Вингер «Барсы» Дембеле получил травму в матче с «Жироной». Его заменили на 26-й минуте

получил травму в матче с «Жироной».

« » играет с «Жироной» в гостях в 19-м туре Ла Лиги (0:0, перерыв). Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дембеле повредил левое бедро, пытаясь убежать от игрока «Жироны» по флангу на 22-й минуте. На 26-й минуте француза заменил .

Усман забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 17 матчах Ла Лиги в этом сезоне. Его статистика – здесь.