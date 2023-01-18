Тотти о Дибале: «Феномен, превосходящий остальных. Пауло доказывает это голами и игрой»

Экс-капитан «Ромы» похвалил нападающего .

«Дибала – феномен, превосходящий остальных, потому что всегда доказывает свою ценность.

Я рад, что он приехал в «Рому», он этого заслуживает, и это правильно, что в городе есть игрок такого калибра. Если футболист немного отличается от других, вы это чувствуете. Он доказывает этой своей игрой, голами. Мы рады, что он в «Роме», мы наслаждаемся его игрой и будем за него держаться», – сказал Тотти.

В текущем сезоне аргентинец забил 7 голов в Серии А за 12 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.