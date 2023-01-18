Тотти о Дибале: «Феномен, превосходящий остальных. Пауло доказывает это голами и игрой»

Теги Рома Франческо Тотти серия А Италия Пауло Дибала Футбол

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти похвалил нападающего Пауло Дибалу.

«Дибала – феномен, превосходящий остальных, потому что всегда доказывает свою ценность.

Я рад, что он приехал в «Рому», он этого заслуживает, и это правильно, что в городе есть игрок такого калибра. Если футболист немного отличается от других, вы это чувствуете. Он доказывает этой своей игрой, голами. Мы рады, что он в «Роме», мы наслаждаемся его игрой и будем за него держаться», – сказал Тотти.

В текущем сезоне аргентинец забил 7 голов в Серии А за 12 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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JealousNobody
Ответ corazón blanco
Суарес вообще-то уругваец)
Ты к нему в паспорт заглядывал?
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TiNO
Ответ ДЖИН
пхехехе, когда чм взял на холявку.
Это не его проблема, его Скалони на ЧМ вызвал, а потом выдал, якобы он в тактические схемы сборной не вписывается. Все что мог за свое игровое время дать команде - дал, и медаль свою получил заслуженно.
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Spaten
Император зря не скажет!
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Remedy
Ответ corazón blanco
Суарес вообще-то уругваец)
Вы слишком скурпулёзно относитесь к троллингу)
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AnMe
Ответ ДЖИН
пхехехе, когда чм взял на холявку.
Сделал больше, чем некоторые игроки 😂
В финале у штрафной отобрав мяч у Мбаппе, когда Ромеро и Акунья тупили плюс в серии пенальти забил 😁
+6
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+6
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feelthedroom@mail.ru
Ответ corazón blanco
Суарес вообще-то уругваец)
Особенно Верон доставил, закончил карьеру то год/два назад
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Splin
7 в 12 это не Феномен, это так..середняк
+1
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rej1sta
Ответ corazón blanco
Суарес вообще-то уругваец)
Человек даже в троллинг не смог)
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Бронислав Каминский
Ответ corazón blanco
Суарес вообще-то уругваец)
Вот такие тут эксперты на сайте))
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Бронислав Каминский
Ответ Tollie
по факту, лучший аргентинский игрок последних 10 лет, наряду с Ди Марией, Суарезом и Вероном. жаль, в сборной не играет из-за алчного пешехода, но скоро это закончится, к счастью для всей страны
С Днобалой,который к 30ти годам ничего не выиграл,можно рассчитывать только на Кубок центрального рынка Росарио
+1
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дон_бомжови
Ответ Tollie
по факту, лучший аргентинский игрок последних 10 лет, наряду с Ди Марией, Суарезом и Вероном. жаль, в сборной не играет из-за алчного пешехода, но скоро это закончится, к счастью для всей страны
К счастью для всей страны, пешеход принес стране кубок лол
+3
-2
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corazón blanco
Ответ Tollie
по факту, лучший аргентинский игрок последних 10 лет, наряду с Ди Марией, Суарезом и Вероном. жаль, в сборной не играет из-за алчного пешехода, но скоро это закончится, к счастью для всей страны
Суарес вообще-то уругваец)
+17
-6
+11
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Tollie
по факту, лучший аргентинский игрок последних 10 лет, наряду с Ди Марией, Суарезом и Вероном.

жаль, в сборной не играет из-за алчного пешехода, но скоро это закончится, к счастью для всей страны
+4
-12
-8
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ДЖИН
пхехехе, когда чм взял на холявку.
+1
-7
-6
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Jurgen Klinsmann
Ответ Pushkin_CR7
Феномен среди середняков в Роме
«первый парень на деревне», который нередко теряется в больших матчах.
+3
-2
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Pushkin_CR7
Феномен среди середняков в Роме
+1
-4
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SternDesSüdens
Дибала действительно хорош в Роме
+8
0
+8
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