Ramil Usmanov
Здоровья и скорейшего возвращения в строй Дембеле.
+4
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Zorro
Ответ llolishe
Фартит Тен Хагу)
До мю ещё далеко
+1
-1
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Zorro
Да что за фигня????
Один из лучших игроков Барселоны. От всей души скорейшего выздоровления.
+5
-3
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Fooler
Жаль. Вроде перестал часто травмироваться,и тут сразу. Здоровья.
+20
-1
+19
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GuruFutbola
Больше года держался
Похоже, что просто дернул мышцу
+1
-2
-1
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